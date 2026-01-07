วันเด็กนี้เจอกัน 9 - 11 ม.ค. 69 ชวนครอบครัวเปิดโลกจินตนาการกับมิวสิคัลครั้งแรกในไทย “BABY SHARK LIVE in BANGKOK 2026”

เวลาออกผจญภัยใต้ท้องทะเลใกล้เข้ามาแล้ว! วันเด็กแห่งชาติปี 2569 นี้ เปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษของทั้งครอบครัวกันกับมิวสิคัลระดับโลก “BABY SHARK LIVE in BANGKOK 2026” โชว์ที่เด็กๆ จะได้ ร้อง เต้น หัวเราะ และตาเป็นประกาย เพลิดเพลินตลอดการแสดง เตรียมจับมือลูกๆ กระโจนลงสู่โลกใต้น้ำสีสันสดใส ออกผจญภัยตามหาขุมทรัพย์ไปพร้อมกับ Baby Shark และผองเพื่อน เพลงฮิตที่เด็ก ๆ ร้องกันได้ถ้วนหน้า เสมือนเด็กๆ เข้าไปอยู่ในโลกของ Baby Shark จริงๆ ความสนุกไม่ได้มีแค่เสียงหัวเราะ แต่ยังแฝงการเรียนรู้ เด็กๆ จะได้ซึมซับภาษาอังกฤษผ่านเพลง การแสดง และเรื่องราวบนเวที ได้ทั้งความสุขและพัฒนาการไปพร้อมกัน เสียงเพลง “Baby Shark doo doo doo doo doo doo” ที่คุ้นหู ทำให้เด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้น อยากร้องและเต้นตามจริงในโชว์ มากกว่าแค่ดูในจอมือถือแน่นอน
โดยการแสดงครั้งนี้มีการปรับรอบการแสดง ผังที่นั่ง และเบเนฟิต เพื่อให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกมากขึ้น “BABY SHARK LIVE in BANGKOK 2026”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2569 (ทั้งหมด 6 รอบการแสดง) ณ เคแบงก์สยามพิฆฮอลล์ สำหรับผู้ที่ซื้อ VIP PACKAGE รับสิทธิ์ถ่ายรูปกับ Pinkfong & Baby Shark, สติกเกอร์ครบรอบ 10ปี พร้อมโฟโต้การ์ดเวอร์ชั่นพิเศษ และมินิสติกเกอร์น่ารักๆ กลับบ้านไปยิ้มต่อได้อีกยาว ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซต์และเคาน์เตอร์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา https://bit.ly/babysharkbkk26
#BabyShark_inBKK #TheHiddenTreasure_inBKK #BabyShark #เบบี้ชาร์ค #아기상어 #pinkfong #핑크퐁 #BNJ #FriedRiceEnt