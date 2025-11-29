วันเด็ก 2569 จะพิเศษยิ่งกว่าปีไหน ๆ… ฉลองครบ 10 ปี Baby Shark! กับโชว์มิวสิคัล “BABY SHARK LIVE in BANGKOK 2026” เปิดโลกใต้ทะเลครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ 9-11 มกราคม นี้

ครบรอบ 10 ปี “Baby Shark” ปรากฏการณ์ระดับโลกที่เด็ก ๆ และครอบครัวทั่วโลกรู้จักและหลงรัก โดยเฉพาะเพลงสุดฮิตติดหู “Baby Shark doo doo doo doo doo doo” ครั้งแรกในเมืองไทย “Baby Shark” กำลังจะมาสร้างความสนุกสนานด้วยโชว์มิวสิคัล BABY SHARK LIVE
พร้อมพาทุกครอบครัวดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการใต้ท้องทะเลไปกับเหล่าคาแรกเตอร์ตัวน้อยที่ ทุกคนรัก รับรองว่าสนุกสำหรับทุกวัย! นอกจากจะได้ร้องและเต้นไปกับ Pinkfong, Baby Shark และผองเพื่อนแล้ว ครอบครัวยังจะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร มิวสิคัลภาษาอังกฤษเรื่องนี้จะพาเด็ก ๆ เปิดโลกจินตนาการ พร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติไปตลอดการผจญภัยครั้งนี้
เตรียมมาผจญภัยท่องทะเลพร้อมกันใน BABY SHARK LIVE
Baby Shark Dance สร้างประวัติศาสตร์เป็นวิดีโอแรกของโลกที่มียอดชมทะลุ 1 หมื่นล้านครั้งบน YouTube และปัจจุบันมากกว่า 1 หมื่น 6 พันล้านครั้ง เพลงนี้ยังครองชาร์ตระดับโลกโดย ติด Billboard Hot 100 นาน 20 สัปดาห์ และขึ้นสูงสุดอันดับ #6 บน UK Official Singles Chart พร้อมได้รับการรับรอง RIAA Diamond (11x Platinum) และ BRIT 5x Platinum และในปีนี้ ทาง The Pinkfong Company ก็ได้ฉลองครบรอบ 10 ปีโดยร่วมกับ London Symphony Orchestra ปล่อยเวอร์ชันออร์เคสตราพิเศษ แสดงถึงอิทธิพลระดับโลกของเพลงนี้อย่างแท้จริง
มอบของขวัญสุดพิเศษให้ลูกน้อยที่คุณรัก เตรียมพาเจ้าตัวน้อยออกผจญภัยในโลกจินตนาการใต้น้ำที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกไปด้วยกันในวันเด็กนี้!
ติดตามข้อมูลและอัปเดตข่าวสารล่าสุดได้ทาง
FB: facebook.com/bnjent
X: x.com/bnj_ent
IG: instagram.com/bnj_ent
TikTok: tiktok.com/@bnj_ent
YouTube: youtube.com/@bnj_ent
#BabyShark_inBKK #TheHiddenTreasure_inBKK #BabyShark #เบบี้ชาร์ค #아기상어 #BabyShark10Years
#pinkfong #핑크퐁 #BNJ #FriedRiceEnt
