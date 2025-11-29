xs
วันเด็ก 2569 จะพิเศษยิ่งกว่าปีไหน ๆ… ฉลองครบ 10 ปี Baby Shark! กับโชว์มิวสิคัล “BABY SHARK LIVE in BANGKOK 2026” เปิดโลกใต้ทะเลครั้งยิ่งใหญ่ในกรุงเทพฯ 9-11 มกราคม นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ครบรอบ 10 ปี “Baby Shark” ปรากฏการณ์ระดับโลกที่เด็ก ๆ และครอบครัวทั่วโลกรู้จักและหลงรัก โดยเฉพาะเพลงสุดฮิตติดหู “Baby Shark doo doo doo doo doo doo” ครั้งแรกในเมืองไทย “Baby Shark” กำลังจะมาสร้างความสนุกสนานด้วยโชว์มิวสิคัล BABY SHARK LIVE
