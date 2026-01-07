“พี สะเดิด” ชวน “จาพนม ยีรัมย์” แจม "khonkaen countdown 2026" มอบพลังให้คนไทย โชว์ศิลปะไทยผสมผสานตะวันตก

ผ่านไปแล้วกับงานเค้าท์ดาวน์ "khonkaen countdown 2026" จัดยิ่งใหญ่อลังการ และไฮไลต์ที่ชาวอีสานพูดถึงกันที่สุดคือโชว์ของ “พี สะเดิด” ที่ทำโชว์ร้องเพลงผสมความเป็นไทยและความเป็นตะวันตก โดยมี “จาพนม ยีรัมย์” มาร่วมแจมด้วย
การแสดงของ พี สะเดิด เปิดโชว์ด้วย โขนรัตนโกสินทร์ และเพลงอันโด่งดังของ พี สะเดิด คือ จิ้กโก๋นำเข้า ต่อด้วย จี่หอยในเวอร์ชั่นกลองยาว อวยพรปีใหม่ ตามมาด้วย เพลง ลุยเฮลุย และ one more round (หนุมานเชิญธง) ของจาพนม ในภาพโชว์ความแข็งแกร่งของบีบอย และ หนุมาน ปิดท้ายด้วย หลงวัตรและพระเจ้าตาก เป็นการแสดงกว่า 1 ชั่วโมงที่ม้วนจอยสมกับงานส่งความสุขท้ายปี พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานล้นหลามกว่าทุกปีเป็นประวัติศาสตร์ และมีเร็คคอร์ดจากโรงแรมทั่วจังหวัดขอนแก่นว่ามีชาวต่างชาติมาร่วมงานเยอะมากกว่าทุกๆปี
พี สะเดิด และ จาพนม ยีรัมย์ ได้เผยถึงความรู้สึกและความตั้งใจกับงาน khonkaen countdown 2026 ในครั้งนี้ว่า… “เนื่องจากในปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเผชิญกับปัญหาหลายอย่างพี่น้องประชาชนลำบากด้วยภัยต่างๆ พี สะเดิด และ จาพนม จึงอยากส่งมอบกำลังใจนี้เพื่อเป็นพลังให้ทุกคนได้สู้ต่อไปในปีใหม่นี้ครับ
ทุกสิ่งเกิดจากความรักความศรัทธาในกันและกันความผูกพัน และ ความศรัทธาในแผ่นดินเกิดประเทศไทย ขอบคุณเพื่อนจา ที่มามอบพลังให้คนไทยได้มีพลังในปี 2026 นี้ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นแรงบันดาลใจให้นักสู้ทั้งโลกครับ”