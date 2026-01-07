แฟน ๆ เป็นห่วงรับปีใหม่ “จั่นเจา” เหอเจียจิ้ง วัย 66 ปี โพสต์นอนโรงพยาบาล เจอเข็มแรกของปี 2026

เหอเจียจิ้ง วัย 66 ปี โพสต์วิดีโอนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมสีหน้าซีดและเสียงครางด้วยความเจ็บปวด จนแฟน ๆ แห่แสดงความเป็นห่วงสุขภาพกันอย่างล้นหลามบนโลกออนไลน์
ทำเอาแฟนละครจีนใจหาย เมื่อ เหอเจียจิ้ง นักแสดงระดับตำนานวัย 66 ปี ผู้รับบท “จั่นเจาที่หล่อที่สุด” จากซีรีส์อมตะ "เปาปุ้นจิ้น" เผยวิดีโอนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลด้วยสีหน้าซีดเผือด พร้อมครางด้วยความเจ็บปวด จนเกิดกระแสวิพากษ์และความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเขาอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
ในวิดีโอที่ถูกเผยแพร่บนเว่ยป๋อ เหอเจียจิ้งสวมชุดผู้ป่วย นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล พร้อมแคปชันว่า “ฉีดยาเข็มแรกของปี 2026!”
ช่วงหนึ่งของคลิปเผยให้เห็นแพทย์กำลังฉีดยา โดยเจ้าตัวถึงกับร้องครางออกมาด้วยความเจ็บ จนผู้ชมหลายคนดูแล้วรู้สึกสะเทือนใจ อย่างไรก็ตาม ช่วงท้ายวิดีโอ เหอเจียจิ้งกลับมามีสีหน้าผ่อนคลาย พร้อมพูดซ้ำ ๆ ว่า “รู้สึกได้เลย” ราวกับต้องการยืนยันว่าทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุม
แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ระบุรายละเอียดทางการแพทย์อย่างชัดเจน แต่ภาพที่ปรากฏก็ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความห่วงใย เช่น“แค่ดูก็เจ็บแล้ว”, “พี่จั่นเจาต้องดูแลสุขภาพให้มากกว่านี้นะ”, และ “เห็นแล้วใจสั่นจริง ๆ”
สำหรับเหอเจียจิ้งนั้น เป็นที่รู้กันว่าเขาใส่ใจสุขภาพมาโดยตลอด ทั้งการออกกำลังกายและการร่วมกิจกรรมฟุตบอลดารา ก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดเผยว่า มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตซึ่งควบคุมได้ด้วยยา และจากการตรวจสุขภาพล่าสุด แพทย์ระบุว่า “นอกจากภาวะต่อมลูกหมากโตเล็กน้อยตามวัย และจุดฟองอากาศเล็ก ๆ ในปอดแล้ว สุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ”
แม้จะเคยห่างหายจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจส่วนตัว แต่ชื่อของ “จั่นเจา – เหอเจียจิ้ง” ยังคงเป็นตำนานในใจแฟนละครจีนจำนวนมาก และการปรากฏตัวครั้งนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่า แฟน ๆ ยังเฝ้าติดตามและเป็นห่วงสุขภาพของเขาไม่เสื่อมคลาย