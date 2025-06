ไทยพีบีเอสขึ้นเวที Shanghai International Film Festival 2025 นำเสนอคอนเทนต์ไทยสู่เวทีระดับโลก​

ไทยพีบีเอสโชว์คอนเทนต์ละคร-สารคดี บนเวทีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เซี่ยงไฮ้ เผยศักยภาพสื่อสาธารณะไทย สู่สายตาผู้ผลิตและแพลตฟอร์มระดับโลก พร้อมแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านการผลิตและขยายตลาดคอนเทนต์คุณภาพ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จับมือกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีระดับนานาชาติ ในงาน 27th Shanghai International Film Festival 2025 (SIFF) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนายคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส ได้ขึ้นเวทีนำเสนอคอนเทนต์เด่นของไทยพีบีเอส ทั้งในหมวดละคร และสารคดี พร้อมเปิดโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ระดับโลก บนเวที Thai-China film and content partnership in the Next 50 years ซึ่งมีนางสาวปฤณัต อภิรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมงานมากกว่า 30 ราย“มีความรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสในการนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพจากไทยพีบีเอส สู่ตลาดผู้ชมชาวจีน ทั้งในส่วนของละคร สารคดี เนื้อหาวาไรตีที่ทั้งสนุกสนานและแฝงสาระ สำหรับเด็กและครอบครัว ไปจนถึงแพลตฟอร์ม OTT อย่าง VIPA ที่จะเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่เนื้อหาจากประเทศจีนสู่ตลาดผู้ชมในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ ในการพัฒนาคอนเทนต์ร่วมกันในอนาคต" ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส กล่าวนอกจากการนำเสนอผลงานแล้ว ไทยพีบีเอสยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Business Networking ร่วมกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และแพลตฟอร์มชั้นนำจากจีนและนานาประเทศกว่า 20 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในด้านการพัฒนาเนื้อหา ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และขยายตลาดผู้ชมในระดับสากลภายในงานยังมีการจัดเวทีฟอรัม​​ เพื่อหารือ และแสวงหาโอกาสความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตภาพยนตร์​ ละคร​ สารคดี​ และแพลตฟอร์ม​ทั้งของจีนและนานาประเทศ​ เช่น CMG, SMG​, Mango​ TV,​ BBC​ Studios,​ iQIYI,​ Tencent,​ Facebook​ และ Google​ ทั้งในด้านการพัฒนาเนื้อหาด้วยข้อมูล​ (Data​ driven​ content) การพัฒนาต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา​ (IP) จากวรรณกรรม​ สู่เนื้อหารายการ​ เพลง​ การ์ตูนแอนิเมชัน​ ไปจนถึงออนไลน์ชอปปิ้ง​ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง​ การขยายฐานผู้ชมสู่ระดับสากล การพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ด้วยระบบ​ความคมชัดสูง​ (UHF: Ultra High Definition/4K/8K) โดยทีมผู้ผลิต​ผลงานละครซีรีส์ระดับมาสเตอร์พีซได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการปรับกระบวนการผลิต​ใหม่เกือบทั้งหมด ทั้งการกำหนดองค์ประกอบภาพ​ แสง​ สี​ เสียง​ การตัดต่อ​ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉาก​ การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับ​เทคโนโลยีและการรับชมที่มีความคมชัดสูง​ นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องตามพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนแปลง​ ผู้ผลิตละครจีนเริ่มปรับตัวสร้างสรรค์ละครขนาดสั้น​เพียงไม่กี่ตอน (Short Form​ Drama) ด้วยรูปแบบแนวตั้ง​ (Vertical) ที่เอื้อต่อการรับชมผ่านสมาร์ทโฟนและการขยายตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น​การเข้าร่วมงาน 27th Shanghai International Film Festival 2025 (SIFF) ของไทยพีบีเอสในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างโอกาสสู่ตลาดคอนเทนต์ในระดับสากลแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของ สื่อสาธารณะไทยที่พร้อมก้าวสู่เวทีโลก ด้วยคอนเทนต์คุณภาพไม่พลาดทุกข่าวสาร สาระความรู้ และคอนเทนต์คุณภาพ ติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่▪ Website : www.thaipbs.or.th▪ Application : Thai PBS▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin