เปิดฉากสงครามดวลไมค์ ไฝว้กันให้ไฟลุก!!

GDH เปิดตัวอภิมหาภาพยนตร์บันเทิง ‘ดีว่า..ราวี’ ผลงานเรื่องล่าสุดจากผู้กำกับฝีมือดีอย่าง เติ้ล-กิตติภัค ทองอ่วม ซึ่งเคยสร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมมาแล้วจาก ‘ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์’ และ ภาพยนตร์ ‘ตุ๊ดซี่ส์ & เดอะเฟค’ ที่กลับมาคราวนี้ตั้งใจปล่อยเอเนอร์จี้ความสนุกแบบครบทุกรส ครบทุกมิติ
โดย ‘ดีว่า..ราวี’ บอกเล่าเรื่องราวของ ‘ปลายฝัน มาร์กาเรต เฮง’ (แจ็คกี้ - ชาเคอลีน มึ้นช์) เจ้าของตำนาน ‘ดีว่าสองล้านตลับ’ ผู้ห่างหายจากวงการนาน 7 ปีเต็ม เพราะมัวแต่หลงบูชาความรัก จนเมื่อใกล้จะหมดตัว หูตาถึงได้สว่าง ชีจึงอยากคัมแบ็คอีกครั้ง ด้วยการกลับมาจัดคอนเสิร์ตร่วมกับ 'แก๊งตาคลี' สามไอดอล GEN Z ที่ประกอบด้วย 'พิตต้า พี' (ปิงปอง - ธงชัย ทองกันทม) แรปเปอร์ปากดี ดอกสีทองของวงการ, 'ไลลา' (นินิว เพชรด่านแก้ว) ลูกทุ่งสายมูตัวม่วน ที่ป่วนทุกเวทีมนุษย์ยันเทพ และ ‘คอปเตอร์' (นุนิว - ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์) พรินซ์ ออฟ ทีป็อป ผู้เสียงสูงเสียดฟ้า ระดับกระจกเครื่องบินร้าว
แต่ยังไม่ทันเปิดเวที ดราม่าก็มีเข้ารัวๆ! เมื่องานแถลงข่าวเปิดตัวดันพลิกผันเป็นสงครามชิงแสง..แย่งซีน สถานการณ์ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นศึกฟาดฟัน ราวีใส่กันแบบไม่ยั้ง เดือดร้อนไปถึงแขกรับเชิญ ศิลปินระดับอินเตอร์สุดเซอร์ไพรส์ (เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย) ที่ต้องมาช่วยห้ามทัพ
คอนเสิร์ตครั้งสำคัญของ ‘ปลายฝัน’ จะรุ่ง หรือ จะร่วง ร่วมพิสูจน์มหากาพย์ความวายป่วง เมื่อตัวแม่คิดจะทวงบัลลังก์
‘ดีว่า..ราวี’ 10 ธันวาคมนี้ บันเทิงพร้อมกันในโรงภาพยนตร์