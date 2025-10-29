"เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์" ยอมรับเมื่อก่อน “ฉันน่ารำคาญจริง ๆ” – ชม "อะเรียน่า กรานเด" ล้อเลียนใน ‘SNL’ ว่า “เหมือนเป๊ะ!”

เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ย้อนมองบทสัมภาษณ์เก่า ยอมรับ “ฉันน่ารำคาญจริง ๆ” – ชม อะเรียน่า กรานเด เล่นล้อเลียนใน ‘SNL’ ว่า “เหมือนเป๊ะ!”
นักแสดงสาวเจ้าของรางวัลออสการ์ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ย้อนมองเส้นทางในอดีตของตัวเอง พร้อมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอเคย “น่ารำคาญมาก” ในช่วงที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อในยุคที่กำลังโด่งดัง และยังบอกอีกว่าปัจจุบันเธอรู้สึกลังเลทุกครั้งเมื่อต้องออกสื่อโปรโมตผลงาน เพราะเกรงจะถูกกระแสวิจารณ์โจมตีซ้ำอีกครั้ง
ในบทสัมภาษณ์กับ The New Yorker ลอว์เรนซ์เผยว่า เธอเคยพูดกับนักแสดงรุ่นพี่ ไวโอลา เดวิส ว่า “ทุกครั้งที่ฉันต้องให้สัมภาษณ์ ฉันจะคิดเสมอว่า ‘ฉันไม่ควรทำแบบนี้กับตัวเองอีกแล้ว’ เพราะมันรู้สึกเหมือนสูญเสียการควบคุมในงานของตัวเองทุกครั้งที่ต้องพูดกับสื่อเพื่อโปรโมตหนัง”
เมื่อถูกถามถึงบทสัมภาษณ์เก่า ๆ ของตัวเอง เธอถึงกับร้องออกมาว่า “โอ้ ไม่เลย... ฉันดูตื่นเต้นเกินเหตุ มันน่าอายมาก”
จากเสน่ห์ความจริงใจ สู่เสียงวิจารณ์ว่า “เฟก”
ในช่วงแรกของชื่อเสียง เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ เคยเป็นที่รักของสาธารณชน ด้วยบุคลิกขี้เล่น พูดตรง และชอบแซวตัวเอง ทำให้แฟน ๆ รู้สึกว่าเธอ “จริงใจ” และเข้าถึงง่าย ทว่าไม่นานกระแสในโซเชียลกลับเปลี่ยนทิศ หลายคนเริ่มมองว่าเธอกำลัง “แสดงความเป็นธรรมชาติ” จนกลายเป็นสิ่งที่ดูไม่จริงใจ และเธอจึงถูกโจมตีอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์
เธอกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “มันคือบุคลิกจริง ๆ ของฉันนั่นแหละ แต่ก็เป็นกลไกป้องกันตัวด้วย ฉันพยายามทำให้ดูไม่จริงจังกับตัวเองเกินไป อย่างเช่นพูดเล่นว่า ‘ฉันนี่แหละคนที่อึราดทุกวัน!’ มันเป็นวิธีหลีกหนีความกดดัน”
แต่เมื่อมองย้อนกลับไป ลอว์เรนซ์ยอมรับว่า “ฉันดูน่ารำคาญจริง ๆ เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงเบื่อที่เห็นฉันเต็มไปหมด และใช่เลย — การล้อเลียนของอะเรียน่า กรานเดใน Saturday Night Live น่ะ เหมือนฉันเป๊ะเลย”
นักแสดงสาวกล่าวถึงรายการตลก SNL ในปี 2016 ที่ อะเรียน่า กรานเด สวมบทเป็นเธอได้อย่างแนบเนียน
ลอว์เรนซ์กล่าวถึงช่วงเวลานั้นว่าเธอรู้สึกเหมือนถูกโลกภายนอกปฏิเสธโดยสิ้นเชิง “มันไม่ใช่แค่ไม่ชอบหนังของฉัน หรือไม่เห็นด้วยกับการเมืองของฉัน แต่คือไม่ชอบ ตัวฉัน — บุคลิกของฉันเลยต่างหาก”
และยอมรับว่าตอนนั้นผู้คน “เบื่อฉันเต็มที”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์พูดถึงเรื่องภาพลักษณ์ของตนเองในสายตาคนดู ย้อนไปในปี 2021 เธอเคยให้สัมภาษณ์กับ Vanity Fair ถึงเหตุผลที่ห่างหายจากวงการว่า
“ฉันคิดว่าผู้คนเริ่มเบื่อฉันแล้ว และฉันเองก็เบื่อตัวเองเหมือนกัน มันถึงจุดที่ทำอะไรก็ผิดไปหมด แม้แต่แค่เดินพรมแดง คนก็ยังถามว่า ‘ทำไมเธอไม่วิ่งหนีไปเลยล่ะ?’ ฉันพยายามเอาใจคนอื่นมาตลอดชีวิต ทำงานหนักเพราะกลัวใครจะไม่ชอบ แต่วันหนึ่งฉันก็รู้ว่ามันไม่มีทางทำให้ทุกคนพอใจได้”
“สุดท้ายฉันถึงได้เข้าใจว่า งานหรือชื่อเสียงไม่สามารถทำให้จิตใจเราสงบได้จริง ๆ”