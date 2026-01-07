“มิสเตอร์บีสต์" ช่วยด้วย!” แฟนทั่วโลกติดแฮชแท็ก ขอให้ MrBeast ช่วย NewJeans กลางดราม่าคดีความ

มิสเตอร์บีสต์ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ออกมาพูดถึงกระแส “Save NewJeans” หลังแฟน ๆ แห่ขอช่วยแดเนียล ท่ามกลางคดีความกับต้นสังกัด
กระแสบนโลกออนไลน์กำลังจับตาไปที่ MrBeast ยูทูบเบอร์ระดับโลก หลังแฟนคลับนานาชาติของเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี NewJeans หลั่งไหลเข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียของเขา ขอให้ช่วย “กอบกู้” สมาชิกอย่าง Danielle จากปัญหาทางกฎหมายที่กำลังร้อนแรง โดยมิสเตอร์บีสต์ถึงกับตอบกลับแฟนรายหนึ่งว่า “แล้วผมต้องทำอะไรล่ะ?” ซึ่งยิ่งจุดกระแสพูดถึงในวงกว้าง
กระแสดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากต้นสังกัด ADOR ประกาศยกเลิกสัญญาและยื่นฟ้องแดเนียล รวมถึงอดีตซีอีโอ Min Hee-jin เรียกค่าเสียหายสูงถึงราว 43.1 พันล้านวอน แฟน ๆ จากหลายประเทศจึงพยายามดึงความสนใจของมิสเตอร์บีสต์ ด้วยข้อความอย่าง “Buy HYBE and save NewJeans” หรือ “Take Danielle with you” พร้อมดันแฮชแท็ก #MrBeastSaveNewJeans ให้ติดเทรนด์ หวังให้เขาเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือศิลปินที่พวกเขารัก
แม้คอมเมนต์ของมิสเตอร์บีสต์จะสร้างความตื่นเต้นและการคาดเดาในหมู่แฟนคลับ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะดำเนินการใด ๆ จริง หรือเป็นเพียงการตอบกลับต่อกระแสเรียกร้องจำนวนมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ครั้งนี้สะท้อนพลังของแฟนด้อมระดับโลก ที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือเรียกร้องความสนใจต่อข้อพิพาทในวงการบันเทิง และทำให้ประเด็นของ NewJeans กลายเป็นที่พูดถึงในระดับนานาชาติอีกครั้ง