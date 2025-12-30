"แดเนียล" แยกทาง NewJeans ส่อโดนปรับอ่วม ADOR เตรียมฟ้องถึงครอบครัว ลือค่าเสียหายหลายพันล้านบาท

การแยกทางของ แดเนียล สมาชิกวง NewJeans กลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อมีรายงานว่าอาจต้องเผชิญบทลงโทษทางสัญญาและค่าเสียหายสูงถึง 108,000 ล้านวอน (ประมาณ 2,900 ล้านบาท) หลัง ADOR แจ้งยุติสัญญาเอ็กคลูซีฟอย่างเป็นทางการ และประกาศเตรียมดำเนินคดีเรียกค่าปรับและค่าเสียหาย
เมื่อวันที่ 29 ADOR ออกแถลงการณ์ระบุว่า บริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับแดเนียลในฐานะสมาชิก NewJeans และศิลปินของค่ายได้อีก จึงได้ส่งหนังสือแจ้งยุติสัญญา พร้อมย้ำว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับ สมาชิกครอบครัวของแดเนียลหนึ่งราย รวมถึง มินฮีจิน อดีตซีอีโอของ ADOR โดยชี้ว่าทั้งสองฝ่ายมีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดข้อพิพาท และทำให้กิจกรรมของ NewJeans ต้องหยุดชะงักและล่าช้าในการกลับมาพบแฟนๆ
แหล่งข่าวจาก ADOR อธิบายเพิ่มเติมว่า แดเนียลถูกกล่าวหาว่าเข้าไปทำสัญญาหรือกิจกรรมด้านบันเทิงที่ขัดกับสัญญาเอ็กคลูซีฟเดิม หรือดำเนินกิจกรรมอิสระโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้บริษัทจะขอให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆ จึงนำไปสู่การแจ้งยุติสัญญา ทั้งนี้ ADOR ยังไม่เปิดเผยตัวเลขค่าปรับและค่าเสียหายอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าจะคำนวณตามสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญา
อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขค่าปรับอาจพุ่งสูงถึง 108,000 ล้านวอน (ราว 2,900 ล้านบาท) อ้างอิงจากความเห็นของ อันฮีชอล ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย DLG ซึ่งเคยประเมินไว้เมื่อเดือนก่อนว่า สมาชิก NewJeans เพียงหนึ่งคนอาจต้องรับภาระค่าปรับระดับดังกล่าว โดยคำนวณจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ ADOR และระยะเวลาสัญญาที่เหลืออยู่ ทั้งนี้เขาระบุด้วยว่า ศาลอาจพิจารณาลดจำนวนเงินลงได้ หากเห็นว่าไม่เป็นธรรมเกินสมควร
ก่อนหน้านี้ สมาชิก NewJeans ทั้ง 5 คนเคยแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำกิจกรรมต่อภายใต้ ADOR แต่ล่าสุดมีเพียง 4 คนที่กลับมาทำสัญญาต่อ โดยไม่มีชื่อของแดเนียล ทำให้ขณะนี้จับตาว่า NewJeans จะเดินหน้าต่อในฐานะวง 4 สมาชิก หรือไม่ และข้อพิพาททางกฎหมายจะจบลงอย่างไรในท้ายที่สุด