ช็อกวงการ K-pop! “แดเนียล” แยกทาง ADOR ไม่ได้ไปต่อกับ NewJeans

ADOR ออกแถลงการณ์หลังคำตัดสินศาลขั้นสุดท้าย ยืนยันสัญญา NewJeans ยังมีผล – แดเนียลแยกทางบริษัท
ADOR ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ระบุว่า ภายหลังคำตัดสินศาลขั้นสุดท้ายที่ยืนยันความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาเอ็กซ์คลูซีฟ บริษัทได้มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องและยาวนานกับมินจี ฮันนี แดเนียล รวมถึงครอบครัวของสมาชิกทั้งสามคน เพื่อหาทางออกร่วมกัน
ตามแถลงการณ์ ฮันนีได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้พร้อมครอบครัว และมีการสนทนาเชิงลึกกับทางบริษัท โดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างรอบด้าน และพยายามมองสถานการณ์อย่างเป็นกลาง หลังการพูดคุยอย่างจริงใจ ฮันนีตัดสินใจเคารพคำตัดสินของศาล และเลือกทำงานร่วมกับ ADOR ต่อไป ขณะเดียวกัน ADOR ระบุว่า การหารือกับมินจียังคงดำเนินอยู่ โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังจะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แดเนียลจะไม่เดินหน้าร่วมกับบริษัทต่อไป ADOR ระบุว่า บริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำงานร่วมกับแดเนียลในฐานะสมาชิก NewJeans และศิลปินของ ADOR ได้อีก จึงได้แจ้งยุติสัญญาเอ็กคลูซีฟของเธอในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ ADOR ยังระบุว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกครอบครัวของแดเนียลหนึ่งราย และอดีตซีอีโอของ ADOR อย่าง มินฮีจิน โดยชี้ว่าทั้งสองฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบสำคัญต่อการก่อให้เกิดข้อพิพาท และส่งผลให้ NewJeans ต้องหยุดกิจกรรมและล่าช้าในการกลับมาพบแฟนๆ
จากสถานการณ์ดังกล่าว สมาชิก NewJeans ที่กลับมาทำงานกับ ADOR แล้ว ได้แก่ ฮเยอิน แฮริน และฮันนี ส่วนมินจียังคงอยู่ระหว่างการเจรจา ขณะที่แดเนียลจะไม่ร่วมกิจกรรมของวงต่อไป
ADOR ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า ระหว่างกระบวนการพูดคุย บริษัทได้ตระหนักว่าสมาชิกบางคนได้รับข้อมูลที่บิดเบือนและมีอคติเป็นเวลานาน จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบริษัท และทำให้ข้อพิพาททวีความรุนแรงขึ้น โดยทั้งบริษัทและศิลปินเห็นพ้องกันว่า แม้จะต้องใช้เวลา แต่การคลี่คลายความเข้าใจผิดบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากแฟนๆ และสาธารณชน
นอกจากนี้ ADOR ระบุว่า บริษัทมีแผนจะชี้แจงประเด็นข้อถกเถียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างข้อพิพาทในภายหลัง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือถึงช่วงเวลาและรูปแบบของการชี้แจงดังกล่าว
ท้ายที่สุด ADOR ยืนยันว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติ และมุ่งหวังให้ NewJeans สามารถกลับมาพบแฟนๆ ได้โดยเร็วที่สุด