“สเตฟาน” เคลื่อนไหวทันที “หมอฟัน ป้ามหาภัย” อาจเป็นเพื่อนบ้านใหม่ “โจอี้บอย” ลั่นรอชมภาคต่อ

กรณีที่ “ตุ๊ดตู่” ผู้เสียหายที่เคยเปิดศึกปะฉะดะกับเพื่อนบ้าน “หมอฟัน” ป้ามหาภัยมาก่อนจนถึงขั้นฟ้องร้อง ออกรายการโหนกระแส แต่ป้าหมอฟันก็ไม่ยอมหยุด กระทั่งตุ๊ดตู่สู้กลับ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน หมอฟันเลยย้ายออก ไปอยู่หมู่บ้านใหม่ พบทำพฤติกรรมเดิมๆ ทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน สุดเอือมระอา
ซึ่งในรายการโหนกระแส วันที่ 6 ม.ค. ตุ๊ดตู่ ได้เผยข้อมูลว่า ป้าหมอฟัน ย้ายมาอยู่หมู่บ้านที่กำลังเป็นประเด็นแค่ชั่วคราว เพื่อรอบ้านสร้างเสร็จ โดยหมู่บ้านที่เตรียมรับช่วงความบรรลัยต่อ คือหมู่บ้านหรูไฮโซ ระดับไฮเอนต์ อาจเป็นหมู่บ้านที่ “สเตฟาน ฐสิษฐ์ สินคณาวิวัฒน์” อดีตพระเอกชื่อดังอยู่ งานนี้ทำโลกออนไลน์ฮือฮา
ขณะที่เฟซบุ๊กหนุ่มสเตนฟานได้เคลื่อนไหว โดยนำภาพที่มีข้อความพูดถึงตัวเองเขียนแคปชั่นว่า “หลายๆ คนดูรายการโหนกระแส เป็นห่วงส่งรูปมาให้ ว่าแต่ใช่หรอ #ป้ามหาภัย” งานนี้ทำ “โจอี้บอย อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต” เมนต์ว่า “เชี่ย รอภาค 4 #ปะทะนักบินเอฟสิบหก” ขณะที่แฟนๆ หนุ่มสเตฟานเข้ามาเมนต์กันสนั่น