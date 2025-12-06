โจรย่องขึ้นบ้านหรูย่านตลิ่งชัน งัดตู้เซฟ ฉกนาฬิกาแบรนด์ดัง-เงินสด รวมกว่า 7 ล้าน

คนร้ายแอบบุกเข้าบ้านหรู ย่านตลิ่งชัน งัดตู้เซฟขโมยเอานาฬิกาหรู และเงินสดมูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
วันนี้ (6 ธ.ค.) ร.ต.อ.อมรพงษ์ ตุ้ยทา รองสว.(สอบสวน) สน.ตลิ่งชัน รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ ภายในบ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านหรู แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 22:54 น.
จากการตรวจสอบพบทรัพย์สินที่สูญหาย ประกอบด้วย นาฬิกา patek philippe 1 เรือน มูลค่าประมาณ 1 ล้าน 5 แสนบาท นาฬิกา Jaeger -LE coultre 1 เรือน มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท เงินสดประมาณ 5 ล้าน 6 แสนบาท
ตำรวจได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเจ้าของบ้านให้การว่า ให้เพื่อนชาวจีนเช่าบ้านหลังดังกล่าวและ ผู้เช่าได้ออกจากบ้านหลังดังกล่าวเมื่อเวลา 16:30 น. และกลับเข้ามาในบ้านเมื่อเวลา 21.00 น. พบว่า ตู้เซฟบริเวณชั้น 2 ของบ้านถูกคนร้ายงัด จึงแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
เบื้องต้นตำรวจจึงได้นำผู้แจ้งมายัง ที่ทำการของพนักงานสอบสวน สน.ตลิ่งชัน เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เมื่อมีพยานหลักฐานแน่ชัดในการกระทำความผิด ผู้แจ้งจะมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับพนักงานของร้านในภายหลังต่อไป