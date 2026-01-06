“หมอฟัน” ป้ามหาภัย ย้ายบ้านแต่สันดานเดิม “ตุ๊ดตู่” แนะฟ้องให้ยับ ชี้หมู่บ้านใหม่ “สเตฟาน” เตรียมหนาว เจอแน่

แฉวีรกรรม “หมอฟัน” ป้ามหาภัย ย้ายบ้านแต่สันดานเดิม ฉีดน้ำใส่หน้า-ด่ากราด-ส่องสปอตไลท์ “ตุ๊ดตู่” แนะฟ้องให้ยับ ชี้หมู่บ้านใหม่ “สเตฟาน” เตรียมหนาว เจอแน่
กรณีมหากาพย์ “หมอฟัน” เพื่อนบ้านมหาภัยกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังย้ายบ้านใหม่ แต่กลับไปป่วนใส่เพื่อนบ้าน ทั้งฉีดน้ำใส่หน้า ส่งเสียงไซเรนยามวิกาล ปล่อยหมาออกไปนอกบ้าน ตะโกนด่า รวมทั้งส่องสปอตไลท์เข้าหาบ้านเพื่อนบ้าน จนทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อน พฤติกรรมไม่ต่างจากกรณีที่ “คุณตุ๊ดตู่” เพื่อนบ้านที่เคยโดนไปก่อนหน้านี้
รายการโหนกระแส วันที่ 6 ม.ค. 69 ดำเนินรายการโดย "หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย" สัมภาษณ์ จูน, ปาล์ม, เอฟ, กอล์ฟ ผู้เสียหายรายใหม่ , อ้วน, เคเค เพื่อนบ้านในหมู่บ้านใหม่ที่โดนเหมือนกัน มาพร้อม ตุ๊ดตู่ ผู้เสียหายรายเก่า และ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู
หมอฟันรายนี้ออกจากหมู่บ้านตุ๊ดตู่ไปนานแค่ไหน?
ตุ๊ดตู่ : น่าจะเกือบๆ ปีได้แล้วนะคะ
ทำไมถึงออก?
ตุ๊ดตู่ : หลังๆ ตุ๊ดมีกรณีที่เขาฉีดแล้วเป็นน้ำวิคซอล หลังจากนั้นตุ๊ดก็ไม่อ่อนโยนกับเขาเหมือนกัน เขาเอาวิคซอลราดลงพื้น เอาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดให้วิคซอลกระเด็นมาโดนเรา ตุ๊ดก็แอตมิดเลย หลังจากนั้นตุ๊ดก็ไม่มีความอดทนอะไรกับเขาอีกเลย ก็ปะทะกันแทบทุกวัน หลังจากนั้นพฤติกรรมต่างๆ ของเขาที่ตุ๊ดเคยทน ตุ๊ดก็ไม่ทนแล้วค่ะ เขาปา ตุ๊ดก็กับเขาทั้งคืน ตุ๊ดไม่ให้เขาหยุดเลย เรียกเขามาปา เขาเอาหมามาขี้ ตุ๊ดก็กำขี้ปาเขาเลย มันทนไม่ไหวแล้ว หลังโดนวิคซอล ตุ๊ดรู้สึกว่าเขาเล่นแรงเกินไป ที่สำคัญไม่เหมือนคนทั่วไป เขาเป็นแพทย์ เขารู้ดีว่าสารเคมีแต่ละตัว มันมีอันตรายขนาดไหน แต่เขายังทำได้ มันก็รุนแรงมากๆ แล้วสำหรับเรา จากนั้นมาก็ปะทะกันแทบทุกวัน ตุ๊ดขึ้นศาลด้วย มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นด้วย คดีความตัดสินแล้วด้วย เรื่องทางทันตแพทยสภา เขาก็โดนเรียกสอบแล้วด้วย ถ้าเขายังอยู่ต่อ ตุ๊ดบอกเขาว่าถ้าเขาทำทุกวัน ตุ๊ดจะฟ้องทุกวัน ไม่รู้ว่าด้วยกรณีนั้นด้วยหรือเปล่า ทำให้เขาไม่ได้อยากขึ้นศาลกับเราแล้ว เขาย้ายค่ะ
รู้มั้ยเขาย้ายไปไหน?
ตุ๊ดตู่ : รู้ค่ะ หมู่บ้านแห่งนึงหลังเมกะบางนา มีคนส่งข่าวตลอดค่ะ เขาไปยังไม่ถึงเดือน เขาก็ก่อเรื่องแล้วค่ะ
เขาย้ายไปอยู่หมู่บ้านนี้ คุณจูน คุณรู้มั้ยว่าคุณได้ตัวซีเคร็ทไป?
จูน : ไม่ทราบมาก่อนเลยค่ะ ไม่ได้ดูข่าวเลยค่ะ
เรื่องคุณเป็นยังไง?
จูน : ของจูนที่เกิดเรื่อง คือสุนัขเขาหลุดเข้าบ้านเราก่อน มันหลุดค่อนข้างบ่อย 6-7 รอบ แต่พอหลุดมาแล้ว มันเหมือนมาทะเลาะกับสุนัขเราผ่านประตูกระจก หมาจูนอยู่ในบ้าน หมาเขาตัวใหญ่ก็ตะกุยอยู่หน้าบ้าน หน้าบ้านเป็นรอย ประตูหลุดราง จูนทำการแจ้งนิติไป นิติมายกกลับรางให้ หลุดเข้าบ้านจูน 6-7 ครั้ง แต่หลุดราง 2 ครั้ง ด้วยความพอมันได้วิ่งออกจากบ้านก็วิ่งมาเลย อาจได้กลิ่นสุนัขบ้านจูนด้วย หลุดทีไรก็แวะมาบ้านจูนก่อน บ้านเขามีหมา 4 ตัวใหญ่ๆ ค่ะ
บ้านคุณกับบ้านเขาใกล้กันมั้ย?
จูน : จริงๆ มีบ้านน้องปาล์มคั่นกลางระหว่างบ้านเขากับบ้านเรา จริงๆ ตอนที่มา ส่วนใหญ่จูนไม่อยู่บ้านออกไปข้างนอก น้องปาล์ม น้องคนอื่นถ่ายรูปมาให้ดู ตอนเรามาหมาก็ไปแล้ว นิติหรือยามช่วยไล่ให้ มารอบแรก รอบสอง ก็คิดว่าอาจหลุดแหละ ไม่ได้ตั้งใจ แต่พอมา 6-7 ครั้ง ไม่เคยได้รับการขอโทษเลย ทั้งที่เราแจ้งนิติไปแล้ว เขาไม่เคยแสดงความรับผิดชอบใดๆ บางวันหมาหลุดตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีห้า หกโมงเช้า
ตุ๊ดตู่ : ตอนอยู่หมู่บ้านเขา คนรักหมาเลี้ยงหมาจะพาหมาไปเดินทุกวัน แต่เขาไม่เคยพาหมาออกไปเดินเลย ทำให้เวลาหลุดทีนึง โอ้โห มันจะคึกมาก จะวิ่งไม่หยุดเลย
จูน : ถามว่าหมาเคยทำร้ายคนหรือยัง ก็ยังนะคะ แต่เขาจะวิ่งกระโจนค่ะ
คุณไปคุยกับเขา เขาว่าไง?
จูน : จริงๆ จูนติดต่อนิติก่อน นิติก็แจ้งว่า ผู้เช่าเขาบอกว่าถ้าจะให้มาขอโทษหรืออะไรคงไม่มาหรอก แต่ถ้ามีค่าเสียหายอะไร ให้ส่งไปหาเขาได้เลย เขายินดีชำระ พอมันหลุดอีกปุ๊บ จูนเดินไปหน้าบ้านเขาขอความกรุณา เดินไปคุยกับเขาดีๆ ว่า ช่วยดูหมาคุณได้มั้ย พอหมาเราทะเลาะกัน หมาหนูตอนนี้ก็เหมือนเป็นโรคระแวงแล้ว หมาเราตัวเล็กกว่าเขาค่ะ
มีอะไรหนักหนาสาหัสกว่านั้นอีกมั้ย?
จูน : ที่ปะทะคารมกันก็มีค่ะ เป็นเรื่องเขาตัดต้นไม้ เขาไม่ค่อยชอบให้คนวิ่งผ่านหน้าบ้านเขาอยู่แล้ว พอตัดต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่มันล้มลงมากลางถนน ตอนแรกไม่คิด แต่พอดูคลิปคุณตุ๊ดตู่หลายๆ ครั้งก็คิดว่าน่าจะใช่แล้ว
ตอนแรกคุณไม่รู้ว่านี่คือหมอฟันที่อยู่ข้างๆ คุณตุ๊ดตู่?
จูน : ตอนช่วงสุนัขหลุดหนูไม่ทราบเลย มาทราบตอนต้นไม้ จริงๆ มีตอนรายการนึง เหมือนครบรอบ 1 ปี ที่เขาย้ายออก มีคนส่งมาให้ดูว่าใช่มั้ย หนูเปิดคลิปไปปุ๊บ ไม่ทันได้เห็นอะไรเลย เห็นบันไดลิง 4-5 อัน หนูปิดเลย แล้วตอบว่าใช่ บันไดปีนขึ้นไปบนที่สูง เขาจะมี 5-6 อัน ยังไม่ทันดูทั้งคลิปเลย ก็มั่นใจว่าใช่เลยค่ะ
คุณโดนอะไร?
ปาล์ม : ผมกับแฟน เป็นบ้านที่ติดกับแก โครงการนี้เป็นบ้านแฝด กำแพงบ้านผมชั้นล่างติดกับเขาเลย มีทั้งประตูหลังบ้านเขาปิดเสียงดังมาก แรกๆ ที่เขาย้ายมาวันแรก ผมยังเอามะนาวไปฝากเขา ตอนนั้นเขาพูดดี ส่วนใหญ่ผมให้ทุกบ้านที่ย้ายเข้า ผมปลูกมะนาว ตอนนั้นยังไม่รู้ เขาพูดว่าเขาไม่ได้ซื้อ เขามาเช่าอยู่ก่อนเพราะเขาเลี้ยงสุนัข ยังไม่รู้สุนัขอยู่ได้มั้ย ถ้ามีปัญหาอะไรบอกเขาได้เลยนะเรื่องสุนัข ผมก็บอกว่าครับๆ ตอนนั้นคุยรู้เรื่อง แต่ผมมาเอะใจตอนผมเห็นคลิปคุณตุ๊ดตู่ บ้านหลังเล็กของเขาจะมีชื่อสุนัขเขียนอยู่ บ้านหลังนั้นยกมาตั้ง ผมจำชื่อนั้นได้
คุณดูคุณตุ๊ดตู่ในโหนกระแส?
ปาล์ม : ใช่ครับ แต่เห็นจากโซเชียลคุณตุ๊ดตู่
คุณเห็นบ้านหมาของเขา?
ปาล์ม : เห็นลักษณะบ้านหมาก็จำได้แล้ว ตอนนั้นผมไม่ได้บอกใคร ไม่ได้บอกเพื่อนบ้าน เงียบไว้ก่อน จนตอนหลังพี่จูนและคนอื่นๆ ส่งมาถามว่าใช่ใช่มั้ย ผมก็ตอบว่าใช่ (หัวเราะ)
ตุ๊ดตู่ : เราเจอกันในไลฟ์สดของตุ๊ดด้วย ชาวเน็ตห่วงเขามาก เพราะเขาเลี้ยงแมว เรามีการคุยกันผ่านไลฟ์ คนให้กำลังใจเขาพักใหญ่แล้ว
แล้วยังไงต่อ?
ปาล์ม : มีคุยครั้งที่สอง ผมทาสีหน้าบ้าน ผมเคยไปบอกเขาให้ขยับรถ เขาก็โอเค ขยับให้ ผมกลัวสีกระเด็นไป หลังจากนั้นพฤติกรรมเริ่มแปลกขึ้น เรื่องหมาหลุดบ้าง หลังบ้านเขา
เอฟ : หลังบ้านเขามีการซักผ้าทุกวันเลย บางวันก็ทั้งวันเลย ตั้งแต่เช้าเลย ปกติหนูเป็นคนตื่นเช้าไปทำงานเข้าเมือง จะตื่นตีห้า เขาก็ซักผ้าตั้งแต่ตีห้าเลย ไม่รู้ซักอะไร หลังบ้านเขาเต็มไปด้วยน้ำนองเต็มพื้นหญ้า
ปาล์ม : เขามีเครื่องซักผ้า 3 เครื่อง
เอฟ : น่าจะผ้าของหมาเขาที่ซักทุกวัน แล้วก็เอาผ้าของหมาไปกอง ซึ่งมันใกล้รั้วของเราที่เชื่อมกันอยู่ข้างหลัง เขาพาดข้างหลังด้วยค่ะ มันมีกลิ่นมาก โดยปกติชอบตากผ้าอยู่หลังบ้าน มีวันนึงมีพวกก้อนขนหมาปลิวมาในรั้วบ้านหนูพอดี ก็เลยไม่กล้าตากผ้าหลังบ้านอีกเลย
ปาล์ม : เครื่องซักผ้าเขาไม่ต่อท่อลงบ่อพัก เขาจะปล่อยน้ำให้นองเจิ่งพื้นหลังบ้านเลย เขาจะโดนร้องเรียนเรื่องหมากับเสียงเห่าบ่อย เขาจะใส่อารมณ์กับประตูหลังบ้าน จะปิดประตูบานนั้นบานเดียวที่ดัง เพราะครัวผมกับครัวเขาเชื่อมต่อกัน ผมไม่เคยได้ยินเสียงบานอื่นในบ้าน
เอฟ : ช่วงประมาณตี 1 จะได้ยิน
จูน : บางวันเที่ยงคืนครึ่งก็ฉีดน้ำอยู่หน้าบ้าน บางวันแฟนจูนโดนฉีดน้ำใส่ตัว เขาก็ฉีดตอนเที่ยงคืนครึ่ง ก็เลยงงที่ดูคลิปคุณตุ๊ดตู่ ตำนานนอนดึก
เขาเปิดเสียงดังตอนเที่ยงคืนครึ่ง?
เอฟ : ช่วงตี 1 ก็มีค่ะ ประจำ ทุกวัน ไม่ทราบฉีดอะไร เพราะไม่ได้ฉีดต้นไม้ เหมือนฉีดลมฉีดอะไร
ปาล์ม : ฉีดขึ้นฟ้า (หัวเราะ) จากละอองที่เห็น ละอองจะปลิวเข้าไปที่บ้านพี่อ้วนกับพี่กอล์ฟโดยตรง
อ้วน : เข้าเต็มบ้านง
ปาล์ม : วันไหนพี่อ้วนพี่กอล์ฟนั่งอยู่หน้าบ้านเขาจะฉีดแบบนี้ตลอด
ฉีดน้ำใส่แฟนจูน?
จูน : แฟนหนูเป็นฝรั่ง ก็ฝึกภาษาไทยไปเลย โชว์โทรศัพท์ให้ดูว่าเที่ยงคืนแล้ว รบกวนหยุดได้มั้ย ขอให้หยุด เขาก็ฉีดใส่แฟนกลับมาเปียกทั้งตัว ตาแดงเลยค่ะ
แฟนคุณแค่เดินไปบอกเขาว่าดึกแล้ว?
จูน : แฟนจูนพูดปุ๊บเขาทำไม่สนใจ พอแฟนจูนพูดอีกว่าให้หยุดได้มั้ย มันดึกแล้ว ไปนอนเถอะ เขาก็ตะโกนว่าไป๊ๆ แล้วก็ฉีดเลย
เขาเป็นหมอฟันจริงๆ ใช่มั้ย?
ตุ๊ดตู่ : เรื่องไปถึงทันตแพทยสภาแล้วค่ะ เขาโดนเรียกสอบแล้ว แต่เขาจะแจ้งว่ากรณีนี้ไม่ได้เกิดในขณะปฏิบัติหน้าที่ การถอนใบวิชาชีก็ยาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตามจรรยาบรรณแพทย์ต้องเคารพกฎหมาย ซึ่งอันนี้ก็ไม่เคารพกฎหมายค่ะ
ญาติพี่น้องต้องพาไปหาหมอนะ ปาล์มมีเรื่องอะไรอีก?
ปาล์ม : เต็นท์ครับ
เอฟ : วันนั้นฝนตกหนักมาก ลมก็แรงมาก นั่งดูทีวีอยู่ด้านล่าง มีเสียงดังกรึ๊ง ก็เลยเดินไปดูหลังบ้านหน่อย เห็นเต็นท์บ้านเขาปลิวลอยมา
ปาล์ม : เต็นท์นี้เขาใช้คลุมเครื่องซักผ้า 3 เครื่องเขานั่นแหละครับ เขาใช้เต็นท์ชั่วคราวในการคลุม พอมีลมก็ไม่ได้มีการยึด ก็ปลิวข้ามมา ขาเต็นท์ก็ขูดผนัง แต่ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร เพราะบ้านผมอยู่ในประกัน ผมต้องเรียกซ่อมประกันอยู่แล้ว ก็เลยบอกว่าโอเค ไม่เป็นไร
คุณไปคุยกับเขามั้ย?
ปาล์ม : ผมไปเรียกเขาหน้าบ้านครับ เพราะผมเห็นเขาเก็บของ จากรูปที่เขาตากผ้าบนหลังคาบ้านหมา วันลมพัดก็หล่นมาเหมือนกัน เขากำลังเก็บอยู่ ผมก็ไปเรียกเขา บ้านน็อกดาวน์คือบ้านหมา
เอฟ : แล้วสร้างเพิ่มอีกหนึ่งหลังด้วย
จากนั้นยังไง?
ปาล์ม : ผมไปบอกเขาว่าเต็นท์พี่ลอยข้ามมาบ้านผมนะ จะจัดการยังไง เขาทำหน้างงๆ แล้วเดินไปดู บอกว่าเดี๋ยวให้คนมาเก็บ แป๊บนึง ผมก็รอ มันดึกแล้ว ไม่รู้เขาจะไปตามใคร ผมเลยโทรหารปภ.หน้าหมู่บ้าน ผมบอกเขาว่าผมให้รปภ.ยกไปไว้ให้แล้วกัน เขาก็บอกว่าโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ
เอฟ : ตอนแรกเขาจะให้ปาล์มยกข้ามไปให้ด้วย แต่นี่บอกว่ามันหนักมากเลยนะคะ ยกไม่ไหวหรอกค่ะ
ปาล์ม : ผมก็ให้รปภ. ช่วย
มีอย่างอื่นอีกมั้ย?
ปาล์ม : ด้วยความเป็นบ้านแฝด ถังขยะจะต่อกันตรงหน้าบ้าน เขาจะทิ้งขยะแบบโยน มันก็กระจัดกระจายอยู่ตรงหน้าบ้านเขาเสมอ
คุณกอล์ฟโดนอะไร?
กอล์ฟ : ของผมเป็นแนวแขวะ กับโดนฉีดน้ำ กับแฟนพี่จูน ผมที่โดนฉีดน้ำคือยืนอยู่บ้านตัวเอง ผมอยู่บ้านตรงข้ามเขา
เอฟ : วันนั้นเราสองคนออกกำลังกาย วิ่งรอบหมู่บ้าน แล้วบังเอิญวิ่งผ่านหน้าบ้านเขาพอดี พี่เขาก็ยืนอยู่หน้าบ้านโดยปกติ แต่เวลาพี่เขาเดินผ่านหน้าบ้าน หมอฟันจะเอาที่ฉีดน้ำมาฉีด
กอล์ฟ : เขาตั้งใจฉีดใส่เลย เรายืนอยู่ฝั่งบ้านเราด้วย วันนั้นไม่ได้เจตนาพ่นใส่บ้าน เจตนาพ่นใส่เราโดยเฉพาะเลย ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร ปกติแล้วผมจะยืนหน้าบ้าน เขาฉีดพ่นอะไรประมาณนี้ จะพูดกับหมาโดยที่ให้เราได้ยิน เพื่อแขวะ พูดกับหมาว่า สกาย เห็นมั้ยลูก ควายยืนอยู่หน้าบ้าน เห็นควายยืนอยู่หน้าบ้านมั้ยลูก พอหมาเห่า เขาก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันลูก พวกโสโครก ไม่มีการศึกษา ผมโดนบ่อย แต่ผมไม่ค่อยโต้แย้ง ไม่ค่อยเถียงอะไร แต่ก่อนผมไม่รู้ว่าเขาคือหมอฟัน ผมมารู้ตอนเขาอยู่ระยะนึงแล้ว จะมีรปภ.บอกว่าพี่ระวังนะ บ้านหลังนี้เขาเคยออกข่าวมาก่อนนะ ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไร จนวันนึงน้องชายมาเล่าให้ฟังว่าเขาล้างรถอยู่หน้าบ้าน แล้วมีแกร็บมาส่งบ้านคุณหมอ พวกแกร๊บบอกว่าพี่ระวังนะ บ้านหลังนี้ออกโหนกระแสมาแล้วนะ น้องผมเลยมาเล่าให้ฟังอีก เราก็เริ่มเอะใจ เริ่มเสิร์จไปดู อ๋อ บ้านที่มีปัญหากับคุณตุ๊ดตู่นี่เอง เราก็เลี่ยง เขาก็เหน็บแนมอยู่ตลอด จนกระทั่งคนงานก่อสร้างที่ยังสร้างบ้านไม่เสร็จ เวลาเลิกงานเขาจะเดินออกมา ถ้าเขาอยู่ เขาจะมาคุยกับหมา แล้วเหยียดคนงาน เห็นมั้ยพวกไม่มีการศึกษา พวกต่ำ พวกโสโครก อย่าไปยุ่งกับมันลูก อย่าไปเห่ามัน โดยปกติคนเดินผ่านมันก็ต้องเห่า แต่นี่สั่งหมาอย่าไปเห่า พวกนี้ไม่มีการศึกษา พวกโสโครก ประจำครับ
จูน : เขาพูดแซะแบบนี้ทุกวัน พาสุนัขเดินผ่าน บางวันก็แซะแบบนี้
เอฟ : เขาจะพูดลอยๆ ขึ้นมา บางทีหนูเก็บของตรงบริเวณครัว เขาอาจได้ยินว่าหนูอยู่หลังครัวพอดี เขาจะปิดประตูปึ้ง เปิดประตูออกมาแล้วบ่นลอยๆ เคยดูโครงการอื่นบ้างมั้ย ซื้อบ้านโครงการแบบนี้เนี่ย
ตุ๊ดตู่ : เขาก็พูดตอนอยู่บ้านเก่า ว่าบ้านเล็กเท่ารูหนู อยู่ไม่ได้หรอก เขาพูดเหยียดตลอดเวลา พูดเหยียดหนูเหมือนกัน บอกว่าผ่อนบ้านผ่อนไปเถอะ ผ่อนยังไม่หมด อย่างเขามีเงินจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ไม่มีหนี้ก็สบายแบบนี้เขาจะเหยียดแบบนี้ตลอด
ปาล์ม : วันก่อนผมเก็บไฟคริสต์มาสอยู่หน้าบ้าน เขาบอกว่าซื้อบ้านเคยไปดูโครงการอื่นบ้างมั้ย ถึง 10 ล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วก็ปิดประตูปึ้งไป (หัวเราะ)
เขาเช่าอยู่ไม่ใช่เหรอ?
เอฟ : ใช่ค่ะ
ตุ๊ดตู่ : เข้าใจว่าเขาซื้อบ้านใหม่แล้ว แต่บ้านใหม่ยังไม่เสร็จ แล้วบ้านหลังข้างๆ ตุ๊ดดันขายออกไปก่อน เขาเลยต้องออกมาเช่าอยู่เพื่อไปหลังใหม่
ตุ๊ดตู่พูดแบบนี้แสดงว่าต้องทำภาค 3?
ปาล์ม : อยู่บริเวณแถวนั้นแหละครับ
ทนายสายหยุด : แบบนี้เพื่อนบ้านนอนไม่หลับแล้ว อาจจะป่วย
ปาล์ม : ก็มีความคิดเหมือนกันว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
ตุ๊ดตู่ : ถ้าถามหนู หนูว่าเขาแพนิก ไม่ชอบให้คนไปอยู่หน้าบ้านไปเห็นเขา ไปดูเขา เขาจะเหมือนมีอาการปกป้องตัวเองเกินกว่าเหตุ แล้วก็จะทำร้ายคนอื่นก่อน เพราะกลัวคนอื่นจะไปทำร้ายเขา พูดถึงเขา
ทนายสายหยุด : เขาต้องไปอยู่ที่กว้างๆ จะมาอยู่ในชุมชนแบบนี้ไม่ได้
กอล์ฟ : ถ้าเวลาเราไปต่างจังหวัดกันมา เพื่อนบ้านมาเจอกันก็ทักทายกัน ไม่ได้คุยเรื่องเขานะ เขาจะทันที ระแวงว่าบ้านอื่นจะนินทาเขา ทั้งที่เราไม่ได้สนใจเขาเลย
ปาล์ม : ในหมู่บ้านตรงนี้ เราจะรู้จักกันหมด เวลากลับมาก็มีของไปฝาก หรือรวมตัวไปคุยกัน แกก็จะคิดว่าพวกเรานินทาแก ก็จะออกมาฉีดน้ำ ปล่อยหมา
หนักข้อนะ?
จูน : มีวันนึง พวกหนูยืนคุยกันเรื่องประกันรถ คุยหน้าบ้าน ไม่ได้คุยเรื่องเขาเลยค่ะ เขาถอยรถกลับบ้าน จอดรถลงมาปุ๊บ ก็ถามว่ามายืนทำอะไรกัน เป็นอะไรมากมั้ย สักพักสุนัขหลุดออกมาค่ะ พวกหนูก็บอกโอเค ปล่อยออกมาเลย เขาบอกไม่เคยเห็นหมากันหรือไง พูดลอยๆ
ฟังทางนี้ก่อน เขานั่งกินข้าวกันอยู่ในบ้าน เขาตะโกนว่าไง?
ตุ๊ดตู่ : ทำอะไรกันดึกๆ ดื่นๆ ทำไมไม่หลับไม่นอน เป็นผีเหรอ รู้มั้ยนอนดึกแล้วจะโง่ (หัวเราะ) เราก็งงค่ะ
ปาล์ม : เราเป็นเรื่องจับกลุ่มนี่แหละ พอจับกลุ่มแกก็พูดลอยๆ ว่าจับกลุ่มคุยกัน ไม่มีใครทำกันหรอก ผู้ดีที่ไหนเขาทำกัน
เอฟ : มีหัวหน้าแก๊ง มั่วสุม
จุน : แต่เรายืนกันอยู่หน้าบ้าน (หัวเราะ)
เขาพ่นน้ำใส่คุณกอล์ฟ คุณไม่เดินหนีเหรอ?
กอล์ฟๆ : ยังไม่เดินหนี จนที่สุดแล้ว เริ่มเปียก
จูน : จริงๆ มีคนร้องเรียนด้วย เขาฉีดน้ำใส่รถคนอื่นด้วย
กอล์ฟ : พยายามอดทนสุดๆ แล้วครับ
เรื่องนี้ยังไม่จบ ล่าสุดคุณไปร้องนิติด้วย?
จูน : นิติกำลังดำเนินการ แจ้งเจ้าของบ้านแล้ว จริงๆ เจ้าของบ้านแจ้งว่าจะออกตั้งแต่ 22 ธ.ค. แล้วเขาไม่ยอมออก ก็อะลุ่มอล่วยถึง 31 ธ.ค. จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ออก แต่เขาแจ้งว่าเขาดำเนินการตั้งแต่แรกแล้ว
ไปฟ้องนิติแล้ว นิตินิ่งเฉย ไปบอกอบต. เขาก็ช่วยเจรจาให้ ล่าสุดคุยกับฝั่งเจ้าของบ้าน หมอฟันคนนี้เขามาเช่าพักพิงชั่วคราว เพื่อรอบ้านเขาที่สร้างเสร็จ เร็วๆ นี้ผมเชื่อว่าได้ดูโหนกระแสภาค 3 ต่อจากเรื่องนี้แน่นอน ในอีกหมู่บ้าน จักรวาลหมอฟัน เมื่อไหร่เขาย้ายไป ก็จะมีอีก นิติคุณก็ไปร้อง แต่นิติเองก็เพิกเฉย?
จูน : ค่ะ เขาบอกว่าเขาแจ้งเจ้าของบ้านให้แล้ว แจ้งผู้เช่าแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
ตร.ไปนะ พอเขาไปแจ้งความ ทางนิติหมู่บ้านไม่ให้เข้า?
จูน : ให้เข้าค่ะ ให้ข้อมูลบางส่วน ตอนแรกตร.บอกว่าให้ลูกบ้านไปกดดันนิติไปแจ้งความ แต่สักพักนิติตอบกลับมาว่านิติแจ้งไม่ได้ เพราะไม่ใช่คนเดือดร้อนค่ะ เหมือนผู้เสียหาย ผู้เดือดร้อนคือลูกบ้าน
ทนายสายหยุด : กฎหมายแยกนิติออกจากโครงการ นิติคือนิติ ไม่พอใจก็ไม่จ้างต่อได้เลย นิติเขาบางทีไม่ได้รู้หรอก ต้องกล่าวไปที่ตร. ตร.พยายามจะไม่ทำหน้าที่ โดยหลักการ ผู้ใดเสียหาย ผู้นั้นก็แจ้งความได้เลย ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติ ไม่งั้นบ้านผมหาย ต้องให้นิติแจ้งความเหรอ ผมโดนฉีดน้ำ นิติต้องแจ้งเหรอ นิติต้องบังคับเจ้าของบ้านที่ให้เช่า เพราะเจ้าของบ้านที่ให้เช่า อยู่ภายใต้กฎของนิติ ในเมื่อคุณเอาคนอะไรมาเช่าแบบนี้ นิติไม่ทำอะไรเหรอ เอาคนบ้ามาเช่า เหมือนเอาคนบ้ามาอยู่ในหมู่บ้าน นิติต้องบังคับเจ้าของบ้านสิ คุณเอาคนบ้าๆ บอๆ มาอยู่ไม่ได้ ชาวบ้านเดือดร้อน โครงการยังขายไม่หมด ผมรู้ว่ายายบ้าคนนี้อยู่ ผมก็ไม่ซื้อ นิติต้องดำเนินการ ไม่ใช่พวกเรา ถ้าโดนรายบุคคลก็ว่ากันไปรายเรื่อง แล้วตร.ต้องรับแจ้งความ แม้เป็นลหุโทษ โทษปรับ เราไม่ยอมปรับที่สน. ให้ไปปรับที่ศาล ยายมนุษย์หมอต้องโดนไปปรับที่ศาลทุกวันๆ แล้วคิดดูมันทนได้ให้ทนไป มันทำได้นะ ผมเคยทำแล้ว
ตุ๊ดตู่เคยเล่าในรายการ ว่าเขามีพฤติกรรมทำร้ายหรือคุกคามคนของตัวเองด้วย?
ตุ๊ดตู่ : เคยมีคนเล่าให้ฟัง เขาเป็นผู้ช่วยหมอ โดนอุปกรณ์ทำฟันแทงที่มือ จนเลือดออก เวลาคุณหมอทำฟัน ผู้ช่วยต้องเอาอุปกรณ์ไปวางใกล้มือเพื่อเขาหยิบทำๆ เลย แต่ทีนี้เขาไม่ชอบ เขาก็ยื่นด้ามแหลมแทงมือผู้ช่วย แล้วบอกผู้ช่วยว่ารู้หรือยัง เวลาเอาของมายัดใส่มือคนอื่น มันรู้สึกยังไง แต่จริงๆ เรื่องนี้น้องเขาควรฟ้องได้นะ เพราะเกิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ แต่เขารู้สึกว่าเป็นผู้น้อย ถ้าไปแจ้งกลัวว่าตัวเขาเองจะเดือดร้อนแล้วไม่มีงานทำ เขาก็ไม่กล้า
พอเราทำรายการโหนกระแส ทำเรื่องตุ๊ดตู่หลายครั้ง จนเขาย้ายหมู่บ้านไป ใจไปหาหมอฟัน กลัวนะ กลัวเจอคนนี้ ทุกวันนี้ต้องหาหมอฟันเป็นผู้ชาย?
ตุ๊ดตู่ : ไม่ใช่แค่พี่หนุ่มกลัว ทุกวันนี้ยังมีคนทักมาถามอยู่เลยว่าใช่มั้ยๆ เพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขา
มันก็ระแวง หมอฟันอื่นก็เสียหายไปด้วยนะ พี่ยอมรับเลย พี่ทำเรื่องนี้ วันนึงพี่ปวดฟัน อุดฟัน แล้วไปเจอเขา หนุ่มใช่มั้ยทำเรื่องนี้ ฉีดยาชาหน่อย มันก็กลัวนะ
เดี๋ยวบุคคลที่มานั่งคุยกับเราจะหมดทุกข์หมดโศกแน่ๆ แต่หมู่บ้านหลังใหม่ที่เขาจะย้ายไปอยู่นี่แหละ หมู่บ้านมีชื่อเสียง ระดับไฮเอนต์เลยนะ พี่อ้วนโดนยังไง?
อ้วน : โดนเรื่องฉีดน้ำ และโดนเรื่องกล้องวงจรปิด จากบ้านเขาส่องมาหาหน้าบ้านผมเลย กับเรื่องกลิ่นผ้าที่เขาเอามาตากตามแนวรั้ว กลิ่นมันเหม็นครับ
กล้องวงจรปิดนี่ยังไง?
อ้วน : เขาเอาไปไว้ตรงรั้วบ้านหมา แล้วส่องมาบ้านผมเลย เวลาคนเดินผ่านออกมานอกบ้าน สัญญาณมันดัง เป็นไซเรน
เอฟ : กดเองด้วยนะคะ
ปาล์ม : เขาจะกดให้มันดัง
จูน : ดังพร้อมกัน 3-4 ตัว ดังทั้งวัน
ปาล์ม : บ้านนี้กับบ้านพี่อ้วนโดนสปอตไลท์ส่องมาในบ้านหลังปีใหม่
จูน : เป็นกรณีวันที่ต้องเรียกตร.มาเคลียร์ให้เขาหลบสปอตไลท์นี่แหละค่ะ เราติดต่อทางนิติ และรปภ. เขาต้องมาเคลียร์หน้างานก่อน แล้วเขาไปขอความร่วมมือคุณป้าว่าให้หลบสปอตไลท์ได้มั้ย ยังไม่ทันทำอะไรเลยค่ะ แค่ก้าวไปเหมือนเรียกเขา เขาเปิดประตูออกมาเลยว่าถ้าเข้ามาจะเรียกตร.บุกรุก
ทนายสายหยุด : หมู่บ้านนี้ขายกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
จูน : เกือบหมดแล้วค่ะ
ถ้าย้อนเวลากลับไป ฝั่งตุ๊ดตู่ก็เคยโดนสปอตไลท์ส่องเข้ามาในบ้าน นั่นเหตุการณ์ปี 66 ขณะเดียวกัน พอย้ายไปอยู่หมู่บ้านใหม่ ก็ส่องอีก?
จูน : บ้านจูนไม่ได้โดนค่ะ บ้านตรงข้ามโดน
บ้านคุณอ้วนโดน?
จูน : น่าจะ 3 ตัว
ที่หนักข้อคือเขามีไซเรนอยู่ที่กล้องวงจรปิด เขากดเองใช่มั้ย?
เอฟ : คิดว่าค่ะ ลองนับเล่นๆ ดู หลังบ้านก็มีอีก 2 ตัว
แล้วดังแบบนี้ทั้งบ้าน?
จูน : เหตุเกิดจากเขาเห็นพวกหนูยืนคุยกันอยู่หน้าบ้าน ตอนส่องสปอตไลท์ คนมาอยู่บ้านน้องคนนี้ จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุ แล้วคุณลูกเขาไปเที่ยวต่างประเทศ น้องเขาโทรมาหาจูนว่าออกมาหาหน่อยได้มั้ย จูนได้ยินเสียงแล้ว แม่เขาบอกว่าจูนช่วยแม่หน่อยได้มั้ย แม่บอกเขาหลายรอบแล้ว ไปคุยกับเขาดีๆ ว่าให้หลบสปอตไลท์ได้มั้ย เขาบอกไม่ได้ค่ะ สุดท้ายพอเคลียร์ไม่ลงตัว เราก็เรียกนิติกับรปภ.มา พอรปภ.มา จะเข้าไปบอกเขาว่าให้หลบ เขาบอกว่าถ้าเข้ามาจะแจ้งความบุกรุก ทีนี้คนที่นั่งอยู่แถวนั้น มีหนู พี่อ้วน ก็เริ่มเอ้า แจ้งอะไรเราไม่ได้ผิด ก็ให้เขาไปแจ้งเลย ทีนี้สักพักแล้วแม่บอกว่าจูนช่วยแม่ด้วย มันขึ้นไปถึงแอร์ขางบนเลยนะ เราก็จะทำยังไงดี นิติก็โทรหาตร.ให้ ตร.ก็มา พอตร.มาแกก็ออกมาตามสไตล์แกเหมือนเดิมว่าคุณตร.คะ ทำไมบ้านตรงข้ามเขาปิดไฟ ไฟตรงถนนยังทำได้เลย ไม่เห็นเป็นไรเลย ส่องเข้าบ้านเขาเหมือนกัน เขาโทษไฟถนน จริงๆ มันไฟคริสต์มาส แต่นี่เขาเปิดหันหน้าออก
ตุ๊ดตู่ : มันสว่างมากนะคะ
จูน : มี 3-4 อันได้เลย
ปาล์ม : หลังตร.ไป เขาพูดลอยๆ ว่าตร.มาก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอก พี่อ้วนได้ยิน
อ้วน : ใช่ครับ สน.บางแก้ว
ทนายสายหยุด : จริงๆ ดำเนินคดีได้นะ ถึงเป็นความผิดลหุโทษก็ดำเนินคดีได้ เดือดร้อนรำคาญได้หมด แต่ละครั้ง ถึงเป็นโทษปรับไม่จำคุกจริง แต่ไปปรับที่ศาลบ่อยๆ ก็เข็ด จริงๆ ตร.ต้องดำเนินคดี เพื่อนบ้านจะได้ไม่เดือดร้อน อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ นิติเขาทำได้แค่ส่วนกลาง แต่ถ้าทำให้รำคาญโดยตรง ก็แจ้งความได้ นิติเขาอาจดูภาพรวม คิดว่าส่วนตัวเราไปแจ้งตร.ก็ต้องรับ ทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อน คนละคดีๆ แล้วดูสิว่ายายป้านี่จะไหวมั้ย ไปศาลทุกอาทิตย์มันเข็ด
เคเคโดนอะไร?
เคเค : จูงหมาออกมาเดินค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 จะเดินไปเอาของสวัสดีเพื่อนบ้านคือคุณปาล์ม ช่วงเดินผ่านหน้าบ้านเขาเห็นหมาเห่าในบ้าน แต่พอพ้นหน้าบ้านเขา หมาเขาก็จู่โจมออกมาเลย เขาอยู่ในบ้านก็พูดว่าอย่าไปเห่ามัน เสียเวลาชีวิตค่ะ ไม่รู้จะทำยังไง ก็เลยจูงหมาเข้าไปในซอย แล้วคุณจูนก็ออกมาช่วยตอนพาเดินกลับ หมาเขาตัวใหญ่ เราจูงหมาอยู่สองตัวด้วยค่ะ ทางบ้านพาน้องหมาออกมาเดินทุกวัน แต่หลังๆ ระแวงว่าหมาเขาจะออกมาเมื่อไหร่
ปาล์ม : บ้านอื่นเป็นมิตรกัน คยกันทุกหลัง
ทนายสายหยุด : ในหมู่บ้านการปล่อยหมา ต้องมีสายจูง
อบต.จะทำอะไรได้บ้าง?
ทนายสายหยุด : อบต.ทำได้แค่พรบ.สาธารณสุข เดือดร้อนรำคาญ อำนาจเขามีเท่านั้นเลย ตร.อำนาจกว้างขวางกว่า ได้หลายกฎหมาย ถ้าครบกำหนดก็เลิกจ้างได้แล้วนะนิติ เปลี่ยนบริษัทเลย
ปาล์ม : จนกว่าจะขายหมดครับ
นิติรับสายหน่อยสิ เขินอะไร ต่อสายหา “ยศธนา แสนสิงห์” ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เรื่องนี้ได้รับการร้องเรียนแล้ว?
ยศธนา : ได้รับแล้วครับ เมื่อวันที่ 25 ได้รับเรื่อง และไปลงพื้นที่ พอไปถึงเห็นรถอยู่บ้าน เปิดประตูบ้าน ทำการเรียกกดกริ่งแล้วก็ไม่มีคนออกมา เข้าไปดูพื้นที่ข้างบ้าน มีหมาประมาณ 4 ตัว เอาพวกเครื่องนอนหมาออกมาตากไว้หน้าบ้าน ที่เขาร้องเรียนมา ก็เป็นเรื่องกลิ่น เสียง
มุมบางพลีเองจะทำยังไง?
ยศธนา : ตอนนี้ส่งหมายเดือดร้อนรำคาญไปบ้านเขา ก็ไม่มีคนรับเลยครับ เมื่อวานท่านปลัดได้คุยกับเจ้าของบ้าน ผู้ให้เช่า เขาบอกได้ทำการฟ้องอะไรนี่แหละครับ จะให้ขนของออกจากบ้านภายในวันที่ 8 ม.ค. นี้ครับ
ทางเขาจะออกมั้ย?
ยศธนา : ส่วนนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับ
หมอฟันเขาบอกจะออกมั้ย?
ยศธนา : ผมถามเจ้าของบ้าน เขาบอกว่าให้ออกภายในวันที่ 8 นี้ แต่เห็นว่าเริ่มขนของออกแล้วนะครับ
ปาล์ม : บ้านหมาหลังเล็กหายไป
จูน : บ้านเล็กหายไปนานแล้วค่ะ คิดว่าเขาพยายามขนของออกมาสักพัก แต่เมื่อวานมีตู้เย็นมาส่ง เห็นมีรถกระบะมาจอดที่หน้าบ้าน คิดว่าขนของออกแต่เปล่า เจ้าหน้าที่ยกตู้เย็นไปในบ้านหมา เลยไม่แน่ใจว่าออกมั้ย
ปาล์ม : ผมไม่เห็นเขาเก็บของอะไรเลยนะ
ยศธนา : ทำการติดตามอยู่ครับ วันที่ 8 ตามเรื่องอีกทีครับ
ถ้าเขาไม่ย้ายออก เรามีมาตรการยังไงต่อไป?
ยศธนา : ผมทำได้แค่เรื่องกลิ่นอย่างเดียวครับ เป็นกฎหมายแค่นี้
ทนายสายหยุด : แนะนำตร.ในพื้นที่ให้รับคดีลหุโทษหน่อยสิครับ เหตุเดือดร้อนรำคาญ กลิ่นเหม็น ตร.มีหลายตัวมากที่ทำได้แต่ไม่ทำ เปิดสปอตไลท์ส่องจริงๆ เอาไปดำเนินคดีได้ ถือว่ามีเจตนากลั่นแกล้ง พี่น่าประสานตร.เขาให้หน่อย
ยศธนา : เดี๋ยวประสานครับ ต้องติดตามดูวันที่ 8 นี้อีกทีครับ
ทนายสายหยุด : ตร.ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ความผิดลหุโทษก็แจ้งความได้ เดินผ่านเอาน้ำฉีดก็แจ้งได้หมด ทุกคนที่โดน ตร.ต้องรับด้วย ถ้าไม่รับก็ร้องตร.ต่อไป ไม่ต้องเกี่ยงให้นิติแจ้งหรอก แต่ต้องแข็งๆ หน่อย ถ้าไปแล้วตร.ไม่รับให้โทรหาผม เอาข้อมูลไปให้อบต.เขาหน่อย สองครั้งถ้าไม่รับหมาย เขาก็ออกหมายจับได้
ปาล์ม : คุณป้าเคยโดนจับไปครั้งนึง การไฟฟ้าแจ้งเรื่องไม่จ่ายค่าไฟ พอแกโดนตัดไฟ กลับโมโห คนในหมู่บ้าน ว่าไปกลั่นแกล้งเขาทำไม โมโหใส่รปภ.
จูน : จริงๆ วันที่โดนตัดไฟ เป็นวันที่หลังเขาตัดต้นไม้ จูนปะทะคารมเขานิดหน่อยว่าเขาทำแบบนี้มันไม่ถูก หลังจากนั้นไม่แน่ใจว่าเขาโมโห เพราะคิดว่าเราไปกลั่นแกล้งเขาหรือเปล่า เขาก็ไปโวยวายที่ป้อมรปภ.กลาง รปภ.ไม่รู้เรื่อง ก็ขับรถเร็วๆ ไปที่ป้อมแรก ป้อมแรกบอกเขาไม่รู้เรื่อง ตอนเขาถอยรถออกจากป้อมก็ถอยกระชาก เกือบชนคนงานคนอื่นเหมือนกัน สรุปไม่จ่ายค่าไฟ แกก็เถียงว่าจ่ายแล้ว
ทนายสายหยุด : ดูแล้วป่วยหนักนะคุณป้า เขามีครอบครัวมั้ย
จูน : เคยเห็นแค่ลูกเขา
มีอะไรอยากแนะนำเขามั้ย?
ตุ๊ดตู่ : จริงๆ เขามีญาติค่ะ คนที่ตุ๊ดเคยเจอเป็นน้องชายเขาค่ะ ตอนขึ้นศาลกันน้องชายเขาก็มา คุณพ่อคุณแม่เขาก็ยังอยู่ เขาพูดจาดี รู้เรื่องค่ะ ตอนนั้นที่ตุ๊ดไม่แจ้งความดำเนินคดีกับเขาตั้งแต่แรก เพราะน้องชายเขามาขอไว้ เขามีลูกด้วย ไม่อยากให้ลูกเขาเครียด ไม่อยากให้คนไปตามล่าแม่มด เราก็คิดว่าโอเค เดี๋ยวน้องชายเขาจัดการให้ น่าจะจบ แต่มันไม่จบ ก็เลยอยากบอกว่าไม่ต้องใจดี จากประสบการณ์ตุ๊ดที่ผ่านมา อันไหนฟ้องได้ฟ้อง อันไหนแจ้งได้แจ้ง ก่อนเขาออกตุ๊ดก็บอกกับเขาแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเขาทำทุกวัน ตุ๊ดจะฟ้องทุกวัน
ทนายสายหยุด : น้องชายเขารับมั้ยว่าพี่เขาป่วย
ตุ๊ดตู่ : ตุ๊ดเคยคุยกับน้องชายและคุณแม่เขา เขาบอกว่าปกติ เหมือนเขาเป็นแบบนี้หลังๆ หลังผิดหวังเรื่องความรักหรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้เพราะฟังมาอีกที แต่ใครดูแล้วคิดว่าเขาป่วยหรือเปล่า เพราะเขาดูเหมือนแพนิก ปกป้องตัวเองเกินกว่าเหตุ คิดว่าคนอื่นจะมาทำร้าย บ้านเราเปิดไฟไม่นอน แสดงว่าไปจ้องเขาอยู่ คนมาคุยกันหน้าบ้านแปลว่านินทาเขาอยู่ บ้านไฟดับแสดงว่ากลั่นแกล้งเขา เขาเหมือนคนมีอาการทางจิต แพนิกมากๆ คำถามคือเป็นหมอได้เหรอ นี่คือสิ่งที่อยากถาม ชีวิตประจำวันเขาไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ก็จริง แต่อาการแบบนี้ ยังเป็นแพทย์รักษาคนไข้ได้เหรอ อันไหนฟ้องได้ก็ต้องฟ้องค่ะ อย่างน้อยเขาต้องเสียเงินจ้างทนาย เสียเวลาขึ้นศาล เรามีคนเยอะ ก็แจ้งไปก่อน
ทนายสายหยุด : ไม่รับแจ้งความได้ยังไง เราเสียหาย ถ้าอยู่ข้างบ้าน เปิดไซเรนใส่เรา เปิดสปอตไลท์ใส่ตาเรา เราเป็นผู้เสียหายโดยตรง เราแจ้งความได้ นิติไม่ได้เป็นผู้เสียหาย
ตุ๊ดตู่ : หมู่บ้านต่อไปต้องเกิดความเสียหายแน่นอน เพราะบ้านตุ๊ดไม่ใช่บ้านแรกค่ะ ก่อนตุ๊ดมีปัญหา หมู่บ้านเก่าเขาก็โดนค่ะ หมู่บ้านเก่าก็ชื่อเดียวกันกับหมู่บ้านใหม่ที่กำลังจะย้ายไปค่ะ เขาโดนจัดหนัก เลยย้ายมาอยู่หมู่บ้านตุ๊ด
หมู่บ้านแกรนด์ๆ หมู่บ้านใหม่แกรนด์ไฮโซหน่อย?
ตู๊ดตู่ : ซึ่งอาจอยู่แถวๆ ละแวกบ้านที่เดิม มีดารา พี่สเตฟานก็อยู่ ไม่รู้สาขาเดียวกันหรือเปล่า พี่ฟานก็อยู่แถวนั้น
ถ้าเจอสเตฟานสนุก โดนสเตฟานแน่?
ตุ๊ดตู่ : ถ้าเขาไม่หยุด เขาต้องย้ายหมู่บ้านแบบนี้ไปเรื่อยๆ สักวันเขาอาจจะโดนคนที่ทนไม่ไหว แล้วอาจอันตรายกว่านี้ก็ได้ อยากฝากถึงครอบครัวมากๆ ว่าวันนึงต้องเจอแน่ๆ ไม่ใช่ทุกคนจะใจดี อะลุ่มอล่วย อดทนได้ คนเขาฆ่ากันตายก็มาจากเรื่องอะไรแบบนี้ ถ้าครอบครัวยังไม่ตระหนักอีกว่าป่วยหรือเปล่า รักษาดีมั้ย ไม่ใช่ว่าไม่ตรวจเท่ากับไม่ป่วยมันไม่ได้ คนอื่นเดือดร้อนไปเรื่อยๆ แล้วสิ่งที่เขาบอกว่าใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้ แต่สิ่งที่เขาทำนั่นแหละ ลูกเขา ครอบครัวเขาทุกคน ลูกเขาได้รางวัลระดับประเทศ เรียนเก่ง แต่สิ่งที่เขาทำ กำลังจะกลับมาทำร้ายลูกเขา ครอบครัวเขา จะบอกว่าใครทำอะไรเขาไม่ได้ เขานั่นแหละทำตัวเอง ลูกเขาเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ
เอฟ : เจอบ่อยค่ะ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ ลูกเขากลับมา
ตุ๊ดตู่ : น้องเป็นคนเรียนดี สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ แต่สิ่งที่แม่ทำ วันนึงมันจะกลับมาทำร้ายลูก ลูกเขามีชื่อเสียง รูปขึ้นอินเตอร์เน็ต รูปเขาเองก็ขึ้น ถ้าไม่อยากให้ลูกและครอบครัวลำบากก็ต้องหยุด อย่าดูถูกนักสืบโซเชียล โหดมาก
ปาล์ม : ลูกเขาก็ดูไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้น แม่ฉีดน้ำอยู่ ลูกออกมารับแกร็บหน้าบ้านปกติ
ตุ๊ดตู่ : จะพูดก็ถูก ตุ๊ดก็เคยเจอ แม่เขาเปิดกระจกตะโกนด่า เขาก็เล่นมือถืออยู่ในรถนั่นแหละ อาจจะชินหนึ่ง และอาจเตือนไม่ได้ ห้ามไม่ได้ ลูกเองก็อาจจะเครียด สิ่งที่เขาทำอยู่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีให้ลูกเลย ไม่คิดเหรอว่าลูกเห็นตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี้ เขาจะรู้สึกยังไง เขาไม่นึกถึงลูก ไม่นึกถึงครอบครัวเขาได้ยังไง อันนี้งง
สิ่งที่ช่วยได้?
ทนายสายหยุด : ตร.ต้องรับคดี ให้ไปปรับที่ศาลเท่านั้น พอไปศาลบ่อยๆ เขาก็จะเข็ด เห็นเป็นเรื่องเล็กก็จริง ให้ยืนยันว่าไม่ยอมให้ปรับที่ชั้นโรงพัก ให้ไปปรับที่ศาล
ตุ๊ดตู่ : อันนี้ก็เผื่อบอกหมู่บ้านใหม่ด้วย เพราะเจอแน่ๆ จนกว่าเขาจะเจอต่อ
ถ้าป่วยก็ต้องไปรักษา?
ปาล์ม : เหมือนเขาเจอตอหมู่บ้านก่อนหน้าคุณตุ๊ดตู่
ตุ๊ดตู่ : เขาโดนปาซอสเย็นตาโฟ ปาไข่ ปาน้ำปลาเข้าที่บ้าน มีคนขับรถตามลูกเขาที่โรงเรียนด้วย เขาถึงออก
ถ้าเจอสเตฟาน สเตฟานมันด่าแน่ ขอภาวนาให้พี่หมอไปอยู่หมู่บ้านเดียวกับสเตฟาน ต้องเจอคนจริงอย่างสเตฟาน?
ตุ๊ดตู่ : (หัวเราะ)