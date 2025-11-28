สธ. ส่งทีมนิติเวช 40 คน ลงพื้นที่สนับสนุน ม.อ.ชันสูตรศพช่วงน้ำท่วม พร้อมประสานทันตแพทย์ร่วมพิสูจน์อัตลักษณ์จากฟัน

กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์นิติเวชอาสาพร้อมเจ้าหน้าที่ 40 คน ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วย ม.อ. ชันสูตรศพผู้เสียชีวิตช่วงน้ำท่วม พร้อมประสานทันตแพทยสภาจัดทันตแพทย์นิติเวชช่วยสนับสนุนกรณีไม่สามารถเก็บอัตลักษณ์จากกระดูกหน้าอกหรือหน้าขาได้ ขณะที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการประชนส่งลงพื้นที่ 2 ผลัด รวม 280 คน
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2568) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมทางไกล (Web Conference) ติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พื้นที่ภาคใต้ พร้อมกล่าวว่า ระบบบริหารจัดการศพผู้เสียชีวิตในช่วงอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เป็นศูนย์กลางในการรับและชันสูตรศพ ซึ่งคาดว่าหลังน้ำเริ่มลดจะสามารถเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้มากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงประสานทีมแพทย์นิติเวชพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยสนับสนุนการชันสูตรศพครั้งนี้ด้วย เพื่อให้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และส่งศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เร็วที่สุด
โดยมีทีมนิติเวชอาสารวม 40 ราย แบ่งเป็น แพทย์นิติเวช 20 ราย และเจ้าหน้าที่ด้านนิติเวช 20 ราย ทยอยเดินทาง ดังนี้ 1) เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย จำนวน 2 คน ถึงหาดใหญ่ คืนวันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 21.40 น. 2) เดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ จาก บน. 6 จำนวน 25 คน ถึงหาดใหญ่วันนี้ ประมาณ 11.30 น. และ 3) เดินทางโดยรถของโรงพยาบาล จำนวน 13 คน ถึงหาดใหญ่วันนี้ ประมาณ 12.30 น. นอกจากนี้ ยังให้กองบริหารการสาธารณสุขประสานทันตแพทยสภาเพื่อขอทันตแพทย์ที่สามารถทำงานด้านนิติเวชในการพิสูจน์อัตลักษณ์จากฟันร่วมภารกิจ กรณีที่ไม่สามารถเก็บอัตลักษณ์จากกระดูกหน้าอกหรือหน้าขาได้ ส่วนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ได้ประสานภาคเอกชนบริจาคถุงเก็บศพจำนวน 1,500 ถุง ได้ส่งลงพื้นที่พร้อมถุงมือและอุปกรณ์ต่างๆ
นพ.วีรวุฒิกล่าวต่อว่า ส่วนการส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์สนับสนุนการจัดบริการที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทีมผลัด 1 ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 จำนวน 82 คน ได้แก่ ทีม MERT รพ.ระนอง 11 คน ทีม MCATT รพ.ศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์และ รพ.สวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี 32 คน ทีมกรมการแพทย์ 21 คน และ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 18 คน และทีมผลัด 2 ลงพื้นที่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 รวม 198 คน ได้แก่ ทีม MERT รพ.วชิระภูเก็ต 24 คน ทีม Mini MERT เขตสุขภาพที่ 4 (นนทบุรี, ลพบุรี) 10 คน เขตสุขภาพที่ 5 (นครปฐม) 6 คน เขตสุขภาพที่ 6 (สมุทรปราการ, ชลบุรี) 19 คน เขตสุขภาพที่ 11 (กระบี่, นครศรีธรรมราช, ระนอง) 38 คน เขตสุขภาพที่ 2 (เพชรบูรณ์) 5 คน เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด) 6 คน ทีมกรมการแพทย์ 22 คน ทีมกรมสุขภาพจิต 27 คน ทีมกรมควบคุมโรค 3 คน ทีม Sky Doctor รพ.นครพิงค์ 4 คน และพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยใน/ฉุกเฉิน/ไอซียู (ปทุมธานี, สมุทรปราการ, ชลบุรี, นนทบุรี) 34 คน