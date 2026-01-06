ไม่ใช่แค่นมอัลมอนด์ แต่คือไลฟ์สไตล์ Almond Breeze® Unsweetened 25 kcal ทางเลือกเบา ๆ ที่ใช่ในทุกวัน

อยากได้เครื่องดื่มที่ทั้งอร่อย ดื่มง่าย และดีต่อสุขภาพในกล่องเดียวไหม? ต้องนี่เลย Almond Breeze® Unsweetened 25 kcal สูตรนี้เค้าคิดมาเพื่อสายเฮลท์ตี้และคนที่ดูแลตัวเองโดยเฉพาะ แคลน้อยสุด ๆ แค่ 25 kcal ดื่มได้ทุกวันแบบไม่รู้สึกผิด แต่ฟินได้เต็มกล่อง ใครที่กำลังควบคุมแคลอรี ดื่มได้สบาย ๆ ทุกวัน ไม่ต้องกลัวอ้วน ไม่ต้องรู้สึกผิด เพราะแค่ 25 Kcal ก็เติมความสดชื่นได้แล้ว ไขมันต่ำ-ไม่มีคอเลสเตอรอล
ไม่เพียงแค่แคลน้อย แต่ยังใส่ใจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะ ดีต่อคนที่ดูแลสุขภาพระยะยาว ดื่มได้อย่างมั่นใจทั้งเช้า เที่ยง เย็น มีวิตามินอีและแคลเซียม ดีต่อผิวและกระดูก กล่องเดียวแต่ได้ประโยชน์ครบ วิตามินอีช่วยให้ผิวดูสุขภาพดี มีออร่า ส่วนแคลเซียมก็ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กระดูกและฟัน เหมาะกับทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ บอกเลยว่า ได้ทั้งความสวย ความฟิต และสุขภาพแข็งแรงในเวลาเดียวกัน ที่สำคัญทำจากอัลมอนด์แท้ 100% จากแคลิฟอร์เนีย หอมละมุน กลมกล่อมแบบธรรมชาติ ดื่มเพียวก็อร่อย ผสมกับกาแฟก็เข้ากันสุด ๆ หรือจะใส่สมูทตี้ โปรตีนเชค ก็ยิ่งอร่อย เฮลท์ตี้ไปอีก
ในยุคที่ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ Almond Breeze® Unsweetened 25 kcal “ทางเลือกเบา ๆ ที่ใช่” ทั้งอร่อย มีประโยชน์ คุ้มค่าทุกกล่อง อร่อยได้ ไม่ต้องแคร์แคล! สายเฮลท์ตี้เลิฟสิ่งนี้ หาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
