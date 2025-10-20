ญาญ่า เสิร์ฟพลังบวก แบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ Almond Breeze® สูตร 25 kcal ปลุกพลังบวกสายเฮลท์ตี้ แคลต่ำสุดในตลาด

วงการเฮลท์ตี้ต้องสะเทือน !!! เมื่อซุปตาร์เบอร์หนึ่ง “ญาญ่า–อุรัสยา เสปอร์บันด์” คว้าแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนใหม่ของ บลูไดมอนด์ อัลมอนด์ บรีซ® นมอัลมอนด์แคลต่ำที่สุดในตลาดโดยสูตรไม่เติมน้ำตาลที่ให้พลังงานเพียง 25 กิโลแคลอรี่ แต่ยังอร่อย หอมมัน จาก อัลมอนด์พรีเมียมแคลิฟอร์เนียแท้ ๆ อุดมด้วยวิตามินอี ไม่มีคอเลสเตอรอล ให้สุขภาพคลีน คุมแคลไม่มีหลุด อย่างแน่นอน
สำหรับการเปิดตัวแคมเปญ “Almond Breeze® 25 kcal Light Up Your Day” “ญาญ่า” มาในลุคสดใส พลังบวกเต็มแม็กซ์ สะท้อนไลฟ์สไตล์สาวยุคใหม่ที่อยาก บาลานซ์ชีวิต เคล็ดลับหุ่นไลท์ที่ดูดีทั้งสุขภาพและรูปร่าง เต็มที่กับทุกวันแบบไม่รู้สึกผิด ดื่มแล้วได้ทั้งความฟินและความมั่นใจ เรียกได้ว่า ญาญ่า กับ Almond Breeze® คือ คู่หูตัวจริงของสายเฮลท์ตี้
เตรียมพบกับ ญาญ่า ในงานเปิดตัวแคมเปญ “Almond Breeze® 25 kcal Light Up Your Day” ณ Central World ลาน Eden ชั้น 1 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2025 เวลา 18:00 – 20:00 น. บอกเลยว่าครั้งนี้ ญาญ่าไม่ได้มาเล่น ๆ แต่มาเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า สวย ดูดี มีพลังบวก และสุขภาพดีไปพร้อมกันได้ … ก็ต้อง Almond Breeze® Unsweetened 25 kcal เท่านั้น