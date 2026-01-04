พราว กรุ๊ป ส่งความสุขส่งท้ายปี เนรมิตค่ำคืนเคานต์ดาวน์ริมชายหาดสุดยิ่งใหญ่ ด้วยโชว์พลุ Candy Collection สุดตระการตา

พราว กรุ๊ป ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงาน “Chang Countdown present Hua Hin Beach Countdown 2026” ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย), โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, ไทยประกันชีวิต รวมถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท สร้างปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ริมชายหาดสุดยิ่งใหญ่ พร้อมส่งมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ณ หัวหินและภูเก็ต
ไฮไลท์สำคัญของปีนี้ คือ โชว์พลุดอกไม้ไฟคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Candy Collection” ที่ถ่ายทอดความสดใสและความแกลมแบบร่วมสมัย ผ่านโทนสีลูกกวาดหวานละมุน อาทิ ชมพู ฟ้า ม่วง เหลือง และพาสเทลหลากสีสาดแสงบนฟากฟ้าเหนือน่านน้ำทะเลอย่างตระการตา สวยงามโดดเด่นกว่าทุกปี ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 นาที พร้อมการจุดพลุรวมกว่า 2,000 นัด ประกอบแสง สี เสียง สร้างโมเมนต์นับถอยหลังสู่ปีใหม่ 2026 ที่น่าประทับใจและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
สำหรับ หัวหิน บริเวณริมชายหาดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมโซนอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมสร้างสีสันตลอดค่ำคืน
ขณะที่ จังหวัดภูเก็ต ณ หาดกมลา ก็สร้างความประทับใจไม่แพ้กัน ด้วยโชว์พลุดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาเที่ยงคืน พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพกับประติมากรรมร่วมสมัย ที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติให้ร่วมเก็บภาพความทรงจำส่งท้ายปี
การจัดงานในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ พราว กรุ๊ป ในการร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทย สร้างแลนด์มาร์กการเฉลิมฉลองระดับประเทศ และส่งมอบประสบการณ์ความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมต้อนรับศักราชใหม่อย่างสดใส สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ