พราว กรุ๊ป ชวนเคานต์ดาวน์รับปี 2026 กับพลุ “Candy Collection” สีสดใสสุดแกลมจากญี่ปุ่นในงาน Chang Countdown present Hua Hin Beach Countdown 2026 พร้อมยกความตระการตาส่งท้ายปีที่หัวหินและภูเก็ต

กลุ่มบริษัทพราว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ชวนคุณและครอบครัวร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ในงาน “Chang Countdown present Hua Hin Beach Countdown 2026” แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ของเมืองหัวหิน และภูเก็ต
ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี กับไฮไลท์โชว์พลุดอกไม้ไฟคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Candy Collection” ถ่ายทอดความสนุก สดใส และความแกลมแบบร่วมสมัย ผ่านพลุโทนสีลูกกวาดหวานละมุน ไล่เฉดชมพู ฟ้า ม่วง เหลือง และพาสเทลหลากสี ที่จะสาดแสงบนฟากฟ้าเหนือน่านน้ำทะเลหัวหินอย่างตระการตา ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 นาที
ตื่นตาตื่นใจกับการจุดพลุดอกไม้ไฟรวมกว่า 2000 ลูก ประกอบแสง สี เสียง สร้างโมเมนต์แห่งความสุขรับศักราชใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป (โชว์พลุเริ่มเวลา 22.00 น.) เข้าชมฟรี! ณ ริมหาดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ภายในงานยังเนรมิตชายหาดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท ให้กลายเป็นจุดแฮงค์เอาท์ริมทะเลที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมอิ่มอร่อยกับโซนอาหารและเครื่องดื่มจาก Vana Nava Hua Hin ตลอดค่ำคืน
อีกไฮไลท์สำคัญจังหวัดภูเก็ต จัดโดย กลุ่มบริษัทพราว ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท, อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท เรสซิเดนเซส, พราว เรียล เอสเตท และสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ชวนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวร่วมเฉลิมฉลองคืนส่งท้ายปี ณ หาดกมลา กับโชว์พลุดอกไม้ไฟสุดตระการตา จำนวน 2,000 นัด ต่อเนื่องยาวนาน 10 นาที ที่จะสาดแสงสีบนฟากฟ้าเหนือน่านน้ำหาดกมลา ในช่วงเวลาเที่ยงคืนตรง สร้างบรรยากาศการเคานต์ดาวน์ที่งดงามและน่าประทับใจจากทุกมุมของชายหาด
พิเศษสุด! พบกับกิจกรรมถ่ายภาพกับประติมากรรมร่วมสมัยสุดชิคหลากหลายจุดบนชายหาด ให้คุณและครอบครัวเก็บภาพความทรงจำหรือแชร์ช่วงเวลาดี ๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกัน พบกันคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ณ หาดกมลา เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ชวนจูงมือครอบครัว คนรัก และเพื่อน ๆ มาร่วมเติมสีสันแห่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2026 ไปด้วยกัน ในงาน “Chang Countdown present Hua Hin Beach Countdown 2026” วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมหาดอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท และ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท