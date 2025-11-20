xs
Glamping Festival 2025 คอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเมืองหัวหิน ตอกย้ำภาพลักษณ์ “หัวหิน เมืองแห่งความสุขและไลฟ์สไตล์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่กับเทศกาลดนตรี “Chang Cold Brew Cool Club presents Glamping Festival 2025” คอนเสิร์ตกลางแจ้งสุดยิ่งใหญ่แห่งปีของเมืองหัวหิน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเฟสติวัลรูปแบบใหม่ในสไตล์แคมป์ปิ้ง บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตรของ อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ ซึ่งถูกเนรมิตให้กลายเป็นลานดนตรีท่ามกลางธรรมชาติสุดชิล

โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ กลุ่มบริษัทพราว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ธนาคารออมสิน, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาร่วมกันสร้างประสบการณ์แห่งความสุข สนุก และผ่อนคลายสำหรับทุกเจเนอเรชัน

ภายในงานได้รวบรวมความบันเทิงสุดครบครันไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของเมืองไทย ได้แก่ โอ๊ต– ป๊อบ–อาร์ต, นนท์ ธนนท์, สล็อตแมชชีน, โลโมโซนิก, เคลียร์, ซีซันไฟฟ์, มีน แบนด์, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ว่านไฉ–แว่นใหญ่, ZEAL, MAIYARAP, LITTLE JOHN และ ROOFTOP ที่มาร่วมกันมอบความสุขและเสียงเพลงสุดมันให้กับผู้เข้าร่วมงานนับหมื่นคน ตลอดสองค่ำคืนแห่งความสนุก

นอกจากเสียงดนตรีสุดมันแล้ว ภายในงานยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า 30 ร้านค้า ทั้งจากแบรนด์ดังและร้านท้องถิ่นเมืองหัวหิน รวมถึงโซนกิจกรรมแคมป์ปิ้ง, มุมถ่ายรูป, และกิจกรรมสำหรับครอบครัว สร้างบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางอากาศเย็นสบายในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวอย่างลงตัว

Glamping Festival 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ไฮไลต์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของหัวหินในฐานะ “เมืองแห่งความสุข” และ “จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์” ที่ผสมผสานความบันเทิงเข้ากับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับใครที่พลาดความสนุกในปีนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมในปีถัดไปได้ที่ Facebook Page: Glamping Festival Hua Hin











