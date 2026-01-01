”นานา“ เจอแซะ จ้างหน้าม้ามากรี้ดสามี หลัง “เวย์” เปิดมินิคอนเสิร์ตเก็บค่าเข้า 300 บาท

ชาวเน็ตยังตามคอมเมนท์ไม่เลิก!! กับคู่สามีภรรยา “เวย์ ไทเทเนียม“ และ ”นานา ไรบีนา“ ที่เนรมิตพื้นที่ไร่ landofuscamp สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ให้เป็นลานกางเต็นท์เพื่อต้อนรับแฟนๆ มาร่วมนับถอยหลังเคาต์ดาวน์สู่ปีใหม่ไปด้วยกัน โดยเก็บค่าเข้า 300 บาท แลกกับการใช้พื้นที่ และเสพบรรยากาศชิลๆ ในคืนส่งท้ายปี พร้อมกับโชว์สุดพิเศษเสิร์ฟให้คนที่เข้ามาในพื้นที่ ได้ชมมินิคอนเสิร์ตเมื่อ “เวย์ ไทเทเนียม” หรือ Daboyway มาร้องเพลงแบบใกล้ชิด ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
แต่เมื่อลงคลิป นอกจากคลิปบรรยากาศภายในงานแล้ว นานาก็ลงคลิปแขก 2 คนแรกที่เข้ามาในพื้นที่ landofuscamp countdown ซึ่งก็ไม่วาย โดยชาวเน็ตมาเม้นต์ถามว่าเป็น “หน้าม้า” หรือเปล่า? ด้านนานาก็ตอบกลับทันทีว่า "ทำไมคิดแบบนี้คะ เค้าน่ารักมากๆ ที่มาคนแรกเลย" จากนั้น หนึ่งในแขกที่เข้าใช้พื้นที่ก็มายืนยันว่า จ่ายเงินเข้ามาจริง "ซื้อเองค่ะ ซื้อเองทุกชิ้นค่ะ ไม่หน้าม้าใดๆ ค่าา มาตอบเมนต์ให้เองแล้วนะคะ จะได้หายคาใจนะคะ" และนอกจากนี้ก็มีคนมาช่วยเม้นต์ยืนยันสาปส่งคนตั้งกระทู้ถามเรื่อง “หน้าม้า” กันแบบต่อเนื่อง อาทิ “ถ้าชีวิตไม่มีอะไรทำ หรือไม่ชอบใคร แล้วมือมันลั่น ก็นั่งอยู่เฉยๆ ดีกว่าเนาะ ปีหน้าไม่เอานะนิสัยแบบนี้” หรือ “จริงค่ะ ถ้าไม่ชอบ ก็ไม่น่าเข้ามาดูช่องเขา คนพวกนี้น่าจะเอาเวลาไปดูคนที่ตัวเองชอบ”