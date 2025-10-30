เกือบหงาย! รมช.สธ.เก้าอี้ไหลหายไปจากจอหลังลุกแจงกระทู้ สส.ส้มแซวนึกว่าตอบคำถามแล้วตกเก้าอี้

ดีนะไม่เป็นอะไร! ‘รมช.สาธารณสุข’ แจงกระทู้เสร็จกำลังจะนั่งกลับไหลหายไปจากจอ ด้าน ‘สส.พรรคส้ม’ แซวนึกว่าตอบคำถามจนตกเก้าอี้ ขณะที่เจ้าตัวแจง ‘เก้าอี้มันไหล’
วันนี้ (30ต.ค.2568) เมื่อเวลา12.30น. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยในช่วงกระทู้ถามสด เรื่องปัญหาการใช้สิทธิบัตรทองของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ของนายเอกราช อุดมอำนวย สส.กทม. พรรคประชาชน ตั้งถาม รมว.สาธารณสุข ซึ่งนายวรโชติ สุคนธ์ขจร รมช.สาธารณสุข เป็นตัวแทนมาตอบชี้แจง ทั้งนี้ ในช่วงที่นายวรโชติ ยืนชี้แจงกระทู้ดังกล่าวเสร็จสิ้นในช่วงแรก และกำลังจะนั่งเก้าอี้ ปรากฎว่านายวรโชติ ได้ล้มลงไปจากเก้าอี้
สร้างความตกใจให้สมาชิกในห้องประชุม จนนายเอกราช ในฐานะผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามขึ้นมา ว่า “ท่านประธานฯครับ ท่านรัฐมนตรีตกเก้าอี้หรือ” ซึ่งนายไชยา ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ตอบว่า ไม่ใช่ จากนั้นนายวรโชติ ตอบเองว่า “เก้าอี้มันไหล” จึงทำให้เอกราช กล่าวแซวว่า ต้องขออภัย นึกว่าตอบคำถามตนแล้วตกเก้าอี้เลย