“เวย์ ไทยเทเนียม” เตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนบ่ายนี้ ตร.ประชุมเข้ม หาเชื่อมโยงคดี “นานา”

ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคม สำหรับคดีของพิธีกรและอดีตดีเจ “นานา ไรบีนา” ผู้ต้องหา ฐานกระทำผิด ฉ้อโกงทรัพย์ กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หลังศาลให้ประกันตัว โดยวางหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัว 1 ล้านบาท และมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญาเป็นผู้กำกับดูแล
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (8 ธ.ค.2568) พันตำรวจเอกนิตติโชติ เพ็ญจำรัส รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปิดเผยถึงการประชุมติดตามความคืบหน้า คดี “นานา ไรบีนา” ที่จะมีขึ้นในเวลา 11.00 น. วันนี้ว่า หลังคณะทำงานได้มีการแบ่งงานกันทำไปก่อนหน้านี้ วันนี้จึงเข้ามาประชุมติดตามความคืบหน้าเพื่อแบ่งงานกันต่อ โดยไม่ได้มีการเจาะจงไปที่ประเด็นใดเป็นพิเศษ แต่จะเป็นการหารือในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนประเด็นที่ทนายความของนานา สู้คดีว่าพฤติการณ์ของนานาไม่ได้เป็นการฉ้อโกง ประเด็นนี้ ตำรวจขอไปประชุมก่อน รวมทั้งจะต้องดูความเชื่อมโยงระหว่าง นานา และ เวย์ ไทยเทเนียม หรือ ปริญญา อินทชัย ผู้เป็นสามี จะมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือไม่
ส่วนกรณี เวย์ ไทยเทเนียม จะเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้หรือไม่ ตนยังไม่สามารถยืนยันได้ แต่ปกติแล้วตำรวจจะไม่ได้ประสานไปยังเจ้าตัวโดยตรง โดยจะมีการประสานผ่านทนายความ เช่นเดียวกันกับ “ข้าวโพด สมิทธินันท์” เพื่อนของนานา และผู้เสียหาย ที่ยังไม่ได้รับรายงานเช่นกันว่าจะเข้าพบพนักงานสอบ ซึ่งก่อนหน้านี้ข้าวโพดได้มอบหมายให้ทนายความนำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว และหากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะนำเข้ามามอบให้อีกครั้ง
ส่วนกรณีที่มีผู้เสียหายรายหนึ่งอ้างว่าถูก เวย์ ไทเทเนียม ชักชวนให้ลงทุนทำธุรกิจด้วยจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ตนก็ทราบจากข่าวเท่านั้น แต่ยังไม่ทราบว่าผู้เสียหายรายดังกล่าวคือใคร รวมทั้งยังไม่เห็นหลักฐานสลิปการโอนเงินลงทุน 50 ล้านบาทด้วย โดยจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมวันนี้ และจะมีการประสานให้ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลในภายหลัง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า เวย์ ไทเทเนียม จะเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนช่วงบ่ายวันนี้ พร้อมกับ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ทนายความของนานาด้วย ด้าน “ข้าวโพด สมิทธินันท์” ที่มีข่าวว่าจะเข้าพบพนักงานสอบในวันนี้เช่นเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปทางทนาย “ทนายสวัสดิ์ เจริญผล” ทนายความของข้าวโพด ก็ได้รับการยืนยันว่า ลูกความของตนไม่ได้เข้าไปแต่อย่างใด เนื่องจากได้นำหลักฐานทั้งหมดไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากมีหลักฐานเพิ่มเติมถึงจะนำไปมามอบอีกครั้ง