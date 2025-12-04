คลายปมร้อน! “ทนายสายหยุด” ยันเอง “นานา-เวย์ ไทเทเนียม” ไม่ได้หย่า ชี้ ข้อมูลคลาดเคลื่อน

“ทนายสายหยุด” ยื่นหลักทรัพย์เกือบ 2 ล้านบาท ขอประกันตัว ”นานา ไรบีนา“ แล้ว ขณะที่ข่าวลือเรื่องการหย่ากับ “เวย์ ไทเทเนียม” ก็ถูกคลี่คลายลง เมื่อทนายยันชัด ทั้งคู่ “ไม่ได้หย่า” ข้อมูลคลาดเคลื่อน
จากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้นำกำลังเข้าจับกุม น.ส. ไรบีนา อินทชัย หรือ 'นานา ไรบีนา' ที่บ้านพักย่านพระโขนง กรุงเทพมหานคร
การจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามหมายจับในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและกระทำผิด พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หลังจากมีผู้เสียหายจำนวน 17 ราย เข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาถูกชักชวนให้ลงทุนปล่อยกู้ เทรดหุ้น และร้านอาหารในต่างประเทศ โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 195 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม มีข่าวลือว่า “นานา ไรบีนา” ได้หย่ากับสามีนักร้องดัง ”เวย์ ไทเทเนียม“ ตั้งแต่ปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม “ดาด้า วรินดา'” ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ 'นานา' ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่า "เรื่องหย่ารับรู้มาเป็นปีแล้ว เป็นเรื่องของธุรกิจ แต่ไม่รู้ว่าโกหกไหม ไม่กล้าคอนเฟิร์ม" ทำให้ข่าวลือดังกล่าวได้รับความสนใจยิ่งขึ้น
ล่าสุด วันนี้ (4 ธ.ค.) มีความเคลื่อนไหวเรื่องสถานะครอบครัวได้ถูกคลี่คลายลง เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง "ดาวแปดแฉก" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
"เวย์ - นานา" ไม่ได้หย่า!! โดยอ้างอิงคำยืนยันจาก ทนายสายหยุด ซึ่งระบุว่าข่าวลือเรื่องการหย่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ทนายสายหยุดยังเปิดเผยด้วยว่า ในช่วงเช้าวันนี้ (4 ธ.ค.) ได้ส่งทีมทนายความยื่นหลักทรัพย์จำนวนเกือบ 2 ล้านบาท เพื่อขอประกันตัวลูกความที่ศาลอาญาแล้ว