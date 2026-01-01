กฎหมาย "กูฮารา" มีผลบังคับใช้แล้ว จำกัดสิทธิ์มรดกของพ่อแม่ที่ละเลยหน้าที่เลี้ยงดูลูก

ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไป กฎหมายที่รู้จักกันในชื่อ “กฎหมายกูฮารา” ซึ่งมีเป้าหมายป้องกันไม่ให้พ่อแม่ที่ละเลยหน้าที่เลี้ยงดูบุตรในวัยเยาว์ได้รับมรดก ได้เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว
เมื่อวันที่ 30 ของเดือนที่ผ่านมา ศาลฎีกาเกาหลีใต้ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงระบบตุลาการสำคัญสำหรับครึ่งแรกของปีหน้า โดยหนึ่งในสาระสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่า “กฎหมายกูฮารา”
กฎหมายดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในเดือนมีนาคม 2020 หลังจากกู โฮอิน พี่ชายของนักร้องผู้ล่วงลับ กู ฮารา ซึ่งเสียชีวิตในปี 2019 ได้ยื่นคำร้องผลักดันการออกกฎหมาย พร้อมระบุว่า “แม่แท้ ๆ ที่ทอดทิ้งกู ฮาราตั้งแต่ยังเด็ก ออกจากบ้านไปและไม่ติดต่อกันนานกว่า 20 ปี กลับพยายามจะรับมรดกครึ่งหนึ่ง ขอให้การจากไปของน้องสาวผมไม่สูญเปล่า”
นอกจากนี้ กู โฮอิน ยังได้ยื่นฟ้องมารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ความเป็นพ่อแม่ เพื่อขอแบ่งทรัพย์มรดก โดยศาลครอบครัวเมืองกวางจูได้พิจารณาถึงคุณูปการของบิดาที่เป็นผู้เลี้ยงดู และตัดสินให้แบ่งมรดกในสัดส่วน 6 ต่อ 4
นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 คำร้องทางกฎหมายในนาม “กฎหมายกูฮารา” ถูกผลักดันเข้าสู่สภาแห่งชาติ แม้ร่างกฎหมายจะเคยถูกตีตกเนื่องจากการสิ้นสุดวาระของสภาชุดที่ 20 และ 21 ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แต่ในที่สุดก็ผ่านการลงมติในที่ประชุมใหญ่ของสภาชุดที่ 22 เมื่อปีที่ผ่านมา ก่อนครบรอบ 5 ปีการเสียชีวิตของกู ฮารา ราว 3 เดือน และจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
ภายใต้กฎหมายกูฮารา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2026 ญาติสายตรงฝ่ายบุพการีของผู้เสียชีวิต ซึ่งละเมิดหน้าที่การเลี้ยงดูอย่างร้ายแรงในช่วงที่ผู้ตายยังเป็นผู้เยาว์ กระทำอาชญากรรมร้ายแรงต่อผู้ตาย คู่สมรส หรือทายาทสายตรง หรือปฏิบัติต่อผู้ตายอย่างไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรง อาจถูกตัดสิทธิ์ในการรับมรดก อย่างไรก็ตาม การตัดสิทธิ์ดังกล่าวต้องมีการร้องขอผ่านพินัยกรรมของผู้ตายหรือจากทายาทร่วม และต้องได้รับการรับรองจากศาลครอบครัว
ขณะที่กฎหมายกูฮาราเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ เมื่อวันที่ 31 ของเดือนที่ผ่านมา กู โฮอิน ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่า “ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป กฎหมายกูฮาราจะถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว!! ทุกคนขอให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างดี ดูแลสุขภาพในปี 2026 และขอให้เต็มไปด้วยเรื่องดี ๆ และความสุขนะครับ~!”