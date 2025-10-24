'ดีอี' อัดยาแรง! ตั้งวอร์รูม ไล่ล่าคอลเซ็นเตอร์

ปิดเกมสแกมเมอร์! กระทรวงดีอีตั้งวอร์รูม ล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คุมซิม-ตัดเน็ต-เช็กบัญชีม้า ดัน พ.ร.ก.ใหม่อัปเลเวลกฎหมายไทยสู้ภัยไซเบอร์โลก
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.68 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตาม พ.ร.ก.มาตรา 13 ครั้งที่ 6/2568 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าผลักดันนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศให้การปราบปรามภัยออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ อย่างจริงจัง
นายไชยชนก กล่าวว่า รัฐบาลได้ยกระดับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์พนัน เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลและดำเนินการเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับสั่งการฉีดยาแรง ให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 เร่งกำหนดมาตรการเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตรง
ทั้งนี้ นายไชยชนก ได้สั่งการให้จัดตั้งเจ้าหน้าที่จาก กสทช. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้าร่วมปฏิบัติงานประจำวอร์รูม ณ ศูนย์บริหารเหตุการณ์แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์นานาชาติ (ศกต.) หรือ IAC เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินมาตรการตอบโต้แบบ Real-Time ให้ทันกับการเคลื่อนไหวของมิจฉาชีพ
ในขณะเดียวกัน ยังมอบหมายให้ กสทช. พิจารณามาตรการควบคุมการใช้ซิมโทรศัพท์มือถืออย่างเร่งด่วน โดยให้กำหนดเพดานจำนวนซิมที่บุคคลทั่วไปสามารถถือครองจากทุกเครือข่ายรวมกันได้ไม่เกิน 5 ซิมต่อคน พร้อมกำหนดบทลงโทษต่อโอเปอร์เรเตอร์ที่ละเลยหน้าที่
ขณะเดียวกัน ธปท. ได้รับมอบหมายให้วางมาตรการใหม่เพื่อป้องกันการใช้บัญชีม้า โดยจะจำกัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้องสงสัยสามารถมีบัญชีเพื่อการยังชีพได้เพียง 1 บัญชี และหากกระทำผิดซ้ำ จะถูกยกเลิกสิทธิในการถือบัญชีธนาคารทันที โดยจะพิจารณาอนุญาตให้กลับมาเปิดบัญชีได้อีกครั้งหลังจาก 3 ปี
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการร่างพระราชกำหนดฉบับใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุง พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2568 ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขจากปี 2566 โดยสาระสำคัญ คือ การเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกัน ปราบปราม และตอบโต้ อาชญากรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับการกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยมุ่งให้มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยง รวมถึงขยายขีดความสามารถให้หน่วยงานต่างๆ ทำงานเชิงรุกได้มากขึ้น ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
สำหรับประเด็นปัญหาเร่งด่วนอย่างสแกมเมอร์ชายแดน นายไชยชนก กล่าวว่า แม้ กสทช. ได้รายงานว่ามีการดำเนินการควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนตั้งแต่เดือน มิ.ย.68 แล้ว แต่ยังพบว่ายังมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตล้ำออกนอกประเทศ โดยเฉพาะฝั่งกัมพูชา ซึ่งได้มีคำสั่งให้ตัดสัญญาณแล้วเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและเมียนมา โดยจะเป็นลำดับถัดไปในการดำเนินงานเพื่อควบคุมพื้นที่ชายแดน
ทั้งนี้ กระทรวงดีอีจะดำเนินการตรวจสอบร่วมกับผู้ให้บริการ (โอเปอร์เรเตอร์) อย่างใกล้ชิด และจะใช้มาตรการจำกัดการปล่อยสัญญาณในพื้นที่เฉพาะจุดจำเป็นเท่านั้น เพื่อไม่ให้กลายเป็นช่องโหว่ของมิจฉาชีพ
สำหรับการควบคุมซิมการ์ดผี ที่มิจฉาชีพใช้ในการก่อเหตุ คาดว่าจะมีการหารือกับโอเปอร์เรเตอร์ในสัปดาห์หน้า โดยมีแนวทางบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตน รวมถึงกำหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้ใช้ถือครองซิมเกินจำนวนที่กำหนด
นอกจากนี้ ในส่วนของการควบคุมบัญชีม้า ธนาคารจะมีการดำเนินมาตรการตามแนวทางที่กำหนด โดยหากตรวจสอบพบว่ามีการเปิดบัญชีเพื่อใช้ทำธุรกรรมผิดกฎหมาย จะมีการระงับการใช้งานบัญชีทันที และจะอนุญาตให้มีเพียง 1 บัญชีสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น โดยมีระยะเวลาพิจารณา 3 ปีเพื่อปลดล็อก
นายไชยชนก กล่าวว่า ภายใน 4 เดือนนี้ จะมีการติดตามและประเมินผลมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยจะจัดการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อรายงานความคืบหน้า พร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน นายไชยชนก ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น สนธิสัญญาระดับโลกฉบับแรก ที่มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับภัยไซเบอร์อย่างเป็นระบบ โดยมีประเทศร่วมลงนามแล้วกว่า 40 ประเทศ เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังในระดับสากล
สำหรับความคืบหน้าในคดีสินบน 40 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ นายไชยชนก กล่าวว่า ได้แถลงร่วมกับกระทรวงยุติธรรมไปก่อนหน้านี้แล้ว และขณะนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถระบุตัวผู้เกี่ยวข้องบางรายได้แล้ว อย่างไรก็ตาม การสอบสวนยังอยู่ในกระบวนการ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในเวลานี้
ทั้งนี้ การตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีปลัดกระทรวงดีอีเป็นประธานได้ล่าช้ากว่ากำหนด จึงทำให้กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการสอบสวนล่วงหน้าไปก่อน และในระยะต่อไป กระทรวงยุติธรรมจะเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งรัดความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง