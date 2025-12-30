อายุ 51 จริงหรือ? "หลินจื้อหลิง" แปลงโฉมเชียร์ลีดเดอร์ สวยเด็กจนไวรัลทั้งโซเชียล

แม้จะลดบทบาทในวงการบันเทิงลงอย่างเห็นได้ชัด นับตั้งแต่ให้กำเนิดลูกชายในปี 2022 แต่ทุกครั้งที่ หลินจื้อหลิง ปรากฏตัว ก็ยังสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนบนโลกออนไลน์ได้เสมอ
ล่าสุด ซูเปอร์โมเดลระดับตำนานวัย 51 ปี ภรรยาของนักแสดงชาวญี่ปุ่น อากิระ ซึ่งแต่งงานกันเมื่อปี 2019 กลายเป็นกระแสไวรัลอีกครั้ง หลังได้รับเชิญให้ปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญเปิดสนามการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพของไต้หวัน
การปรากฏตัวครั้งนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อย เมื่อหลินจื้อหลิงพลิกบทบาทเป็น เชียร์ลีดเดอร์ นำทีมเต้นโชว์สุดเร้าใจ ประกอบเพลง Oh! ซิงเกิลฮิตของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี SNSD เมื่อปี 2010 โดยเธอสามารถขโมยซีนได้อย่างหมดจด แม้จะยืนอยู่ท่ามกลางนักเต้นรุ่นน้องที่อายุน่าจะอยู่ในช่วง 20 ปีต้นๆ
หลินจื้อหลิงมาในชุดเชียร์ลีดเดอร์สีเขียวเมทัลลิกเข้ารูป เปล่งประกายทั้งความมั่นใจ พลังความสดใส และความสง่างามอันเป็นเอกลักษณ์ จนแทบไม่มีใครเชื่อว่าเธออายุเลยหลัก 50 มาแล้ว แถมยังเป็นคุณแม่อีกด้วย
ชาวเน็ตต่างพากันหลั่งไหลเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมความสวยไม่เปลี่ยนของเธอ บางรายถึงกับแซวว่า
“ผู้จัดช่วยอย่าให้คนอายุเกิน 50 มาเต้นเลยได้ไหม พวกเรารู้สึกด้อยค่ามาก แล้วเธอจะดูเหมือนวัยรุ่นได้ยังไง!”
ขณะที่อีกหลายเสียงยกให้หลินจื้อหลิงเป็นแรงบันดาลใจของการดูแลตัวเองและการแก่ชราอย่างสง่างาม พร้อมชื่นชมวินัยและความทุ่มเทที่ทำให้เธอยังคงรักษารูปร่างและออร่าได้อย่างน่าทึ่ง โดยหลายคนยอมรับว่า “มันต้องไม่ง่ายเลย”
ถึงขั้นมีผู้ชมบางส่วนเข้าใจผิดในตอนแรกว่า คลิปดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างด้วย AI เนื่องจากความสมบูรณ์แบบเกินจริงของเธอ