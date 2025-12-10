“บิ๊นท์ สิรีธร” เผยเบื้องหลังถือป้ายลาว ซีเกมส์ 2025 ภารกิจด่วนรู้ตัวก่อน 24 ชม. (คลิป)

ภาพเบื้องหน้าออกมาสวยหวานงามอย่างไทย สำหรับ “บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์” Miss International 2019 ในการถือป้ายประเทศลาว ในงานพิธีเปิด SEA GAMES 2025 แต่ล่าสุด “บิ๊นท์” ได้เผยคลิปเผยว่า ตนเองรู้ก่อนไม่ถึง 24 ชม. ว่าได้ทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งการมาเดินในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติ และตื่นเต้นมาก พร้อมชื่นชมช่างหน้าช่างผมของไทย เพราะ 10 กว่าชม. ต้องหาชุด หาช่างหน้าช่างผมให้ถูกใจ และเหมะสมเป็นตัวแทนของประเทศ แอบยากแต่ต้องทำให้ได้ เพราะครั้งหนึ่งในชีวิต
นอกจากนี้บิ๊นท์เผยอีกว่าใส่ชุดไทยแล้วรู้สึกองค์ลง ภูมิใจ อยากเดินให้ดีที่สุดไหว้พระไหว้เจ้าอยู่ 3 รอบให้ทุกอย่างราบรื่น ขอให้เป็นตัวแทนประเทศไทยถือป้ายประเทศลาวให้ดีที่สุด โดยมีชาวลาวมาขอถ่ายรูปด้วย ขอบคุณโอกาสนี้ มีความสุขที่สุด เป็นความทรงจำที่ดีที่สุด