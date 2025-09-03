“YLympics 2025” มหกรรมกีฬาสี Y Series ครั้งประวัติศาสตร์ เตรียมปั้น Soft Power ไทยสู่เวทีโลก!

บริษัท เลเวล 8 เอนท์ จำกัด และ บริษัท เพลย์ ยูไนเต็ด จำกัด และพันธมิตรจากหลายภาคส่วน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “YLympics 2025” มหกรรมกีฬาสีครั้งยิ่งใหญ่ ที่รวบรวมนักแสดงจากซีรีส์ Y ทั้ง Boy Love และ Girl Love ไว้มากที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
งาน YLympics 2025 เป็นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของศิลปินจากหลากหลายค่าย มากกว่า 200 ชีวิต เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทย ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในฐานะ Soft Power ที่ทรงพลัง พร้อมขับเคลื่อนวงการซีรีส์ Y ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ภายในงานแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย คุณบิสกิต เฉลิมเกียรติ คำสัตย์ Project Director ของโครงการ และ CEO ของ บริษัท เลเวล 8 เอนท์ จำกัด, คุณเอื้ออารี ตรีโสภา Managing Director คุณมด จิรวุฒิ ดีวงษา ตัวแทนจาก บริษัท เพลย์ ยูไนเต็ด จำกัด และคุณ Ko Heejong ในฐานะ Show Director พร้อมด้วย ทัพนักแสดงซีรีส์วายมากมายและเหล่าศิลปินนักแสดงจากหลายค่ายที่พร้อมมาสร้างสีสันและความสนุกให้แฟน ๆ ได้ฟินกันเต็มที่ เตรียมรอลุ้นกันได้เลยว่าศิลปินคนไหนจะมาสร้างโมเมนต์พิเศษในงานนี้
คุณบิสกิต เฉลิมเกียรติ คำสัตย์ Project Director ของโครงการ และ CEO ของ บริษัท เลเวล 8 เอนท์ จำกัด กล่าวว่า “งาน YLympics 2025 เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสองพันธมิตรหลัก ได้แก่ Level 8 Entertainment ในฐานะผู้ริเริ่มและวางวิสัยทัศน์ของงาน และ Play United ผู้ดูแลด้านการจัดงานและโปรดักชันอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในฐานะ Venue Partner หลัก และ Zipevent ที่เข้ามาร่วมดูแลด้านการจัดจำหน่ายบัตรและระบบการเข้าร่วมงาน ทำให้งานครั้งนี้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น โดยเราคาดหวังว่าจะมีแฟนคลับเข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการซีรีส์ Y และความแข็งแกร่งของ Soft Power ไทย ที่พร้อมจะสร้างชื่อเสียงในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปครับ”
สำหรับกิจกรรมภายในงาน YLympics 2025 อัดแน่นไปด้วยความสนุกและความพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬาสีในรูปแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ รวมถึงคอนเสิร์ต และโชว์พิเศษจากเหล่านักแสดง และกิจกรรมแฟนมีต พร้อมโซนแฟนอินเตอร์แอ็กทีฟ ที่ช่วยเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างศิลปินและแฟนคลับอีกด้วย