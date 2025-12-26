ระเบิดความปัง​ 'ชายกลาง' เดบิวต์แรง ดึงคิว​ 'โบ๊ท-โอ๊ต' ลง MV 'ลูกคนกลาง' MFlow ทำถึงเกิน!

"ชายกลาง ธนกฤต" เดบิวต์ศิลปินเดี่ยวป้ายแดง ส่งเพลง "ลูกคนกลาง" ทัชใจคนฟัง! พร้อมยกทัพ MFlow นำโดย "โบ๊ท ยงค์ยุทธ - โอ๊ต ภาสกร, ธีม ภูเบศ - ธีร์ ธีรวัฒน์, เจมส์ ศุภวิชญ์ - โฟล์ค จักริน" สร้างปรากฏการณ์ความสุขบุก Central World
วงการเพลงคึกคักรับปลายปี เมื่อศิลปินหนุ่มมากความสามารถ "ชายกลาง ธนกฤต" ที่หลงใหลในเสียงดนตรีมาโดยตลอด ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวด้วยการปล่อยซิงเกิลแรก "ลูกคนกลาง" มาสดๆ ร้อนๆ งานนี้เจ้าตัวไม่ได้มาเล่นๆ เพราะขนความตั้งใจมาเกินร้อย พร้อมเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยมิวสิกวิดีโอสุดพิเศษและโชว์สุดอลังการต้อนรับปีใหม่
"ลูกคนกลาง" เป็นเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่มักจะถูกลืมหรือมองข้าม จนเผลอคิดว่าตัวเองไม่สำคัญ แต่เนื้อหาเพลงกลับตอกย้ำด้วยความอบอุ่นว่า จริงๆ แล้วทุกคนมีความสำคัญและถูกรักอย่างดีเสมอมา โดยใน MV ยังได้นักแสดงตัวท็อปของค่ายอย่าง "โบ๊ท ยงค์ยุทธ - โอ๊ต ภาสกร" มาร่วมสร้างสีสันเรียกเสียงกรี๊ด พร้อมด้วย"ธีม ภูเบศ - ธีร์ ธีรวัฒน์"คู่จิ้นป้ายแดงเคมีทรงพลัง ที่มาเติมเต็มความละมุนให้กับผลงานชิ้นนี้ ยังไม่หมด เพราะ MV นี้ยังถูกร่ายเมจิกสกิลด้วยน้อสาวงคนเล็กสุดน่ารักอย่าง"ริริน ฐิติพรรณ"ที่มาชิมลางงาน MV ครั้งแรกก็สาดโมเมนต์ตกไปตามๆ กัน
หลังจากปล่อย MV ไปได้เพียงวันเดียว "ชายกลาง" ในฐานะน้องเล็กของค่าย ก็ได้นำทีมพี่ๆ เพื่อนๆ ศิลปินและนักแสดงจากค่าย MFlow บุกเวทีงาน Central World The Magical Holiday Celebration 2026 เพื่อมอบความสุขเป็นของขวัญให้แฟนๆ แบบจัดเต็ม
เปิดเวทีด้วยความสดใส : ชายกลาง ประเดิมโชว์เดี่ยวในเพลง "มาเป็น...(Be mine)" เพลงประกอบซีรีส์ดังที่เขาเคยฝากฝีมือการแสดงไว้ในบท 'วิน' จากเรื่อง ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก ก่อนจะต่อด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปอย่าง “ลูกคนกลาง” ท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่น
คู่จิ้นน้องใหม่สะกดสายตา: "ธีม ภูเบศ - ธีร์ ธีรวัฒน์" ควงคู่กันมาในเพลง "จะรักไม่รักก็บอก" ตอกย้ำความเป็นคู่เคมีใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในนาทีนี้
โชว์สุดตระการตา: "เก้า ณธีพัฒน์ - ปามมี่ ปฐพร" ที่พาทุกคนท่องไปในโลกแห่งความฝันกับเพลง “A Whole New World” ก่อนจะส่งไม้ต่อให้ รัน กัณต์ธีภพ และ เกมส์ นันทิพัฒน์ ในเพลง “ปรากฏการณ์หัวใจ”
ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรง: "เจมส์ ศุภวิชญ์ - โฟล์ค จักริน" มาโปรยเสน่ห์ในเพลง “แค่คนคุย” ตามด้วยโชว์พิเศษจาก ผู้กำกับมากความสามารถ ที่สลับบทบาทจากหลังกล้องมาร้องเพลง “Color of The World” และเพลงประกอบซีรีส์เรื่องใหม่ “Knot” ที่เพิ่งปล่อย Pilot ไปสร้างกระแสเมื่อเดือนก่อน เรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับที่ครบเครื่องที่สุด
ปิดท้ายด้วยความมันส์ "แตงโมปั่น" สนั่นเวที! ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงเมื่อ "โบ๊ท ยงค์ยุทธ - โอ๊ต ภาสกร" ปรากฏตัวบนเวที ชวนทุกคนลุกขึ้นเต้นคลายร้อนไปกับเพลงฮิตระดับไวรัล “แตงโมปั่น” (ปั่นละปั่นละปั่นละปั้น) โดยมีเพื่อนๆ ศิลปิน MFlow ทั้งค่ายขึ้นมาสนุกสุดเหวี่ยงบนเวทีพร้อมกัน ก่อนจะลาจากกันไปด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่นในเพลง “Last Christmas” ส่งท้ายค่ำคืนแห่งความทรงจำ
การเดบิวต์ของ ชายกลาง ธนกฤต และการรวมตัวของครอบครัว MFlow ในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่สวยงามและยิ่งใหญ่จริงๆ
แฟนๆ สามารถรับฟัง เพลง "ลูกคนกลาง" ได้แล้ววันนี้ทุก Steaming Platform และรับชม MV สุดน่ารักได้ทาง YouTube : MFlow Music