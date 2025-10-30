พี่ชายปืนโหด! ยิงน้องชายกลางอู่ซ่อมรถเจ็บสาหัส ปมขัดแย้งสะสมในครอบครัว ก่อนขับเก๋งหนี

พระนครศรีอยุธยา – เกิดเหตุพี่ชายคว้าปืน 9 มม. ยิงน้องชายกลางอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ “อู่ก่อง” กลางอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนขับรถเก๋งหลบหนี ตำรวจเร่งล่าตัวมาดำเนินคดี
เวลา 19.00 น. วันนี้(30 ต.ค.) ร.ต.ท.ณัฐดนัย บริหาร รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงกันภายในอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ชื่อ “อู่ก่อง (ก่องกานดา ยานยนต์)” พื้นที่หมู่ 1 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย จึงรุดตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.มนัส อัดโดดดร ผกก.สภ.อุทัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน รวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทไธสวรรย์
ในที่เกิดเหตุพบ นายธนนท์ ก่องกานดา อายุ 43 ปี ถูกยิงเข้าที่แผ่นหลัง 2 นัด อาการสาหัส นอนจมกองเลือดอยู่ภายในอู่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลราชธานี นำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างเร่งด่วน บริเวณพื้นพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 ปลอก เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกั้นพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
สอบสวน นางจรรยา อายุ 72 ปี มารดาของผู้บาดเจ็บและผู้ก่อเหตุ ให้การทั้งน้ำตาว่า ขณะเกิดเหตุตนกำลังนั่งอยู่กับลูกชายคนเล็ก (ผู้บาดเจ็บ) ภายในร้าน ก่อนที่ นายอธิบดี อายุประมาณ 47 ปี ลูกชายคนโต จะเข้ามาพูดคุยกับน้องชาย แต่เกิดมีปากเสียงกัน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีปัญหาส่วนตัวเรื้อรัง
โดยต้นเหตุมักมาจากภรรยาของทั้งคู่มีปัญหากันบ่อยครั้ง จนทำให้พี่น้องบาดหมางตามไปด้วย จากนั้นนายอธิบดีได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่น้องชาย 2 นัด ก่อนเดินออกไปขึ้นรถเก๋งที่จอดหน้าร้านหลบหนีไป
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้ยินเสียงดังคล้ายปืน 2 นัด ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงฝนตกใส่หลังคาเพราะขณะนั้นมีฝนตก จนกระทั่งมีเด็กในร้านตะโกนว่า “มีคนถูกยิง” จึงรีบวิ่งมาดู พบว่ามารดาของผู้บาดเจ็บร้องขอความช่วยเหลือ จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนผู้ก่อเหตุขับรถยนต์ โตโยต้า วีออส สีขาว หลบหนีไปพร้อมภรรยา
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามเส้นทางหลบหนี และประสานให้ญาติช่วยเกลี้ยกล่อมให้นายอธิบดีเข้ามามอบตัว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป