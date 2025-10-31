ตำรวจประชุมเร่งออกหมายจับ พี่ชายคว้าปืนยิงน้องกลางอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์เจ็บสาหัส วอนมอบตัว หวั่นคนช่วยโดนหางเลข

พระนครศรีอยุธยา –กรณีเหตุสลดพี่ชายคว้าปืน 9 มม. ยิงน้องชายกลางอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ “อู่ก่อง” ในพื้นที่อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ล่าสุด ตำรวจเร่งประชุมเตรียมออกหมายจับ ขณะที่ ผกก.สภ.อุทัย เตือนคนช่วยเหลือผู้ก่อเหตุมีความผิดตามกฎหมาย
จากกรณีเหตุเกิดเมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.ณัฐดนัย บริหาร รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุยิงกันภายในอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง ซึ่งเปิดเป็นอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ชื่อ “อู่ก่อง (ก่องกานดา ยานยนต์)” หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้บาดเจ็บคือ นายธนนท์ ก่องกานดา อายุ 43 ปี ถูกยิงบริเวณแผ่นหลัง 2 นัด อาการสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่ผู้ก่อเหตุคือ นายอธิบดี ก่องกานดา อายุประมาณ 47 ปี ซึ่งเป็นพี่ชาย ได้เข้ามาพูดคุยกับน้องชายก่อนเกิดปากเสียง เนื่องจากมีปัญหากันสะสมจากความขัดแย้งของภรรยาทั้งสองฝ่าย กระทั่งโต้เถียงรุนแรงและนายอธิบดีชักปืนยิงใส่น้องชาย ก่อนขับรถเก๋งหลบหนีไป
ล่าสุดเมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ที่ สภ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.สุรวุฒิ แสงรุ่งเรือง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ พ.ต.อ.ภูมิธัช โฆษิตวนิชพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว. และ พ.ต.อ.มนัส อัดโดดดร ผกก.สภ.อุทัย เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สืบสวนจากทั้งจังหวัดและภาค 1 เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้าย ใช้เวลาประชุมราว 1 ชั่วโมง
พ.ต.อ.มนัส อัดโดดดร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมออกหมายจับในข้อหา พยายามฆ่าผู้อื่น และ มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยระบุว่า
“เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำผิด หรือผู้ช่วยเหลือซ่อนเร้น เพราะถือว่ามีความผิดเช่นกัน”
ผกก.สภ.อุทัย กล่าวต่อว่า ตำรวจกำลังเรียกแม่ของทั้งผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวน เนื่องจากเป็นประเด็นภายในครอบครัว โดยเบื้องต้นทราบว่าต้นเหตุขัดแย้งมาจากภรรยาของทั้งสองฝ่ายมีปัญหาทะเลาะกัน และได้โพสต์โซเชียลจนกลายเป็นชนวนให้เกิดการโต้เถียง ก่อนบานปลายเป็นเหตุยิงกันในที่สุด
จากการตรวจสอบพบว่า อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนขนาด 9 มม. ซึ่งผู้ก่อเหตุมีใบอนุญาตถูกต้อง ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและปลอดภัย
“เรื่องนี้เป็นปัญหาภายในครอบครัว ไม่อยากให้หลบหนีไปไกล อยากให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็ว เพื่อให้การเจรจาและกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง หากภรรยาผู้ก่อเหตุหลบหนีไปด้วย ก็อาจมีความผิดร่วมด้วยเช่นกัน”
ตำรวจคาดว่าจะสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้ภายในวันนี้ และอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป