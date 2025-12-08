"MFlow"ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่! ขนทั้งค่ายศิลปิน–แฟนคลับร่วมทำบุญ ในงาน “Flow of Merit 2025 : Together in Good Flow”

ถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของปีสำหรับ บริษัท เอ็ม. โฟลว์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (MFlow Entertainment) ที่นำทีมโดย คุณแม่กัญญา หรือ MommyMFlow ผู้บริหารใหญ่ใจบุญ ที่ตั้งใจรวมพลังศิลปินทั้งค่ายและแฟนคลับมาร่วมสืบสานความดีในงาน “Flow of Merit 2025 : Together in Good Flow” เพื่อแบ่งปันบุญและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังงานที่ดีร่วมกัน
ศิลปินรวมตัวแน่นทั้งค่าย อบอุ่นตั้งแต่งานทำบุญ ภายในงานมีศิลปิน–นักแสดงของ MFlow เข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำโดย มิ้นท์ตี้ วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล, โบ๊ท ยงค์ยุทธ เติมต่อ, โอ๊ต ภาสกร สารรัตนะ, ชายกลาง ธนกฤต สุธีปกรณ์ชัย, ธีม ภูเบศ อรรถอรุณวงศ์, ธีร์ ธีรวัฒน์ ธนะคำ, เจมส์ ศุภวิชญ์ วงศ์ฟู, โฟล์ค จักริน แสงเรือน, มายด์ ธัญญาพร หิรัญสุขสมจิตร, ปอย เฌอลินณ์ ไกรอารยะพัทธ์, ไอซ์ กชพร สุชัยรัตนวิโรจน์ และ นนนท์ ชาชณะ ถิระโคตร
ทุกคนมาร่วมถวายสังฆทาน มอบสิ่งของจำเป็นให้มูลนิธิ พร้อมทั้งร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธา ความตั้งใจดี และรอยยิ้มจากทั้งศิลปินและแฟนคลับ กิจกรรมสุดฮอตที่เรียกเสียงกรี๊ดทั้งงานคือ ซุ้มตักไข่ลุ้นโชค ที่แฟน ๆ ต่อคิวเล่นกันยาว เพราะงานนี้มี พ่อใหญ่ ยงค์ยุทธ (โบ๊ท) พร้อมด้วย พี่ภาส (โอ๊ต) มามอบรางวัลสุดพิเศษด้วยตัวเอง! และไม่ธรรมดา เพราะหลายชิ้นเป็น ของรักของหวง ที่เจ้าตัวตั้งใจเอามาให้แฟนคลับแบบไม่กั๊ก งานนี้ทั้งศิลปินและแฟนคลับต่างลุ้นกันสุดพลัง ไม่มีใครยอมใคร เสียงหัวเราะและความสนุกดังลั่นตลอดโซนกิจกรรม
เวทีรถแห่สุดมันส์ยาวตั้งแต่เย็นถึง 5 ทุ่ม — เอเนอจี้ไม่มีดรอป! หลังจากช่วงทำบุญและกิจกรรมสุดสนุก ก็เข้าสู่ความบันเทิงแบบเต็มสูตรบนเวที
- เปิดเวทีด้วยเพลง “มาเป็น… (Be mine)” สร้างบรรยากาศสดใสตั้งแต่นาทีแรก
- ต่อด้วยการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ของ ชายกลาง ธนกฤต ที่ขึ้นโชว์เพลง “ลูกคนกลาง” เป็นครั้งแรกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ ยังไม่ปล่อยที่ไหนมาก่อน!
และความพีคคือ เซอร์ไพรส์จากโบ๊ท–ธีม–เจมส์ ที่ขึ้นมาแจมในช่วงท้ายของเพลง เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์แบบไม่ทันตั้งตัว
พิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ โดย MommyMFlow : ช่วงสำคัญของค่ำคืนคือพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย คุณแม่กัญญา ขึ้นตีฆ้องเปิดงาน พร้อมศิลปินทั้งค่ายที่ขึ้นเวทีร่วมเป็นสักขีพยานอย่างอบอุ่น สะท้อนความตั้งใจจริงของ MFlow ในการสานต่อกิจกรรมดี ๆ สู่สังคม
ปิดท้ายด้วยเพลงฮิต “แตงโมปั่น” — เต้นกันทั้งฮอลล์! : ความมันส์พุ่งถึงขีดสุดเมื่อ โบ๊ท, โอ๊ต, ธีม, เจมส์ และ ชายกลาง
พาขึ้นโชว์เพลงฮิตอันดับหนึ่งของค่าย “แตงโมปั่น” งานนี้แฟนคลับทั้งลานลุกขึ้นเต้นพร้อมกันแบบไม่ต้องชวน ใส่สุดชนิดไม่มีใครยอมใคร ทำให้ช่วงท้ายงานสนุกครบรสแบบยากจะลืม
งานแห่งปีที่รวมทั้งบุญ ความสุข และความรักระหว่างศิลปิน–แฟนคลับ “Flow of Merit 2025” เป็นมากกว่างานทำบุญ เพราะเป็นงานที่รวมความอบอุ่น ความสนุก และพลังงานดี ๆ จากทั้งค่ายและแฟนคลับเอาไว้ครบทุกมิติทั้งกิจกรรมบุญ ของรางวัลสุดพิเศษ เกมสนุก คอนเสิร์ตจัดเต็ม และโมเมนต์อบอุ่นที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน เรียกได้ว่า MFlow ปิดปีได้อย่างงดงามทั้งในด้านความดีและความบันเทิง พร้อมส่งต่อพลังบวกสู่ปี 2025 อย่างสดใส
#FlowofMerit2025TogetherinGoodFlow #FlowofMerit2025 #MFlowentertainment