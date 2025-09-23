ไออาร์พีซีมอบข้าวสาร-สิ่งของ 5 หมื่นบาท หนุนงานทิ้งกระจาดประจำปี 2568 สืบสานประเพณีท้องถิ่นระยอง

ระยอง - ไออาร์พีซีร่วมสนับสนุนงานทิ้งกระจาด มอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า 50,000 บาท ให้ศาลเจ้าในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และรักษาประเพณีชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเร็วๆนี้ นายวิธาร จินดามัย ผู้จัดการฝ่ายเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบข้าวสารบรรจุถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม และเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ศาลเจ้าในพื้นที่รอบเขตประกอบการฯ อาทิ มูลนิธิสว่างพรกุศล ศาลเจ้าบ้านแลง ศาลเจ้านาตาขวัญ ศาลเจ้าพ่อไต้เชียฮุดโจ้วกระเฉด และศาลเจ้าพ่อสำรวจนาวาบ้านเพ เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ในงานทิ้งกระจาดประจำปี
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีทิ้งกระจาดที่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม และสะท้อนเจตนารมณ์ของไออาร์พีซีในการดำเนินธุรกิจควบคู่การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.