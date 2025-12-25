ปิดตำนานไตรภาค "ธี่หยด" อย่างยิ่งใหญ่ กับงาน “Instagram ธี่หยด3 RUN” รวมพลังแฟนหนัง ฉลองรายได้รวมในไทย–ต่างประเทศกว่า 2,000 ล้าน ก่อนเปิดปฐมบทใหม่ “สมิงเขาขวาง”

สำแดงอิทธิฤทธิ์ความหลอนลั่นพระนคร!!! กับงาน Instagram ธี่หยด3 RUN อีเวนต์สุดสร้างสรรค์ ที่ได้พาแฟนหนังและนักวิ่ง มาร่วมปิดตำนานไตรภาคภาพยนตร์เขย่าขวัญระดับปรากฏการณ์ "ธี่หยด" อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมฉลองความสำเร็จรายได้รวมทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 2,000 ล้านบาท ก่อนเปิดปฐมบทใหม่ของจักรวาลความหลอนกับเรื่อง “สมิงเขาขวาง” ในปี 2569
งานนี้อัญเชิญเหล่านักวิ่งผีไทยแต่งตัวคอสตูมสุดหลอน ออกวิ่งบนเส้นทางซิตี้รันใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมลุยกิจกรรมครีเอทคอนเทนต์กับจุด Checkpoint สะพรึงในทุกกิโลเมตร ให้ความเฮี้ยนลั่นฟีด Instagram กันแบบจัดเต็ม อีกทั้งยังได้รับเหรียญธี่ระทึก ดีไซน์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาร่วมวิ่งเปิดงาน พร้อมด้วย คุณภารดี สินธวณรงค์ Head of Marketing, Thailand & Philippines, Meta, คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M STUDIO, คุณสุบัณฑิต สุวรรณนพ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), คุณนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) พร้อมยังมี ต้อม ธนเดช ประดิษฐ์ ผู้กำกับ
และทีมนักแสดงจาก “ธี่หยด 3” ได้แก่ จูเนียร์ กาจบัณฑิต ใจดี, แฉะ องอาจ เจียมเจริญพรกุล และ แก๊ป จักริน ภูริพัฒน์ มาร่วมสร้างตำนานความหลอน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของแฟนหนังและนักวิ่งจำนวนมาก เริ่มออกสตาร์ทกันตั้งแต่ อาคารไปรสนียาคาร, สะพานพุทธ, สะพานพระปกเกล้า, เลียบคลองโอ่งอ่าง, สะพานสมมตอมรมารค, เสาชิงช้า, สวนอุณากรรณ, ดิโอลด์สยาม, ปากคลองตลาด และกลับมาเข้าเส้นชัย ณ อาคารไปรสนียาคาร รวมระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เรียกได้ว่าเป็นการผสานความหลอน ความสนุก และพลังแฟนหนังไว้ในงานเดียวอย่างลงตัว
#ธี่หยด3 #ธี่หยด
#InstagramTeeyod3Run
#MStudio #Ch3Thailand