ช่อง 3 ต้นสังกัด “ออม กรณ์นภัส” ประกาศฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย จัดหนักทั้งแพ่ง และอาญา

หลังจากเกิดดรามาของนักแสดงช่อง 3 “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” ที่เจ้าตัวขึ้นไปประกาศรางวัลในงาน Y entertain Awards 2025 โดยขณะที่ประกาศรายชื่อ ออมได้พูดผิด และหลุดขำบนเวที พร้อมกับแลบลิ้นออกมา ซึ่งออมได้รีบกล่าวคำขอโทษทันที แต่กลับมีประเด็นระอุขึ้นมา เมื่อชาวเน็ตเสียงแตก บางกลุ่มมองว่าน่ารัก เข้าใจว่าตื่นเต้นจึงอาจจะหลุดไปบ้างให้อภัยได้ แต่บางส่วนมองว่าเจ้าตัวติดเล่นเกินไป ไม่ให้เกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล จนเกิดดรามาสนั่น วิจารณ์กันเต็มโซเชียล
ล่าสุด วันนี้ (28 กันยายน 2568) ช่อง 3 ต้นสังกัดของออม ได้ร่อนแถลงการณ์เตือนไปถึงชาวเน็ต ใครโพสต์ทำให้ออมเสียหาย ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จะฟ้องทั้งแพ่ง และอาญา โดยมีเนื้อหาระบุว่า...
ตามที่บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) พบว่ามีผู้กระทำความผิดหลายรายที่เจตนาโพสต์ หรือแชร์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ “ออม กรณ์นภัส”(“ศิลปิน”) ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการใช้ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงสบประมาท การวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งเป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของศิลปิน โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดโดยการหมิ่นประมาทศิลปินใส่ความต่อสาธารณะที่อาจทำให้ศิลปินเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดทั้งกฎหมายแพ่ง อาญา และความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจึงขอประกาศให้ทราบว่า ในขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีการกระทำดังกล่าว และขอเตือนให้ผู้ที่จะกระทำความผิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อศิลปิน ให้หยุดการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวโดยทันที หากท่านยังคงฝ่าฝืนหรือเพิกเฉย บริษัทมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญากับผู้กระทำความผิด ทั้งผู้โพสต์และ/หรือผู้แชร์ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ ชื่อเสียงของศิลปินในสังกัดของบริษัทให้ถึงที่สุดต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมของการโพสต์ที่ทำให้ศิลปินได้รับความเสียหาย สามารถส่งหลักฐานมาได้ทาง Inbox FB: Ch3Thailand เพื่อบริษัทจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2568