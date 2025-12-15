xs
“Awakening Bangkok 2025” เทศกาลแสงไฟและดิจิทัลในกรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งด้วยแนวคิด “LOVEVERCITY” ส่องแสงแห่งความรักให้สว่างทั่วทั้งพระนคร 12–22 ธันวาคมนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัล “Awakening Bangkok 2025” กลับมาส่องแสงแห่งแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์อีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ เป็นครั้งที่ 8 และเป็นครั้งที่ 3 ในย่านพระนคร ภายใต้ธีม “LOVEVERCITY” ถ่ายทอดแนวคิด “เมืองคือจุดเริ่มต้นของความรักในหลากหลายมิติ” ผ่านผลงานศิลปกรรมไฟและดิจิทัล 27 ชิ้นงาน ที่จะสว่างไสวทั่วทั้งเขตพระนคร พื้นที่ประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12–21 ธันวาคม 2568

“Awakening Bangkok 2025” จัดโดย “Friday” แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่มุ่งสร้างสีสันความสนุกและพลังงานใหม่ ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ด้วยการสนับสนุนจาก Mitsubishi Electric, SangSom และ หอมปรุงบายใบห่อ ร่วมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), กรุงเทพมหานคร, ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า, ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค, ตลาดยอดพิมาน และ AMA Hostel โดยนับเป็นเทศกาลเทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลครั้งที่สองของปีที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ สานต่อความสำเร็จของ Awakening Song Wat 2025 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ภายใต้ความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นบทบาทของเทศกาลแสงสีในการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางคืน (Night-time Economy) ให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ และดึงดูดผู้คน เพื่อปลุกย่านเมืองเก่าให้กลับมามีชีวิตชีวายิ่งกว่าเดิม

พงศ์สิริ เหตระกูล ผู้อำนวยการเทศกาล Awakening Bangkok กล่าวว่า “ปีนี้เราต้องการให้ Awakening Bangkok 2025 เล่าเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้จริงผ่านธีม LOVEVERCITY ที่ถ่ายทอดความรักในหลากหลายรูปแบบ ทั้งความรักโรแมนติก ความรักของเพื่อน ความรักของครอบครัว ความรักในเมือง และการถูกรัก โดยสื่อว่าความรักเกิดขึ้นได้ทุกหนแห่งของเมือง และเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน โดยบอกเล่าผ่านผลงานศิลปกรรมไฟและดิจิทัลรวม 27 ชิ้นงาน ที่จะช่วยให้ผู้ชมได้ค้นพบมุมมองใหม่ ๆ ของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองที่มีชีวิต มีความทรงจำ และมีความรักอยู่ ซึ่งเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา เราหวังว่า Awakening Bangkok 2025 จะดึงดูดให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวออกมาสัมผัสพระนครในเวลาค่ำคืนมากยิ่งขึ้น และทำให้ย่านเมืองเก่ากลับมาคึกคักกว่าเดิม”

พื้นที่จัดงาน Awakening Bangkok 2025 ครอบคลุม 4 โซนหลัก ทั้งพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ ได้แก่ 2 พื้นที่เดิม คือ “ย่านปากคลองตลาด” ซึ่งมี ปากคลองตลาด, ตลาดยอดพิมาน, ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค และท่าเรือราชินี เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ และ “ย่านสามยอด” จัดแสดงศิลปกรรมไฟและดิจิทัลในสวนรมณีนาถ และ 2 พื้นที่ใหม่ในปีนี้ ได้แก่ “ย่านสะพานพุทธ” มีพิกัดหลักคือ ไปรษณียาคารและสวนพระปกเกล้า และ “ย่านวังบูรพา” มี ดิ โอลด์ สยาม พลาซ่า, คลองโอ่งอ่าง, โรงภาพยนตร์ควีนส์ และหอมปรุงคาเฟ่ บาย ใบห่อ เป็นพื้นที่จัดแสดงหลัก ซึ่งแต่ละจุดนับเป็นพิกัดสำคัญในย่านพระนคร อันเป็นพื้นที่ที่เปี่ยมด้วยประวัติศาสตร์และความทรงจำของกรุงเทพมหานคร
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า “ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา Awakening Bangkok ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของศิลปะแสงสีในการสร้างการรับรู้ใหม่ ๆ ให้กับเมือง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในย่านพระนครมาอย่างต่อเนื่อง งานนี้ทำให้ผู้คนกลับมาเดิน ย้อนกลับมามอง และค้นพบคุณค่าของพื้นที่เก่าในแบบที่แตกต่างไป และผมเชื่อว่า Awakening Bangkok 2025 จะยังคงต่อยอดความสำเร็จนี้ พร้อมสนับสนุนให้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวช่วงปลายปีอย่างแท้จริง”

นอกจากนี้ นายสหรัฐ โพธิโต รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพฯ ยังเสริมว่า “Awakening Bangkok เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ช่วยขยายภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยพลังและความร่วมสมัย การจัดงานในย่านประวัติศาสตร์อย่างพระนคร ยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาและใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น เป็นการกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ททท. จึงมุ่งหวังให้เทศกาลนี้เป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่จะยกระดับกรุงเทพฯ ให้โดดเด่นบนเวทีโลกและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับใหลอย่างแท้จริง”

ด้าน ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “งาน Awakening Bangkok 2025 ภายใต้แนวคิด LOVEVERCITY เป็นงานที่ผสมผสานศิลปะและแสงสีเข้ากับแก่นแท้ของความหลากหลาย ถือเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนการโอบรับ ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันอย่างครอบคลุม (DEI) ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ สสปน. ในการผลักดันการจัดงานที่ส่งเสริมค่านิยมด้านความเท่าเทียม และยังเป็นการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของย่านมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับพื้นที่จัดงานให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีชีวิต เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คน ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล Awakening Bangkok 2025 จึงเป็นมากกว่าเทศกาลแสงสี แต่เป็นกลไกในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของ Festival Economy ที่เน้นความหลากหลาย การสร้างสรรค์ และการโอบรับอย่างแท้จริง ตอกย้ำประเทศไทยในฐานะ ‘จุดหมายปลายทางแห่งเทศกาลระดับโลก’ ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คน”

สำหรับภาคเอกชนผู้สนับสนุนการจัดงาน Mitsubishi Electric Group เป็นตัวแทนถ่ายทอดมุมมองในการร่วมสนับสนุนให้เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลประจำปีของกรุงเทพฯ ครั้งนี้เกิดขึ้นว่า “Awakening Bangkok 2025 ภายใต้แนวคิด LOVEVERCITY ไม่เพียงจะส่องแสงแห่งความรักให้สว่างทั่วทั้งพระนคร แต่ยังจะจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทุกคน และฉายแสงให้ย่านเมืองเก่ากลับมามีชีวิตชีวามากกว่าเดิม และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉายแสงให้กับย่านพระนคร Mitsubishi Electric ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน ‘Betterverse: โลกที่ดีกว่า…เริ่มต้นที่นี่’ ซึ่งผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อส่งต่อมุมมองที่ว่า ‘ที่ใดมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลง ที่นั่นย่อมมีโลกที่ดีกว่ารออยู่’ สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังสร้างสรรค์ เหมือนกับที่เรามุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมในอนาคต”

ด้านแบรนด์ แสงโสม กล่าวว่า “แสงโสม (SangSom) อาจเป็นที่รู้จักกันในฐานะแบรนด์สุราไทยที่ได้รับความนิยมมายาวนาน ทว่า หากมองลึกลงไปถึงแก่นแท้ของแบรนด์ จะพบความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่ต้องการทำให้ "ศิลปะ" เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ความมุ่งมั่นนี้มีรากฐานมาจากจุดเริ่มต้นของแสงโสม ซึ่งตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า คนไทยมีศักยภาพที่โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีฝีมือในงานศิลปะและงานอาร์ตอย่างแท้จริง แต่บ่อยครั้งกลับไม่ได้รับการสนับสนุนหรือความสนใจอย่างที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุนี้ แสงโสมจึงตัดสินใจก้าวเข้ามายืนหยัดและให้การสนับสนุนในด้านนี้อย่างจริงจัง เพราะเชื่อมั่นว่า คนไทยตั้งใจทำอะไร ไม่แพ้ชาติใดในโลก”

เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลแห่งกรุงเทพมหานคร “Awakening Bangkok 2025” เปิดให้เข้าชมฟรี! มาร่วมสัมผัสแสงสี เติมแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ไปกับแสงไฟและศิลปะดิจิทัล ที่จะเปลี่ยนย่านเก่าให้เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18:00 น. – 23:00 น. ใน 4 พื้นที่หลัก ปากคลองตลาด, สะพานพุทธ, วังบูรพา และสามยอด สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (สถานีสนามไชยและสถานีสามยอด) พร้อมบริการรถตุ๊ก ๆ รับส่งฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ Facebook: Awakening Festivals Instagram: @AwakeningFestivals และ TikTok: @AwakeningFestivals























