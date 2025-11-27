กทม. เร่งพัฒนาคลองโอ่งอ่าง–บางลำพู สร้างท่าเรือใหม่ เชื่อมระบบสัญจร–ยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว

(27 พ.ย. 68) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคลองโอ่งอ่างและคลองบางลำพู เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงวางแนวทางบูรณาการพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์ทั้งระบบตามนโยบาย “เดินทางดี” “สิ่งแวดล้อมดี” “ปลอดภัยดี” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ในที่ประชุม สำนักการระบายน้ำรายงานว่า การก่อสร้างเขื่อนและขุดลอกคลองส่วนใหญ่แล้วเสร็จ ขณะที่งานเชื่อมต่อ ทางเดินริมคลอง บริเวณสะพานองค์อุทิศ และทางลอดใต้ถนนสามเสน (ศาลเจ้าพ่อหนู) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน กลางเดือนธันวาคม 2568 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจร ได้มีการหารือถึงแผนระยะยาวในการสร้างทางลอดใต้สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และมีการสั่งการให้หน่วยงานหาแนวทางจัดทำทางเดินชั่วคราวหรือกึ่งถาวรเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนในช่วงระหว่างการก่อสร้างที่อาจแล้วเสร็จในปี 2570
ทั้งนี้ สำนักการโยธาได้รับมอบหมายให้เร่งรัดการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงในแนวคลอง และตรวจสอบสายสื่อสารบริเวณใต้สะพานทั้งหมด โดยเน้นย้ำให้ตัดสายสื่อสารผิดกฎหมาย หรือที่รุกล้ำทันที และจัดระเบียบสายที่ยังต้องรอโครงการนำลงดินให้มีความเรียบร้อยสวยงาม รวมถึงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสะพานคนเดินข้ามที่มีอยู่เดิมเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงดูแลได้อย่างถูกต้อง
สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) รายงานความคืบหน้าการพัฒนาการให้บริการเรือแท็กซี่ (Water Taxi) โดยจะมีการเพิ่มจำนวนเรือให้ครบ 8 ลำ และจะมีการเชื่อมต่อระบบ On-Demand Application ให้นักท่องเที่ยวเรียกใช้บริการได้ผ่านแอปพลิเคชันภายในกลางเดือนธันวาคม 2568 รวมทั้งการก่อสร้างท่าเรือถาวร ซึ่ง สจส. ได้รับงบประมาณปี 2569 เพื่อก่อสร้างท่าเรือถาวร 4 แห่ง บริเวณคลองบางลำพู ได้แก่ ท่าเรือศาลเจ้าพ่อหนู, ท่าเรือวัดบวรนิเวศ, ท่าเรือสะพานเฉลิมวันชาติ, และท่าเรือบริเวณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยจะเร่งรัดหาผู้รับจ้างภายในเดือนมกราคม 2569 โดยมีข้อกำชับให้การออกแบบมีความสวยงามและเป็นระเบียบ
ด้านสำนักสิ่งแวดล้อมรายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจและออกแบบการปลูกต้นหางนกยูง (พันธุ์ไทยที่เป็นไม้พุ่ม) ทั้งแบบลงดินและในกระถางทรงสี่เหลี่ยมขอบโค้งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยจะประสานงานกับสำนักงานเขตในการบำรุงรักษา ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลรดน้ำ และยังมีแผนในการประสานงานกับสำนักผังเมือง และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดจุดและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวาดภาพศิลปะ (Mural Art) บนผนังเขื่อนให้สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์โดยรอบ
นอกจากนี้ ที่ประชุมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเศรษฐกิจชุมชน โดยให้บูรณาการร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการพัฒนา "กิจกรรมที่ยั่งยืน" แทนการจัดอีเวนต์เพียงครั้งเดียว เช่น การฟื้นฟูตลาดทางน้ำหรือกิจกรรมที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคลองเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
โอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับทางเดินริมคลอง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และพื้นที่กิจกรรม ตรวจสอบราวกันตก พื้นทางเดิน ไฟส่องสว่าง และกล้องวงจรปิด เพื่อให้พื้นที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อน รวมทั้งจัดระเบียบพื้นที่ตลอดแนวคลอง ปรับพื้นที่ให้สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย โดยเน้นการบริหารจัดการขยะและสิ่งกีดขวางพื้นที่สาธารณะ โดยให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต ทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อลดปัญหาความล่าช้าและอุปสรรคด้านพื้นที่ รวมทั้งวางแผนส่งเสริมกิจกรรมริมน้ำ ตลาดชุมชน และการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมือง และมอบหมายสำนักงานเขตในพื้นที่เร่งรัดจัดระเบียบทางเท้าและสันเขื่อน จัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ และรณรงค์ให้ประชาชนปรับปรุงบ้านเรือนให้หันหน้าสู่คลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสวยงามของพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยให้จัดทำรายงานความก้าวหน้า พร้อมระบุปัญหาและอุปสรรค ส่งให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป