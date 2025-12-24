xs
“ใบเตย” สลัดผ้าเสมอหู แปลงร่างเป็นแซนตี้โชว์หุ่นแซ่บซี้ดฉลองคริสต์มาสอีฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



คริสต์มาสอีฟ จะไม่ใช่วันเฉลิมฉลองแบบเรียบง่ายอีกต่อไป หลังคุณแม่หุ่นแซ่บเจ้าของฉายา ลูกทุ่งนุ่งสั้น อย่าง “ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน” หรือ “ใบเตย อาร์สยาม” ที่ล่าสุดทำเอาโซเชี่ยลฯ ร้อนฉ่าไฟลุกกับการสลัดผ้าแชะหวิวโชว์หุ่นแซ่บซี้ดด้วยการแปลงร่างเป็นแซนตี้สาวสุดเซ็กซี่ กับการนุ้งบิกินีสีแดงผูกโบว์เป็นของขวัญคืนความสุขรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง งานนี้ทำเอาหนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่ รวมถึงสาวๆ หลายคนยังต้องตกตะลึงกับหุ่นแซ่บของคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้เลยทีเดียว

“คริสต์มาสอีฟทั้งทีค่ะ ใบเตยก็ขอแซ่บนิดนึง แต่ขอบอกเลยนะคะว่าพรุ่งนี้วันคริสต์มาส ทุกคนจะต้องตะลึงมากกว่าเดิมแน่นอน ใบเตยอยากให้รอชมกันได้เลย กับรูปเซ็ตนี้ที่หลายคนบอกว่าเผ็ชแล้ว อยากให้รอชมพรุ่งนี้วันคริสต์มาส ทุกคนจะบอกแน่ๆ ว่ารูปที่เห็นนี้ดูเบาไปเลย คือนานๆ ทีเราจะถ่ายรูปเซ็กซี่แบบนี้ เราไม่ได้ถ่ายบ่อยๆ เหมือนเมื่อก่อน เราเองก็อยากคืนกำไรให้กับแฟนๆ บ้าง คืนกำไรให้ตัวเองบ้าง เพราะเราเองก็อยากจะเป็นแบบอย่างให้สาวๆ ทุกคนให้ทุกคนได้เห็นว่านี่แหละหุ่นของคุณแม่ลูกหนึ่ง ใครๆ ก็สวยหุ่นดีได้ มั่นใจในหุ่นของตัวเองได้

อีกอย่างที่เรามั่นใจได้ขนาดนี้ เป็นเพราะว่าเราดูแลรูปร่างมาเป็นอย่างดี เราเลือกกินแต่ของดีๆ ออกกำลังกาย และเราเองก็มีตัวช่วยที่ดีอย่างโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาท ที่อยู่แถวสนามบินดอนเมืองนี่แหละ คือถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ใบเตยเคยไปทำหน้าอกที่นี่ ซึ่งนี่ก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้ว แต่หลายคนก็ชมว่าสวย ดูดี รวมถึงใบเตยเองก็มีไปดูดไขมันบางจุดด้วย

มันก็เลยทำให้เราหุ่นฟิตเฟิร์มสวยกระชับอย่างตอนนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีสาวๆ หลายมาถามเคล็ดลับหุ่นแซ่บของใบเตย เราก็แนะนำตลอดให้ไปลองปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาทดู เพราะเราเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวย อยากดูดี อยากหุ่นดี ให้เราเองก็ไม่ปิดบังอยู่แล้ว ใครถามว่าเราทำอะไร ทำที่ไหน เราก็บอก”

อยากเห็นรูปฉลองวันคริสต์มาสแล้วว่าจะแซ่บขนาดไหน?
“ยังบอกไม่ได้ค่ะ แต่อยากให้ทุกคนรอติดตาม พูดได้คำเดียวว่าพริกยกสวน ร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศเมืองไทย ปรอทอาจจะแตกได้ คือเราตั้งใจกับแฟชั่นเซ็ตนี้มากจริงๆ ใบเตยอยากให้ทุกคนรอดู”

สามีว่ายังไงบ้าง?
“เขาเองก็ตกใจตอนแรก แต่เขาก็รู้ว่าเราชอบ เขสก็ไม่ได้ว่าอะไร เขาเองก็ชมด้วยซ้ำว่าสวย เขาก็ชมเราตลอดว่าหุ่นดี เราเองก็ได้แต่ยิ้ม แต่เอาจริงๆ ถึงแม้ว่าเราจะถ่ายเซ็กซี่ เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าเกลียดจนเกินงาม เราอยากให้ภาพทุกภาพออกมาดูเป็นแฟชั่นค่ะ”














