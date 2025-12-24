“ใบเตย” สลัดผ้าเป็น “แซนตี้” โชว์หุ่นแซบซี้ดฉลองคริสต์มาส

“คริสต์มาสอีฟ” จะไม่ใช่วันเฉลิมฉลองแบบเรียบง่ายอีกต่อไป หลังคุณแม่หุ่นแซบเจ้าของฉายา “ลูกทุ่งสั้นเสมอหู” อย่าง “ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน” หรือ “ใบเตย อาร์สยาม” ที่ล่าสุดทำเอาโซเชียลร้อนฉ่าไฟลุกกับการสลัดผ้าแชะหวิวโชว์หุ่นแซบซี้ดด้วยการแปลงร่างเป็นแซนตี้สาวสุดเซ็กซี่ กับการนุ่งบิกินีสีแดงผูกโบว์เป็นของขวัญคืนความสุขรับวันคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง งานนี้ทำเอาหนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่ รวมถึงสาวๆ หลายคนยังต้องตกตะลึงกับหุ่นแซบของคุณแม่ลูกหนึ่งคนนี้เลยทีเดียว
“คริสต์มาสอีฟทั้งทีค่ะ ใบเตยก็ขอแซบนิดนึง แต่ขอบอกเลยนะคะว่าพรุ่งนี้วันคริสต์มาส ทุกคนจะต้องตะลึงมากกว่าเดิมแน่นอน(หัวเราะ) ใบเตยอยากให้รอชมกันได้เลย กับรูปเซ็ตนี้ที่หลายคนบอกว่าเผ็ดแล้ว อยากให้รอชมพรุ่งนี้วันคริสต์มาส ทุกคนจะบอกแน่ๆ ว่ารูปที่เห็นนี้ดูเบาไปเลย คือนานๆ ทีเราจะถ่ายรูปเซ็กซี่แบบนี้ เราไม่ได้ถ่ายบ่อยๆ เหมือนเมื่อก่อน เราเองก็อยากคืนกำไรให้กับแฟนๆ บ้าง คืนกำไรให้ตัวเองบ้าง เพราะเราเองก็อยากจะเป็นแบบอย่างให้สาวๆ ทุกคนให้ทุกคนได้เห็นว่านี่แหละหุ่นของคุณแม่ลูกหนึ่ง ใครๆ ก็สวยหุ่นดีได้ มั่นใจในหุ่นของตัวเองได้
อีกอย่างที่เรามั่นใจได้ขนาดนี้ เป็นเพราะว่าเราดูแลรูปร่างมาเป็นอย่างดี เราเลือกกินแต่ของดีๆ ออกกำลังกาย และเราเองก็มีตัวช่วยที่ดีอย่างโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาท ที่อยู่แถวสนามบินดอนเมืองนี่แหละ คือถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ใบเตยเคยไปทำหน้าอกที่นี่ ซึ่งนี่ก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้ว แต่หลายคนก็ชมว่าสวย ดูดี รวมถึงใบเตยเองก็มีไปดูดไขมันบางจุดด้วย มันก็เลยทำให้เราหุ่นฟิตเฟิร์มสวยกระชับอย่างตอนนี้
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีสาวๆ หลายมาถามเคล็ดลับหุ่นแซบของใบเตย เราก็แนะนำตลอดให้ไปลองปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาทดู เพราะเราเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวย อยากดูดี อยากหุ่นดี ให้เราเองก็ไม่ปิดบังอยู่แล้ว ใครถามว่าเราทำอะไร ทำที่ไหน เราก็บอก”
อยากเห็นรูปฉลองวันคริสต์มาสแล้วว่าจะแซ่บขนาดไหน?
“ยังบอกไม่ได้ค่ะ แต่อยากให้ทุกคนรอติดตาม พูดได้คำเดียวว่าพริกยกสวน ร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศเมืองไทย ปรอทอาจจะแตกได้(หัวเราะ) คือเราตั้งใจกับแฟชั่นเซ็ตนี้มากจริงๆ ใบเตยอยากให้ทุกคนรอดู”
สามีว่ายังไงบ้าง?
“เขาเองก็ตกใจตอนแรก แต่เขาก็รู้ว่าเราชอบ เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เขาเองก็ชมด้วยซ้ำว่าสวย เขาก็ชมเราตลอดว่าหุ่นดี เราเองก็ได้แต่ยิ้ม แต่เอาจริงๆ ถึงแม้ว่าเราจะถ่ายเซ็กซี่ เราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันน่าเกลียดจนเกินงาม เราอยากให้ภาพทุกภาพออกมาดูเป็นแฟชั่นค่ะ”
กระแสดีมาก?
“เราเองก็ดีใจค่ะ เห็นคอมเมนต์ทุกคนชมว่าเราหุ่นดี หุ่นแซบ หุ่นสวย เราเองก็ยิ้มสิคะรออะไร อยากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับใบเตยนะคะ”
ผลงานหลังจากนี้?
“ตื่นเต้นมากค่ะ ใกล้แล้ว ใบเตยกำลังจะมีเพลงใหม่แล้วค่ะ อยากให้ทุกคนรอติดตาม ส่วนจะแซบขนาดไหนต้องรอลุ้นกันเองนะคะ อีกไม่นานเกินรอค่ะ” ใบเตย สุธีวัน กล่าว