Brezi Thailand แนะนำ เครื่องทำกาแฟสกัดเย็นไร้น้ำแข็ง ครั้งแรกของประเทศไทย

Brezi Thailand แบรนด์เครื่องทำกาแฟสกัดเย็น (Cold Brew) อัตโนมัติอัจฉริยะ ผู้ผลิตเครื่องทำกาแฟเย็น 5°C โดยไม่ต้องใช้น้ำแข็ง ครั้งแรกของโลก ตอบโจทย์คนรักกาแฟในทุกไลฟ์สไตล์
ในประเทศไทยที่มีอากาศค่อนข้างอบอ้าว ทำให้การดื่มกาแฟหลายครั้งจำเป็นต้องพึ่งการใช้น้ำแข็งเพื่อรักษาความเย็นสดชื่นของกาแฟเอาไว้ แต่การใช้น้ำแข็งก็เป็นการลดทอนประสบการณ์และรสชาติการดื่มกาแฟลงไปเนื่องจากน้ำที่ละลายทำให้กาแฟที่ดื่มลดความเข้มข้น รสชาติไม่คงที่ และทำให้กาแฟมีกลิ่นที่เปลี่ยนไป ซึ่งถือเป็น Pain Point ที่สำคัญของคนรักกาแฟไม่น้อย
bre:zi เครื่องทำกาแฟสกัดเย็น (Cold Brew)คือเครื่องชงกาแฟที่บุกเบิกนวัตกรรมการทำกาแฟเย็นโดยไม่ต้องพึ่งน้ำแข็งแม้แต่ก้อนเดียว ด้วยเทคโนโลยี Direct Chill ที่เริ่มจากการชงกาแฟที่อุณหภูมิไม่สูงมาก (ประมาณ 70°C ) เพื่อรสชาติที่นุ่มนวล จากนั้นนำกาแฟที่ได้มาทำความเย็น โดยลดอุณหภูมิลงทันทีเหลือประมาณ 5°C โดย ไม่ใช้น้ำแข็ง ทำให้ได้กาแฟที่รสชาตินุ่มนวล มีความเปรี้ยว/บาดคอน้อยกว่า กาแฟร้อน ราดน้ำแข็ง และถูกสุขอนามัยกว่าการใช้น้ำแข็งจากแหล่งต่างๆ
bre:zi สามารถสกัดกาแฟเย็นคุณภาพดีเหมือนบาริสต้า และไม่จำเป็นต้องใส่น้ำแข็งให้เสียรสชาติ ทำให้กาแฟเย็นจาก bre:zi เข้มข้นเต็มคำ และตัดปัญหาเรื่องรสชาติเพี้ยนจากน้ำแข็งได้อย่างดี นอกจากนี้ bre:zi ถูกออกแบบมาให้สามารถดึงกลิ่นดึงกลิ่นและรสชาติที่ละเอียดอ่อน (Nuance Flavor) ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งยังช่วยล็อคกลิ่นหอมจากเมล็ดกาแฟเหล่านั้นไว้ได้ยาวนาน ทำให้ได้รับประสบการณ์การดื่มกาแฟในแต่ละแก้วเต็มอิ่ม เข้มข้น และหอมเข้มกว่าที่เคย
bre:zi รวมฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมทุกรสนิยมไว้ในเครื่องเดียว รองรับการใช้งานเมล็ดกาแฟในทุกรูปแบบทั้งแบบเต็มเมล็ด เมล็ดกาแฟบด หรือแม้แต่กาแฟแคปซูล พร้อมโหมดการทำงานที่หลากหลายถึง 3 รูปแบบ
- Concentrate: เข้มข้นเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับลาเต้เย็น หรือ อเมริกาโน่
- Cold Brew & Slow Drip สูตรชงเย็นมาตรฐาน
- Tea โหมดสำหรับการชงชาโดยเฉพาะ เพิ่มความหอมของกลิ่นได้เป็นอย่างดี
นอกจากเรื่องคุณภาพประประสบการณืที่เต็มอิ่มกับการกาแฟแล้ว เครื่องชงกาแฟ bre:zi ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ในทุกไลฟสไตล์ เพราะมีขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่น้อย แทบได้กับ Labtop1 เครื่อง สามารถใช้ได้ในบ้าน ที่ทำงาน หรือแม้แต่คอนโดที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ การทำงานของเครื่องสร้างเสียงเพียง 60 เดซิเบล ไม่รบกวนสมาธิการทำงานหรือรบกวนเพื่อนบ้าน หรือแม้แต่จะพกพาไปร่วมกิจกรรมนอกบ้านก็ทำได้
bre:zi ถือเป็นเครื่องชงกาแฟสกัดเย็นเครื่องแรกที่นำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยแก้ปัญหาการดื่มกาแฟโดยไม่ต้องใช้น้ำแข็ง ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การดื่มของผู้รักกาแฟ ให้เต็มอิ่มได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่มีภูมิอากาศที่อบอ้าว ให้ได้รับกาแฟที่เข้มข้นเต็มร้อย รสชาติไม่เพี้ยน และยังตอบโจทย์ทุกไลฟสไตล์ ยกระดับให้กาแฟแก้วต่อไปของคุณกลายเป็น Iced Coffee 2.0 ได้อย่างง่ายดาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://brezi.co/