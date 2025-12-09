“รัชดา เจียสกุล” จับมือ “สุพิชา สอนดำริห์” ส่งกาแฟไทยสุดยิ้มให้คุณ

CLEO ผนึกกำลัง Q Project Thailand เปิดตัว “CLEO Specialty Coffee” ครั้งแรกในไทยกับการยกระดับเกษตรกรไทยและกาแฟไทยสุดพิเศษสู่ “กาแฟในถุงชา” ที่ดื่มสนุก เข้าถึงง่าย พร้อมจัดกิจกรรม Coffee Taste and Flavor Workshop ณ CLEO Cafe เพื่อส่งต่อเรื่องราวเสน่ห์ของกาแฟพิเศษไทย และผลักดันให้กาแฟไทยเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น ผ่านประสบการณ์การชิม-พูดคุยอย่างเป็นกันเอง กับบาริสต้าหนุ่มสุดเท่ เนย และโจ้ ตลอดจนเปิดตัวผู้อยู่เบื้องหลังความร่วมมือครั้งสำคัญ ได้แก่ แอน-รัชดา เจียสกุล ผู้ก่อตั้ง Q Project Thailand และเอ๋-สุพิชา สอนดำริห์ ผู้บริหารจาก CLEO
แอนเผยถึงจุดเริ่มต้นของ CLEO Specialty Coffee ว่า “เพื่อยกระดับกาแฟพิเศษไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ โดยยังคงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ปลูกไว้ครบ พอได้มาเจอคุณเอ๋จาก CLEO เรารู้สึก ‘คลิก’ กันทันที เพราะ CLEO เป็นแบรนด์ที่มีพลัง สนุก และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ดี เราเลยอยากร่วมกันสร้างกาแฟพิเศษที่ อร่อย ดื่มง่าย สนุก และไม่ซับซ้อนเกินไป เพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่า กาแฟพิเศษไทยก็เท่ไม่แพ้ชาติไหน”
ด้านเอ๋กล่าวว่า CLEO Specialty Coffee, When You Need A Friend. คือกาแฟไทยสุดยิ้ม สุดสเปเชียลในถุงชา ที่มาพร้อมกับความเป็นเพื่อน อยากขอเป็นเพื่อนเกษตรกรไทย นำพากาแฟไทยไปเป็นเพื่อนกับชาวโลก อยากเป็นเพื่อนที่มอบรสชาติของกาแฟไทยให้รู้สึก...อินเลิฟ เอนจอย ตื่นตัว อ่อนโยน เหมือนความรู้สึกได้อยู่กับเพื่อนสักคนในทุกวัน
CLEO Specialty Coffee เป็นกาแฟพิเศษไทยในรูปแบบ ‘Coffee Immersion’ สำหรับทุกคน คัดสรรจาก 4 แหล่งปลูกคุณภาพทั่วไทย และนำมาพัฒนาเป็น กาแฟถุงชง Coffee Immersion เพื่อผู้บริโภคทั่วไป แม้ไม่ใช่สายกาแฟ