จบลงแล้วกับกิจกรรมปั่นจักรยาน “RIDE WITH ME x BENEFITT” ที่ “เบนิฟิตต์ ไฮโปรตีน แลคโตสฟรี” ร่วมกับ Ride with me จัดขึ้น เริ่มสตาร์ท ณ ตลาดเดินเล่น (กรุงเทพกรีฑา) ระยะทางไป-กลับ 80 กม. แวะพักที่ “บารอกัต ลัลลาแลนด์ คาแฟ่ แอนด์ ฟาร์ม” หนองจอก โดยเบนิฟิตต์ ไฮโปรตีน แลคโตสฟรี จัดเต็มอาหารว่าง ผลไม้ รถตู้เซอร์วิส รถพยาบาล ดูแลตลอดเส้นทาง พร้อมบริการกาแฟที่ใช้ผลิตภัณฑ์เบนิฟิตต์ ซอย บาริสต้า สูตรสำหรับชงเครื่องดื่มแพลนท์เบส เติมเต็มความสดชื่น
***
อภิรักษ์ และจันทร์ทิพย์ วานิช ผู้บริหารกลุ่มบริษัทซีวี แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Synthesis Ark Phuket ที่ภูเก็ต ชูจุดเด่นด้านความยั่งยืน ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็น Global Destination ให้กับประเทศไทย โดยมี กัลยรัตน์ วานิช กก.บห.กลุ่มบริษัทซีวี, ชาติศิริ โสภณพนิช กก.ผจญ.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล, ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กก.บห.กลุ่มบริษัทซีวี และชิษณุ อัมพะเศวต กก.อำนวยการโครงการ กลุ่มบริษัทซีวี ร่วมงาน
***
โครงการพอแล้วดี The Creator นำโดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ผอ.โครงการพอแล้วดี The Creator จัดงานแถลงข่าว “พอแล้วดี XP 2568” เปิดตัว 15 นักธุรกิจยั่งยืนและสร้างสรรค์ รุ่นที่ ๙.๑ ปี ๒๕๖๘ ณ สมาการ์เด้น ชั้น 1 ไบเทคบุรี บางนา โดยมี ชวดล จักกายวรกร ประธาน, ปนิษฐา บุรี, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร, กษวรรณ มาลยาภรณ์, วิลาวัณย์ หาทรัพย์ และวริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ Co-Founder โรงแรมนีรา รีทรีท ร่วมงาน