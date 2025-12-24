อีกหนึ่งบทบาทสำคัญในชีวิต “อิฐ ปารินทร์” กับความภูมิใจ 3 ด้านทั้งครอบครัว การศึกษา และงานในวงการสื่อ

ช่วงชีวิตตอนนี้ของ อิฐ ปารินทร์ เจือสุวรรณ์ หรือที่แฟน ๆ คุ้นชื่อกันในวงการว่า อิฐ กำลังเดินทางไปสู่ช่วงที่เปี่ยมไปด้วยความหมายในทุกมิติ ตั้งแต่บทบาทคุณพ่อมือใหม่ ไปจนถึงการก้าวข้ามอีกหนึ่งหลักชัยทางการศึกษาอย่างภาคภูมิ เพิ่งไม่กี่เดือนมานี้เองที่บ้านของดีเจอิฐและ ออม ปภาพินท์ วีระภุชงค์ ภูมิใจต้อนรับสมาชิกใหม่เป็น ลูกแฝด ที่คลอดออกมาเติมเต็มความสุขให้กับครอบครัวอย่างอบอุ่น
นอกจากบทบาทในครอบครัวแล้ว เส้นทางด้านการศึกษาของอิฐก็เป็นหนึ่งในการเดินทางแห่งความสำเร็จเช่นกัน ล่าสุดเขาได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (University of the Thai Chamber of Commerce) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักชัยที่สะท้อนความตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและการนำไปสู่การปฏิบัติจริง
ก่อนหน้านี้อิฐได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน นิเทศศาสตร์ (สื่อสารการตลาด) จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และปัจจุบันยังเป็น อาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอนในหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ในด้านการทำงาน เขาเป็นที่รู้จักดีในฐานะ ดีเจประจำคลื่น Goodtime 88.5 FM และ ผู้ประกาศข่าวกีฬา TNN ช่อง16 ซึ่งทำให้เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารข่าวในชีวิตประจำวันของผู้ฟังและผู้ชมอย่างกว้างขวาง บทบาททั้งหมดนี้ ส่งให้อิฐก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของวงการสื่อ ที่ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวกีฬาดีกรีด็อกเตอร์ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้ประกอบการด้าน Production – Event ภายใต้บริษัท ปรากฏการณ์59 จำกัด อีกด้วย
ภาพจำในวงการบันเทิงของอิฐเริ่มต้นจากการเป็น มือเบสวง Zheez วงดนตรียุค 90s ที่ฝากเพลงฮิตอย่าง “ความรู้สึกของคนหมดใจ” ไว้ในความทรงจำของแฟนเพลง ก่อนที่เขาจะผสานเส้นทางแห่งเสียงดนตรีเข้าสู่โลกของสื่อ วิทยุ และการเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวอย่างเต็มตัว
ในหลายบทบาทที่ปรากฏอิฐพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการปรับตัว การไม่หยุดเรียนรู้ และการสร้างคุณค่าในทุกพื้นที่ที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งในฐานะนักสื่อสาร นักการศึกษา และหัวหน้าครอบครัว