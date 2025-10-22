“สรวงศ์” ย้ำ เหตุ “อิ๊งค์” ลาเก้าอี้หัวหน้า กันนักร้องยื่นสอบคุณสมบัติ ยันยังเป็นเสาหลักเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้ง

“สรวงศ์” แจงเหตุผล “แพทองธาร” ต้องลาออกจากหัวหน้าพรรค กันนักร้องยื่นตรวจสอบคุณสมบัติกรณ๊ถูกศาล รธน.วินิจฉัยคดีคลิปเสียง ยันยังเป็นเสาหลักเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้ง มันใจ สส.ใจไม่แกว่ง
วันนี้ (22 ต.ค.) ที่พรรคเพื่อไทย มีการเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารพรรค และ สส. เพื่อแจ้งถึงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยตั้งแต่ช่วงเช้าแกนนำพรรค อาทิ นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล และ สส.ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร เดินทางเข้าพรรคในเวลา 08.35 น. โดยได้ยิ้มทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปร่วมประชุมกับกรรมการบริหารและ สส.
จากนั้นภายหลังการประชุม เวลา 08.55 น. นายสรวงศ์ เทียนทอง รักษาการเลขาธิการพรรค แถลงภายหลังการประชุม ว่า ภายหลังประชุม สส. พรรคเพื่อไทย ว่า วันนี้ น.ส.แพทองธาร เชิญสมาชิกของพรรค มาประชุมเพื่อบอกความในใจและเหตุผลที่จะต้องลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันทุกอย่างยังอยู่ในคอนเซ็ปต์การยกเครื่องพรรคเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย ที่ประกาศไว้ ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง เราก็ขยับและเตรียมพร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต สำหรับบทบาทของ น.ส.แพทองธาร ท่านยังเป็นสมาชิกและเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย ยังทำงานคู่กับพรรคเป็นเสาหลักสำคัญในการเลือกตั้ง
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร บอกเหตุผลการลาออกกับ สส.อย่างไร นายสรวงศ์ กล่าวว่า น.ส.แพทองธาร ถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งประเด็นจริยธรรม เพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าวเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาขู่ สส.พรรคเรา ผู้สมัครของเราในการดึงตัวในอนาคตและรักษาพรรคไว้ เพราะมองว่าหากสามารถทำอะไรได้ที่เป็นการรักษาพรรคไว้ก็จะทำ จึงลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค พรรคจะประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อสรรหาหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเร็ว
เมื่อถามว่า จะทำให้สถานการณ์ในพรรคแกว่งหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่แกว่งใครจะเป็นผู้นำพรรค น.ส.แพทองธาร ก็พูดว่าซัปพอร์ตตลอด พวกเราเองได้ฟังเสียงจากประชาชนมา และสมาชิกพรรคทุกอย่างต้องเดินหน้าต่อไป และหัวหน้าเองก็เสียสละที่จะลาออกจากตำแหน่งและ พร้อมยืนยันที่จะอยู่คู่กับพรรคต่อไป
เมื่อถามว่า กังวลว่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ สส.ไหลออกมากขึ้นหรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ถ้าใจอยู่ทุกคนก็อยู่ ถ้าหมดใจแล้วก็ไม่มีปัญหา พวกเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตนยืนยันว่า มีไหลออกก็ต้องไหลเข้า ทุกวันนี้ ทุกคนและกรรมการสรรหา ก็ประชุมกันทุกวัน มีการสัมภาษณ์คนใหม่ๆอยู่ทุกวัน ตนมองว่าการเมืองขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ และความตั้งใจในการทำงานมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง มีออกก็เข้าไม่มีปัญหา
ส่วนที่ น.ส.แพทองธาร บอกว่า ไม่อยากให้ใช้เป็นเครื่องมือ ใครจะใช้เป็นเครื่องมือ นายสรวงศ์ กล่าวว่า หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยทันที ก็มีคนไปยื่นร้องคดีอาญา ก็อาจจะส่งผลกับการยุบพรรคอะไรต่างๆด้วย เพื่อไม่ให้เป็นประเด็นและข้อครหาเพื่อจะรักษาพรรคไว้ ไม่ทำให้คนเอาสิ่งเหล่านี้มาขู่สส.ของเรา ในการดึงตัวก็ดี ซึ่งก็มีจริงๆ ตนจึงมองว่า ท่านเองก็ดูว่าพรรคเป็นองค์กร และอะไรที่สามารถทำเพื่อรักษาองค์กรไว้ได้ท่านก็จะทำ