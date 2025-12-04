“ปั๊บ โปเตโต้” พูดด้วยความสัตย์จริง ยังจิตนาการไม่ถึง มีลูกคนที่ 2 โอดแค่คนแรกก็เหนื่อยมาก

“ปั๊บ โปเตโต้” เปิดใจชีวิตคุณพ่อมือใหม่ รับ “น้องฌาน” เลี้ยงยาก เป็นเด็กต่อต้านระบบ แต่โชคดีได้ภรรยาเก่งช่วยดูแล ลั่นเหนื่อยมากจนยังไม่คิดเรื่องลูกคนที่สอง พูดด้วยความสัตย์จริงว่ายังจินตนาการไม่ถึง
ลูกชาย “น้องฌาน” วัย 8 เดือน พัฒนาการกำลังเป็นไปตามวัย งานนี้ “ปั๊บ โปเตโต้” พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุขเผยว่าคุณแม่อย่าง “ใบเตย สุวพิชญ์ ไตรพรวรกิจ”ทำหน้าที่แม่ได้ดี ส่วนตนก็ทำหน้าที่ได้ทุกอย่างเหมือนกัน ลั่นลูกชายค่อนข้างต่อต้านระบบ เลี้ยงยาก แต่ภรรยาก็เอาอยู่ ส่วนลูกคนที่สอง หมดสิทธิ์ลุ้นในตอนนี้
“ตอนนี้กำลังจะเข้าเดือนที่แปด พัฒนาการก็เป็นไปตามวัยครับ เราก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรเขามาก กำลังดี ตอนนี้เริ่มคลาน เริ่มอยากจะพูดแล้ว ยังพูดชื่อใครไม่ได้ครับ แต่เหมือนพูดทั้งวัน ซึ่งไม่เข้าใจภาษาของเขาเหมือนกัน เข้าใจแค่ว่าอันนี้ง่วง อันนี้หิว ซึ่งมันจะมีภาษาของเขา”
รับเลี้ยงยาก เป็นเด็กต่อต้านระบบ โชคดีภรรยาเก่ง ช่วยกันได้ดี
“ตอนแรกเลี้ยงยากมาก เป็นเด็กเลี้ยงยาก ไม่ใช่เด็กกินนอน เขากินแล้วเขาตื่น ช่วงแรกก็อาจจะต้องตามเขาและเรียนรู้ไปกับเขาก่อน ค่อยๆ เอาระบบไปใส่ เหมือนหุ่นยนต์ เพราะเป็นเด็กเลี้ยงยาก เขาก็อาจจะต่อต้านระบบนิดหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ชินแล้ว แต่ว่าภรรยาเก่ง ก็เลยเหมือนว่าช่วยกันได้ดี ส่วนพ่อตอนนี้ดีขึ้นครับ เพราะว่าน้องจะตื่นช่วงประมาณตี 3-4 ใกล้ๆ เช้า เรากลับมาก็มีแรงต่อได้ ตอนนี้เอาจริงๆ นะ คุณแม่นอนอิ่มมากกว่า เพราะเรารู้สึกว่าเขาต้องชาร์จน้ำนม ก็เลยอยากให้เขาได้นอนเต็มที่ บางทีลูกตื่นบ่อยก็ทำให้น้ำนมน้อย คือมันแบ่งหน้าที่กันโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เขาเพลียมากนะ”
เป็นพ่อที่ทำได้หมดทุกอย่าง
“คือตอนนี้ถ้าชัดๆ ตอนที่เป็นทารก ของผมขาดอย่างเดียวคือเอาเข้าเต้า นอกนั้นทำได้หมด แต่ถ้าเป็นตอนนี้ถ้าชัดขึ้นคือภรรยาเขาจะเริ่มมีการเตรียมอาหารเตรียมกับข้าว แล้วก็เรื่องนมที่ยังทำอยู่ ส่วนเรื่องอื่นๆ ก็จะแชร์กัน”
พูดด้วยความสัตย์จริง ยังจินตนาการไม่ถึง มีลูกคนที่ 2 บอกมันเหนื่อยมาก
“(ยกมือไหว้) ไม่ไหว มันเหนื่อยมาก (หัวเราะ) ลูกเราน่ารักจริงครับ ผมก็รู้สึกว่าหลงลูกมันเป็นยังไง คือผมก็รู้สึกสนุก แต่ถ้ามีอีกคนตอนนี้ ถ้าให้พูดด้วยความสัตย์จริง ตอนนี้ยังจินตนาการไปไม่ถึงเลยครับ เพราะผมยังจำช่วงตอนห้าเดือนแรกได้อยู่ คือมันปุ๊บปั๊บรับโชคไม่คาดคิดเลยครับ
ภรรยาก็ยังเลยครับ คือเราสองคนคุยคล้ายกันเลยว่า พอดีเหมือนผมกับเตยค่อนข้างมีเวลาทุ่มให้ลูกเยอะ เกือบจะทั้งหมด มันก็เลยกลายเป็นว่า มันไม่มีเวลาที่จะไปคิดว่าอยากจะมีลูกอีกคนหนึ่งเลย(รอให้ลูกคนแรกเข้าโรงเรียนก่อน?) ก็ไม่แน่ เพราะเวลาผ่านไปก็อาจจะรู้สึกว่าลองไหม เหมือนคนแรก แต่ก็อาจจะลองถามตัวเอง เพราะตอนนี้อายุครึ่งชีวิตแล้ว ก็อาจจะต้องคิดและรู้สึกนิดนึง”
ลูกหน้าตาคล้ายแม่
“แม่เลยครับ คือเราก็กลับไปย้อนดูรูปภาพเราตอนเด็กๆ ว่าเราหน้าตาแบบนี้ไหม คือมันไม่ใช่ ส่วนใหญ่จะคล้ายแม่ครับ ก็บางอย่างเอาพ่อไปก็โอเค บางอย่างก็อย่าเอาของผมไปเลย (หัวเราะ) อย่างเรื่องความสนุก ความรักอิสระ ผมว่าก็อยากให้เอาไป ถึงคุณแม่เขาจะเป็นคนเข้มงวดและมีสมาธิดี ผมว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญ”
มีแรงทำงานมากกว่าเดิม
“โปรเจกต์มีเรื่อยๆ ครับ มีแรงทำมากกว่าเดิม ปีหน้าก็จะมี Gen 27 ประมาณวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ก็จะมีการแสดงที่ราชมังคลากีฬาสถาน สำหรับน้องๆ เจนเนอเรชั่นใหม่ ถือว่ามาทำความรู้จักกัน ก็ยังมีวงรุ่นกลางที่มีใจรักในการเล่นดนตรีต่อไป”