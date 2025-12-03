น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ดึง POTATO x ONLY MONDAY สร้างโมเมนต์ผ่านหนังโฆษณา “เติมเต็มคำว่าเพื่อน”

เปิดตัวได้อย่างอลังการงานช้างจริง ๆ เมื่อ “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” ดึง 2 ศิลปินระดับประเทศอย่าง “POTATO” และ “ONLY MONDAY” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ถ่ายทอดโมเมนต์แห่งมิตรภาพอันไร้ขอบเขต MUSIC CONNECTION – MUSIC CONNECT GEN เชื่อมทุกเจเนอเรชันเข้าด้วยกันผ่านจังหวะดนตรี ในหนังโฆษณาชุดล่าสุด “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” ภายใต้แนวคิด “เติมเต็มทุกจังหวะดนตรี” ไม่ว่าเจนไหนก็สนุกไปด้วยกันได้ พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ทางดนตรี อัพเวลความสนุกแบบเต็มแม็กซ์ ชวนเพื่อน ๆ ไปคอนเนค สร้างโมเมนต์ และความทรงจำดี ๆ ที่เทศกาลดนตรีและงานคอนเสิร์ตทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2568 เป็นต้นไป ตอกย้ำยืน 1 หัวแถวผู้สร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่และมากที่สุดในไทย
ปีนี้ “ช้าง” จัดใหญ่ไม่มียั้ง เปิดตัวพรีเซนเตอร์สุดปัง POTATO และ ONLY MONDAY มาร่วมคอนเนคและสร้างโมเมนต์มิตรภาพ ปลดล็อคเชื่อมทุกเจเนอเรชันผ่านจังหวะดนตรี เกิดเป็นหนังโฆษณา “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” ชุดใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “เติมเต็มทุกจังหวะดนตรี” ที่นำการ “ขอเพลงให้เพื่อน” ซึ่งเป็นพฤติกรรมน่ารัก ๆ เกิดขึ้นเป็นในโมเมนต์ดี ๆ ในงานดนตรีมาเล่าเรื่อง ที่ทั้งอินและโดนใจทุก ๆ เจน พร้อมนำเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง “บรรยากาศ” และ “ขอบคุณที่รักกัน” มาแมชอัพและเรียบเรียงจังหวะดนตรีใหม่ ทุกคำร้องและทำนองล้วนสะท้อนถึงความทรงจำระหว่างเพื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นคนเจนไหน ก็สามารถสนุกไปด้วยกันได้แบบไร้ขอบเขต พร้อมดึงหนุ่มฮอต นิกกี้ – ณฉัตร มาร่วมคอนเนคเพื่อเติมเต็มความสนุกอีกด้วย นอกจากนี้ ช้างยังเตรียมงานมิวสิค เฟสติวัล และคอนเสิร์ตอีกมากมายทั่วประเทศให้เพื่อน ๆ ได้ไปร่วมคอนเนคเพื่อสร้างโมเมนต์ดี ๆ ร่วมกัน ตลอดช่วงปลายปี 2568 ไปจนถึงปีหน้า
ประเดิมความยิ่งใหญ่ด้วยงานเปิดตัวแคมเปญ “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” ที่ร้าน Chang Canvas, One Bangkok แบบสุดเซอร์ไพรส์ เมื่อ 2 พรีเซนเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินระดับประเทศอย่าง “POTATO” และ “ONLY MONDAY” ขึ้นเวทีฟีทเจอริงโชว์เพลงฮิตติดหูมากมาย เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากแฟน ๆ มอบความสนุกให้ทุกเจเนอเรชันได้มาคอนเนคกันผ่านจังหวะดนตรี สร้างโมเมนต์ประทับใจและความทรงจำดี ๆ ให้กับผู้ร่วมงาน รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ นิกกี้ ณฉัตร - ก้อย อรัชพร - นัตตี้ นันทนัท - ดรีม อภิชญา - บอสสอก กมลพิพัฒน์ - มายด์ ณภศศิ - สงกรานต์ เตชะณรงค์ - แจ็ค เฉลิมพล - สยาม แยปป์ - ลีซอ - อูโน่ หลาวทอง - เณ็ฐ ทวีรุจจนะ - ใบเตย สุวพิชญ์ ตลอดทั้งงานยังได้สองพิธีกรเพื่อนซี้สายฮา อย่าง อาร์ต มารุต และ อุล ภาคภูมิ มาร่วมคอนเนคสร้างสีสัน เติมเต็มความสนุกกับเพื่อน ๆ ภายในงานอีกด้วย
ปั๊ป – พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข ตัวแทนวง POTATO กล่าวว่า สนุกทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับช้างครับ ทุก ๆ ครั้งที่พวกเรา POTATO ขึ้นเวที Chang Music Connection พวกเราดีใจที่เพลงของพวกเรามีส่วนในการคอนเนคความสนุกและสร้างโมเมนต์ดี ๆ ให้กับเพื่อน ๆ ทุก ๆ เจน ตอนผมได้ดูหนังโฆษณา ”เติมเต็มคำว่าเพื่อน” ผมมั่นใจว่าเพื่อน ๆ จะต้องชอบแน่นอน ขอบคุณช้างมาก ๆ นะครับ ที่เลือกเพลง “ขอบคุณที่รักกัน” ของพวกเรา ยิ่งครั้งนี้พิเศษมาก ๆ เพราะได้วง ONLY MONDAY และเพลง “บรรยากาศ” ที่มีจังหวะดนตรีแนวเดียวกัน มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวโมเมนต์มิตรภาพยิ่งทำให้สนุกมากขึ้นไปอีก เร็ว ๆ นี้ ติดตามได้เลยนะครับที่ Facebook และ TikTok Chang World กับคอนเสิร์ตของพวกเราทั้ง 2 วง ที่ Chang Music Connection มาคอนเนคความสนุกไปด้วยกันนะครับ
ธีร์ – ทีปกร คำสุรีย์ ตัวแทนวง ONLY MONDAY บอกอีกว่า ตื่นเต้นและดีใจมาก ๆ ครับ ที่ช้างชวนพวกเรา 3 คนมาฟีทเจอริงกับไอดอลอย่างพี่ ๆ POTATO จริง ๆ เราเคยขึ้นเวทีเดียวกันมาแล้ว แต่รอบนี้เราทั้ง 2 วงได้นำเพลงฮิตของพวกเราอย่าง “บรรยากาศ” และ “ขอบคุณที่รักกัน” มาเรียบเรียงใหม่ให้สนุกมากขึ้น เพื่อคอนเนค เชื่อมทุกเจเนอเรชัน มาร่วมสร้างโมเมนต์และความทรงจำดี ๆ ด้วยกัน เติมเต็มจังหวะดนตรีด้วยกัน นี่คือบรรยากาศที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรา ONLY MONDAY รอติดตามเซอร์ไพรส์สนุก ๆ ของพวกเราและพี่ ๆ POTATO ได้ที่งาน Chang Music Connection เร็ว ๆ นี้ ขอบคุณที่รักกันครับ
นิกกี้ – ณฉัตร จันทพันธ์ เสริมว่า ดีใจมากครับ ขอบคุณช้างมาก ๆ ที่ชวนผมมาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” ผมนี่โตมากับเพลงพี่ ๆ POTATO อยู่แล้ว ล่าสุดก็ไปดูคอนเสิร์ตมาด้วย ส่วน ONLY MONDAY ผมก็ชอบหลายเพลงเหมือนกัน อย่างเพลงบรรยากาศ ความหมายดีมากครับ ผมฟังทีไรจะนึกถึงใครบางคนจากเพลงนี้ พอได้มาร่วมงานกับทั้ง 2 ศิลปินที่ผมชอบมาก ๆ ได้ฟังเพลงทั้ง 2 เพลงที่นำมารวมกันแล้วจังหวะมันลงตัว รู้สึกเหมือนได้มาคอนเนคร่วมเติมเต็มและสร้างโมเมนต์ดี ๆ ด้วยกันผ่านจังหวะดนตรี ยังไงขอฝากมิวสิคแคมเปญของช้างด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่อยากเจอพวกเรา ปีนี้งาน Chang Music Connection รอเจอผมและเพื่อนๆแก๊งอินฟลูของช้างได้เลย เราจะไปบุกทุกงาน! ใครอยากมาคอนเนคกับพวกเรา ติดตามได้ที่ Chang World นะจ๊า
ติดตามชมหนังโฆษณา “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” พร้อมรายละเอียดของเทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ต Chang Music Connection ที่ช้างได้จัดเตรียมไว้กว่า 1,000 งาน ตั้งแต่ปลายปีนี้ ต่อเนื่องจนถึงปี 2569 ได้ที่ Facebook และ TikTok: Chang World แล้วเจอกันหน้าเวทีนะเพื่อน