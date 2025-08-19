"อ๊าท อารยา" เซอร์ไพรส์วันเกิดสามี แสดงโชว์วาบหวิวด้วยตัวเอง

หลังจาก “อ๊าท-อารยา อินทรา” กับสามี “แมท” อยู่ด้วยกันมานานเกินกว่า 10 ปี และได้ฉลองสมรสกันไปอย่างอบอุ่นช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก พร้อมเหล่า LGBTQIA+ ต่างจัดแสดงโชว์กันอย่างสนุกสนาน
แต่ครั้งนี้สาวอ๊าทจัดงานฉลองเบิร์ทเดย์ให้กับหนุ่มแมท พร้อมเซอร์ไพรส์ด้วยการแสดงโชว์เองเลย เรียกเสียงกรี๊ดจากเหล่าพี่ๆ น้องๆ ที่มาในงาน โดยเฉพาะ คุณสามี ประทับใจในตัวภริยาเป็นยิ่งนัก
เบื้องหลังความสำเร็จของงานนี้ อ๊าทบอกว่า “ใช้เวลาเกือบเดือนในการจัดเซอร์ไพรส์ BD ขอบคุณสําหรับทุกอย่าง ตั้งแต่สถานที่สวยๆ ไปจนถึงอาหารอร่อยๆ และเครื่องดื่ม โดยฉพาะ Beef wellington สปาเก็ตตี้กุ้งแม่น้ำ ลาซานญ่า แก้มหมูรีเจนซี และเค้ก ขอบคุณเพื่อนๆ และครอบครัวทุกคน ที่มาร่วมสนุกกับช่วงเวลาพิเศษด้วยกัน สุดท้ายกับสามีที่รักของฉัน ฉันได้แสดงโชว์เพื่อคุณ แต่งหน้าสวยๆ สําหรับคุณ พร้อมสีผมโปรดของคุณ”
งานนี้ นอกจาก ซินดี้ กับไบรอน บิชอพ แล้วยังมีแขกพิเศษอนาคตคุณพ่อมือใหม่ “อนันดา เอเวอริ่งแฮม” มาร่วมฉลองด้วย สร้างความยินดีปรีดาให้กับเจ้าของงานและเพื่อนร่วมงานยิ่งนัก
ด้านหนุ่มแมทได้โพสต์ไว้อย่างตื้นตันใจว่า “ฉันยังคงพูดไม่ออกสำหรับปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิด จากภรรยาที่น่าทึ่งของฉัน การถูกล้อมรอบด้วยเพื่อนรักจํานวนมากและครอบครัวที่ประเทศไทยนี้ เป็นเกียรติของฉันอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน ฉันรู้สึกตื้นตัน และสัมผัสได้ถึงความรักและการสนับสนุนจากเพื่อนๆ ที่มาร่วมงานในวันนั้น ขอบคุณทุกคนที่มาและทําให้เป็นค่ำคืนที่น่าจดจํา - พวกคุณทุกคนช่างน่าอัศจรรย์และยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง และฉันรู้สึกขอบคุณมากที่มีพวกคุณทุกคนในชีวิตของเรา
ขอขอบคุณร้าน House of Tango อย่างมาก สําหรับสถานที่ อาหาร และความรักที่ยอดเยี่ยม และที่สุดของทั้งหมด ขอบคุณภริยาหนึ่งในล้านของฉันที่สร้างความทรงจําดีๆ ให้ในครั้งนี้”