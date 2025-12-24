บิ๊กอีเว้นต์แห่งปี! ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สร้างปรากฏการณ์หลังการทรานส์ฟอร์ม ในงาน “Central Chidlom Every Moment With You”

กระแสตอบรับล้นหลาม ตอกย้ำ Luxury Flagship – The Store of Bangkok
ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับบิ๊กอีเว้นต์แห่งปี “Central Chidlom Every Moment With You” โมเมนต์หลังการทรานส์ฟอร์มที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม โดยได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากลูกค้า นักช้อป และแฟนคลับศิลปินตลอดทั้ง 3 วัน ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ Mastercard, Central The1 Credit Card, CardX, UOB และ Samsung Galaxy งานครั้งนี้ได้นำเสนอประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านกิจกรรม ความบันเทิง และข้อเสนอพิเศษที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจ และตอกย้ำบทบาทของห้างเซ็นทรัลชิดลมในฐานะ Luxury Flagship ภายใต้เอกลักษณ์ ‘The Store of Bangkok’ ที่สร้างแรงบันดาลใจในทุกการมาเยือน
ประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟตลอด 3 วันเต็ม
• All-Day Excitement: ตลอดระยะเวลา 3 วัน ห้างเซ็นทรัลชิดลมได้ครีเอตกิจกรรมต่อเนื่องทุก 2 ชั่วโมง นำทัพโดยศิลปินดาราท็อปสตาร์ของไทย ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากเอฟซีและกลุ่ม Chidlom Citizen อย่างล้นหลาม
- Sip & Surprise Moment
เปิดเช้าวันพิเศษด้วย Coffee & Tea Treat สุดเอ็กซ์คลูซีฟ บริเวณทางเข้า Sky Terrace ชั้น 1 กับกาแฟจาก % Arabica และ ชาเขียวจาก Good Cha สำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก พร้อมกิจกรรมเซอร์ไพรส์ลุ้นร่วม Special Photo Moment กับนักแสดงสุดฮอต จิมมี่ จิตรพล และ ซี ทวินันท์ สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองที่ลาน The Atrium ชั้น G
ภายในงานยังมีการแจกกาแฟ % Arabica และชาเขียว Good Cha รวมกว่า 550 แก้ว พร้อมกิจกรรม มัทฉะเพ้นต์แก้ว โดยศิลปิน Cucather (อิง นภัสกร บุญคง) ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างมาก
- Sweet Treat Moment
ช่วงกลางวันถูกเติมเต็มด้วยความหวานจากโดนัทสูตรพิเศษจาก Pralet พร้อมโมเมนต์ใกล้ชิดกับ เติ้ล มติมันท์ และ เฟิร์สวัน วรรณกร ที่ร่วมมอบความสุขผ่านโชว์พิเศษ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั่วลาน The Atrium
- Lucky Fans Moment
บรรยากาศช่วงบ่ายคึกคักเป็นพิเศษกับโชว์จากนักแสดงหนุ่มสุดฮอต มาย ภาคภูมิ, เจษ เจษฎ์พิพัฒ, ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส และ ยูโร ยศวรรธน์ พร้อมกิจกรรม Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้โชคดี 20 ท่าน สร้างความประทับใจให้แฟนคลับอย่างใกล้ชิด
- Delightful Moment
ช่วงเย็นเต็มไปด้วยประสบการณ์ด้านรสชาติจาก Heliconia Chef นำโดย เชฟเควส ชานิน และ เชฟอาร์ต ศุภมงคล พร้อมจังหวะดนตรีสุดคูลจาก DJ Time ที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้สนุก มีชีวิตชีวา และสะท้อนภาพลักษณ์ลักชัวรีของงานได้อย่างลงตัว
- Picture Perfect Moment
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญสำหรับลูกค้า Cenfinity กับกิจกรรมถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ ภูวิน ภูวินทร์, น้ำตาล ทิพนารี และ ฟิล์ม รชานันท์ พร้อมลุ้นรับคะแนน The1 รวมกว่า 1 ล้านคะแนน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าระดับท็อปของห้าง
- Music Moment
ปิดท้ายวันด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของไทย ได้แก่ Palmy, Polycat, WIM และ MEYOU สร้างบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลาน The Atrium เต็มไปด้วยพลังและความประทับใจตลอดค่ำคืน
• Weekend Surprise: Music Moment แบบต่อเนื่อง
- วันที่ 13 ธ.ค. 68 กับ Better Weather และ DJ Perry
- วันที่ 14 ธ.ค. 68 กับวง Mirrr และ DJ Tiito
ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้ห้างเซ็นทรัลชิดลมเป็นแลนด์มาร์กแห่งไลฟ์สไตล์และดนตรีใจกลางเมืองอย่างแท้จริง
• Exclusive Activities: โมเมนต์กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ และทัพศิลปิน ดารา เซเลบรตี้ อินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของไทย
- วันที่ 12 ธ.ค. 68 | 14.00 น. เป็นต้นไป
บรรยากาศภายในงานคึกคักและได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม เมื่อเหล่าคนดังจากแบรนด์ระดับโลกแท็กทีมมาร่วมสร้างโมเมนต์สุดฟิน ไม่ว่าจะเป็น เก้า สุภัสสรา (Longines), เจนเย่ เมธิกา (Shokz), ริว วชิรวิชญ์ (Dior Beauty), กองทัพ พีค (Seiko), เจมส์ มาร์ (Clarins), เน็ต สิรภพ (Sunglass Hut), มินต์ ชาลิดา / ออม ดรัณภัทร (WACAY), ดีเจพุฒ (Shiseido Ginza Tokyo / Cle de Peau Beaute / Nars), มุก วรนิษฐ์ (Sulwhasoo / Hera), กรีน อัษฎาพร (Estee Lauder), เจ เจตริน (The Edition), ป๊อก Mindset (Casio), กัปตัน ชลธร (Lancome), คารีสา สปริงเก็ตต์ (Rip Curl), วิกกี้ สุนิสา (Peaches Active), ต๋อง ธนายุทธ (Lesasha), อั๋น ภูวนาท (Omazz), เบนจามิน วาร์นี (Kiehl's), บิลลี่ ภัทรชนน (Marc Jacobs), บุช เลอชาญ (Meyer / Prestige), พัดพัด รัตน์ฟ้า - พรีม รณิดา (Aimer), ยุ่น ภูษณุ (G2000), ยิหวา ปรียากานต์ (Bobbi Brown), บีบี เอกนรี (Panpuri), บีบี บียังคา (MAC), ปริม กรวรรณ (YSL), เบน เบนจามิน (KIEHL'S) แพม สิตามนินท์ (Tory Burch). ไอซ์ ภาณุวัฒน์ (Emporio Armani), ไกด์ กันตพล (Heavy), โตโต้ เกียรติศักดิ์ (G2000), มีมี่ มิลิน (Milin), หวาน รวีวรรณ / อิ๊งค์ ดวงพร (Baab Design), นุ๊ก สุภาพิชญ์ (Sabina), มาริซ่า ลลอยด์ / ไอซ์ ปพิชญา (Vivaia), ภัทร ภัทรพงษ์ (Allbirds), เดช ณรงค์เดช (New Balance), ไวท์ สุทธิ (Ninja), อเล็กซานดุล ณศิษฏ์ (Dyson). ไอโกะ อันตยา (Mayoral), เอลิส พิชญ์สินี (Of A Kid), โดนัท มนัสนันท์ - ตาม จำนงค์อาษา และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมพิธีกรตัวแม่อย่าง “โอปอล์ ปาณิสรา” ที่มาร่วมเติมเต็มโมเมนต์แห่งความสุขและความสนุกแบบไม่พัก!
- วันที่ 12 - 14 ธ.ค. 68
▪ Samsung Galaxy Moment With You ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน กับกิจกรรมถ่ายภาพเก็บโมเมนต์ดี ๆ ที่ Photo Spot สุดไอคอนิกจาก Samsung Galaxy บริเวณ ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม พร้อมเก็บภาพโมเมนต์พิเศษด้วย #GalaxyS25Ultra #GalaxyZFlip7 พิเศษยิ่งขึ้น! รับส่วนลดและคูปองห้างเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าซัมซุงที่ Power Buy สาขาห้างเซ็นทรัลชิดลม (จำนวนจำกัด)
▪ Cenfinity Christmas Workshop: Craft Your Joyful Charm อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า Cenfinity เพียงแสดงบัตรรับสิทธิ์ร่วมสัมผัสโมเมนต์แห่งเทศกาลคริสต์มาส ผ่านเวิร์กชอปสุดพิเศษที่จะให้คุณได้สร้างสรรค์ “ชาร์มแห่งความสุข” ในสไตล์ของตัวเอง นอกจากนี้ สมาชิกบัตรเครดิต Central The1 และสมาชิกบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถเวิร์กชอปได้เช่นกันที่แผนกบ้าน ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลชิดลม
- วันที่ 12 - 16 ธ.ค. 68
ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างคึกคักจากลูกค้าตลอดช่วงจัดกิจกรรมชวนชาว #CitizenofChidlom มาร่วมบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อห้างเซ็นทรัลชิดลมผ่านตู้ “Citizen of Chidlom l Instagram” ง่าย ๆ เพียง 3 สเต็ป 1. โพสท่าแสดงความรักที่มีต่อห้างเซ็นทรัลชิดลม 2. พูดหรือเขียนข้อความพิเศษถึงห้างเซ็นทรัลชิดลม และ 3. แชร์รูปภาพหรือวิดีโอของคุณลงบนโซเชียลมีเดีย โมเมนต์ที่โดนใจจะถูกร้อยเรียงเป็น วิดีโอสุดประทับใจ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากมุมมองของ “Citizen of Chidlom” ที่จะร่วมบันทึกความทรงจำและความผูกพันที่ทุกคนมีต่อ ห้างเซ็นทรัลชิดลม – The Store of Bangkok ในช่วงเวลาพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น
- วันที่ 12 - 14 ธ.ค. 68
Exclusive Sweet Box สร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างมากกับชีสเค้กแสนอร่อย เนื้อนุ่มละมุน สูตรพรีเมียมจากร้าน Holiday Pastry Cheesecake ที่คัดสรรมาเฉพาะงานนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต Mastercard, Central The 1 Credit Card, CardX และ UOB (เพียงช้อปและแสดงเซลส์สลิป ไม่จำกัดยอดช้อป) ก็รับสิทธิ์ได้ทันที (จำนวนจำกัด) ที่ชั้น 1 โซน Shoes Avenue ห้างเซ็นทรัลชิดลม
โปรโมชันและรางวัลสุดพิเศษ สร้างยอดช้อปคึกคักตลอดทั้งงาน
• All-Day Prizes / All-Day Offers / Exclusive Rewards / Luxury Rewards /
All-Day Prizes และ All-Day Offers ได้รับความสนใจอย่างมากกับการลุ้นรับของรางวัลรวมกว่า 300 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท (เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข) พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษและสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำ ได้แก่ Central The1 Credit Card, Mastercard, UOB, CardX และ KBank ซึ่งช่วยกระตุ้นและสร้างสีสันให้กับการช้อปปิ้งตลอดทั้งงาน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือกิจกรรม Exclusive Rewards และ Luxury Rewards ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมและลักชัวรี ช่วยกระตุ้นและสร้างบรรยากาศการช้อปปิ้งที่คึกคักตลอดการจัดงาน พร้อมตอกย้ำจุดแข็งของห้างเซ็นทรัล ชิดลมในฐานะ Luxury Flagship – The Store of Bangkok ที่สามารถมอบสิทธิพิเศษและประสบการณ์เหนือระดับให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
จัดเต็มความอร่อยและประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สร้างสีสันตลอดการจัดงานแบบครบทุกชั้น!
ตลอดการจัดงาน “Central Chidlom Every Moment With You” ห้างเซ็นทรัลชิดลมได้รังสรรค์โซน Food Station และ Experience Zones จากหลากหลายแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ครอบคลุมทุกชั้นของห้าง สร้างบรรยากาศความคึกคักและมอบประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ทั้งสายฟู้ดดี้และนักช้อปอย่างครบถ้วน
• ชั้น G – รวมฮอตฮิตของกินเล่น และเครื่องดื่มร้านดัง
กับ The Wonder of Tops Food Hall ที่นำเสนอเมนูพิเศษจากร้านยอดนิยม by Tops Food Hall ได้แก่ Emily’s, Mue Kum Homm, SoftServe และ Ba Hao Tian Mi เสริมด้วยร้าน Bianca และ Sunny Chan จาก Grab Thumbs Up พร้อมเครื่องดื่มจาก SILPIN, Ninja, Coca-Cola และ Chabaa ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงจัดงาน นอกจากนี้ บริเวณ Lobby Lounge ยังมอบประสบการณ์พักผ่อนระดับพรีเมียมกับบาร์เครื่องดื่มจากแบรนด์ระดับโลก JAMESON, G.H. Mumm, LILLET และ Central Bar ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลที่เหมาะสำหรับการนั่งพักก่อนช้อปต่อ
• ชั้น 1 – พบเมนูพิเศษจาก Pig Me Up
ชั้น 1 บริเวณ Public Market โดดเด่นด้วยเมนูพิเศษจาก Pig Me Up พร้อมเครื่องดื่มจาก Central Bar ที่โซน Luxe Galerie ซึ่งช่วยเติมเต็มประสบการณ์การช้อปในโซนลักชัวรีได้อย่างลงตัว
• ชั้น 2 – โซนของกินสุดครีเอทีฟจากร้านดัง
อาทิ MAMA Station, Kate Teaw, Ginzy รวมถึง Babycakes, Bapsang Korean Food, Jian Cha และ ครัวเจียงใหม่ จาก Grab Thumbs Up เปิดประสบการณ์รสชาติใหม่ ๆ ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินตลอดทั้งวัน
• ชั้น 3 – Supersports Zone & Food Station
ได้รับความสนใจจาก Chidlom Citizen ที่มองหากิจกรรมสนุก ๆ กับเวิร์กชอปทำ Sneaker Necklace พร้อมรับ Supersports Tote Bag ควบคู่กับความอร่อยจาก Two Men Bagel House โดย Grab Thumbs Up และป๊อปคอร์นจาก Embassy Diplomat Screens
• ชั้น 4 – Power Buy Zone สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ
มอบสิทธิพิเศษและกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ของสมนาคุณจาก Power Buy x Artstory, กิจกรรม DIY Phone Strap พร้อมเครื่องดื่มจาก น้ำเต้าหู้ปูปลา และเมนูพิซซ่าจาก Fam Time โดย Grab Thumbs Up
• ชั้น 5 – ความสนุกส่งท้ายแบบหวานละมุน
ปิดท้ายกับบรรยากาศความสนุกแบบหวานละมุนจาก Popcorn by Central และ Cotton Candy by Central พร้อมโปรโมชันจากโซน B2S
พร้อมเสริมด้วยเครื่องดื่มสมุนไพร ทาร์ตผลไม้จาก Lofter และขนมชั้นจาก Kaew Boutique ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความอร่อยแบบเอ็กซ์คลูซีฟตลอดการจัดงาน
ทั้งหมดนี้สะท้อนความตั้งใจของ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในการครีเอตประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แบบครบมิติผ่านงาน “Central Chidlom Every Moment With You” ซึ่งเป็นโมเมนต์สำคัญหลังการทรานส์ฟอร์ม และตอกย้ำบทบาทการเป็น Luxury Flagship – The Store of Bangkok ที่สามารถผสานการช้อปปิ้ง ความอร่อย และกิจกรรมสร้างสรรค์ไว้ได้อย่างลงตัวและน่าประทับใจ
โดยสามารถรับชมบรรยากาศและปรากฏการณ์ตลอดการจัดงานย้อนหลังได้ทาง Facebook Page: Central Chidlom, Central Department Store / Instagram: Central Chidlom / YouTube: Central Dep