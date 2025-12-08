มหกรรมช้อปของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีที่คิง เพาเวอร์

ส่งท้ายปีกับงาน “THE POWER GIFTIVAL” มหกรรมช้อปที่รวมดีลคุ้มที่สุดแห่งปี จัดเต็ม! ส่วนลดให้ช้อปสนุกกับทุกไอเทมเด็ด มอบความเพลิดเพลินให้ สมาชิก POWER PASS และนักเดินทางสายช้อปในราคาสุดคุ้ม! พร้อมลุ้นรับสิทธิ์! ร่วมเวิร์คช็อปของขวัญแฮนด์เมดจากแบรนด์ไทยชั้นนำ ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งที่เชื่อมความสุขผ่านงานดีไซน์ร่วมสมัย ด้วยคอนเซ็ปต์ “CONNECT” สะท้อนความผูกพันระหว่าง คิง เพาเวอร์ และชุมชนไทย ผ่านงานหัตถศิลป์ล้านนาอย่าง ตุงไส้หมู ตุงช่อ และ ตุง 12 นักษัตร อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล และการเริ่มต้นปีใหม่ ปักหมุดแลนมาร์คที่ CROWN ATRIUM คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2569
KING POWER CELEBRATION 2026 กลับมาสร้างเซอร์ไพรส์เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุข กับเทศกาลช้อปแบบเว่อร์ส่งท้ายปี ‘THE POWER GIFTIVAL’ อัดแน่นไปด้วยสินค้าไอเทมเด็ดแบรนด์ดัง และแบรนด์ไทยคุณภาพ มาลดราคาแบบจุใจ จัดเต็มให้กับนักเดินทางสายช้อปได้แฮปปี้กับทุกทริป! ก็ต้องช้อปได้ส่วนลดแบบเวอร์ ก่อนเดินทาง
- สินค้าบิวตี้-แฟชั่น แบรนด์ดัง ‘ได้ส่วนลดเวอร์’ กว่าใคร! ช้อปน้ำหอม อาทิ Chanel, Dior, Tom Ford ช้อปเครื่องสำอาง อาทิ Cle De Peau Beaute, Nars, Guerlaoin, M.A.C, L’occitane กลุ่มผลิตภัณฑ์อโรมาเธอราพี Diptyque Secondary Packagings Overview, Panpuri Festive Gift Inner Glow Ritual Of Radiance Trio Set, Donna Chang Mind At Ease Almond Vanilla Treatment Gift Set, Harnn Soulful Celebration Discovery Set, Feel Fin Aromatic Balm, Scentio Scent Series Set, Journal Nang Ram Wonder Hand Cream และแว่นตา ลดสูงสุด 20%* สมาชิก POWER PASS ลด ON-TOP 5%* เมื่อช้อปครบเพียง 1,500 บาทขึ้นไป หรือช้อปสินค้าหมวดแฟชั่น นาฬิกา และเครื่องประดับ รับฟรี! GIFT CARD 3,000 บาท เมื่อซื้อ CASH CARD 10,000 บาท คุ้มยิ่งกว่า! เมื่อสมัครสมาชิก POWER PASS รับคูปองช้อปเพิ่ม! ลดสูงสุด 30%* จำนวน 3 ใบ สมัครฟรี! ได้ที่ ttps://powerpass.kingpower.com
- พิเศษ! สำหรับลูกค้ามีไฟลต์บิน ‘ดอนเมือง’ รับส่วนลดเว่อร์ได้อีก ฟรี! คูปองส่วนลดสูงสุด 40%* จำนวน 2 ใบ ใบที่ 1 ใช้ช้อปที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และ ใบที่ 2 ใช้ช้อปที่ คิง เพาเวอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- ห้ามพลาดกับโซน YEAR-END CLEARANCE SALE ยกทัพสินค้าทุกหมวดหมู่ จัดโปรโมชันราคาพิเศษ ลดสูงสุด 80%* ทั้งบิวตี้ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ที่ชั้น 1 โซน HALLWAY คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด
กิจกรรมในงานสนุกกับ FESTIVE THAI MARKET & WORKSHOP รวบรวมสินค้าแบรนด์ไทยให้เลือกช้อปเป็นของขวัญของฝาก รับสิทธิ์! ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดพิเศษกับ 6 แบรนด์ไทยชั้นนำ ได้แก่ ประดิษฐ์แมกเนตม้าโชคดี จาก PAHKAHMAH THAILAND, เพ้นท์ตุ๊กตาพวงกุญแจ จาก NINESHOP99, ทำเครื่องประดับด้วยตัวเอง จาก DOI SILVER, ครีเอทสร้อยไข่มุก จาก PRIMA PEARL, สนุกกับการเพ้นท์ถุงผ้า เครื่องปั้นดินเผา และทำสร้อยศิลาดล จาก CHIANG MAI CELADON , ทำเครื่องประดับหิน จาก BAAN CHANG DESIGN ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันวันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2568 บริเวณ คราวน์ เอ เทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
ร่วมเทศกาลแห่งความสุข สนุกไปกับการช้อปของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ กับพาเหรดสินค้าทุกไอเทมมาลดสูงสุดถึง 80% พร้อมสัมผัสประสบการณ์การสุดว้าว! กับกิจกรรมความบันเทิงมากมายได้ที่ บริเวณ คราวน์ เอ เทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 2569