ลาซาด้า ดึงเติ้ล-เฟิร์สวัน-ปัง-นุนิว บุกสยาม ฉลองเซลใหญ่ ส่งท้ายปี เสิร์ฟโปรหวานเจี๊ยบกับป้ายบิลบอร์ดยักษ์กินได้ในงาน ‘12.12 โปรอมยิ้มหวานเจี๊ยบ’

ลาซาด้า แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพรีเมียมที่นักช้อปไทยไว้วางใจ เติมสีสันโค้งสุดท้ายของปีด้วยเมกะแคมเปญ ‘12.12 เซลใหญ่ ส่งท้ายปี’ จัดเต็มดีลเด็ดจากแบรนด์ดังและประสบการณ์ช้อปออนไลน์ที่คุ้มค่า สะดวกสบายเหนือกว่า พร้อมเปิดตัวปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยกับ ‘ป้ายบิลบอร์ดยักษ์ที่กินได้’ ใจกลางสยาม ที่อัดแน่นไปด้วย ”โปรโมชั่นกินได้” ในรูปแบบอมยิ้มรูปโปรโมชั่นต่าง ๆ ของลาซาด้า ภายในงาน ‘Lazada 12.12 โปรอมยิ้ม หวานเจี๊ยบ’ โดยมีเหล่าศิลปินรุ่นใหม่สุดฮอต ได้แก่ เติ้ล–มติมันท์, เฟิร์สวัน–วรรณกร, นุนิว–ชวรินทร์ และปัง–พิรุฬห์วัฒน์ มาร่วมสร้างความประทับใจพร้อมกิจกรรมสุดสนุก ให้บรรดาแฟนคลับได้ใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
บรรยากาศภายในงานคึกคักตั้งแต่เริ่มต้น แฟน ๆ ต่างมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในพื้นที่ที่ตกแต่งด้วยโทนสีสดใส พร้อมบิลบอร์ดยักษ์กินได้สุดครีเอทีฟ เสียงหัวเราะและรอยยิ้มดังไปทั่วเมื่อคู่จิ้นสุดฮอต เติ้ล–มติมันท์ และเฟิร์สวัน–วรรณกร ปรากฏตัวทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง ก่อนเข้าสู่กิจกรรม Sweet Sync Game ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่น
ความฟินยังต่อเนื่องเมื่อ ปัง–พิรุฬห์วัฒน์ ขึ้นเวทีเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ด้วยเพลงฮิตและของรางวัลสุดพิเศษ ต่อด้วยกิจกรรม Sweet Speed Q&A ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และยังเพิ่มดีกรีความสนุกด้วยแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ นุนิว–ชวรินทร์ ที่มาพร้อมเกม Pick & Play, Speed Guess 5 วิ! และ Gen Z Survival เสิร์ฟความฟินให้แฟน ๆ ยิ้มกว้างแบบไม่พัก ก่อนส่งท้ายด้วยช่วงลุ้นรับโปสการ์ดและโพลารอยด์พร้อมลายเซ็น ก่อนปิดท้ายด้วยโชว์ร้องเพลงที่เติมเต็มความสุขบนเวที นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม ‘แจกโปรอมยิ้ม’ พร้อมรางวัลที่ซ่อนอยู่ใต้ก้านไม้’ ให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกลุ้นรับคูปองส่วนลดสุดคุ้มและของรางวัลจากแบรนด์ดังมากมาย อาทิ Estee Lauder, Eucerin, Shiseido, BOBBI BROWN, MAC, Nars, Dr.G Thailand และอื่น ๆ อีกมากมาย
ต่อยอดความฟินแบบเต็มแม็กซ์กันไปแล้ว ก็พร้อมไปเตรียมเข้าสู่โหมดช้อปสุดคุ้มจุใจในแคมเปญ “12.12 เซลใหญ่ ส่งท้ายปี” ที่ลาซาด้าขนทัพดีลส่วนลดและสินค้าแบรนด์ดังจาก LazMall มาให้เลือกครบทุกไลฟ์สไตล์ ห้ามพลาดโปรโมชันสุดปัง ตั้งแต่ 11 ธันวาคม เวลา 20.00 น. ถึง 14 ธันวาคม 2568 อาทิ
•คูปองส่วนลดสูงสุด 10,000.-*
•LazFlash ลดสูงสุด 90%*
•แบรนด์ดังลดแรง 6 ชั่วโมงแรก 2 ทุ่ม – ตี 2
ช้อปดีลพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำได้ที่ ลาซาด้า 12.12 เซลใหญ่ ส่งท้ายปี https://lzd.co/D12MEGA68
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลาซาด้าแอปพลิเคชัน และ www.lazada.co.th
#Lazada1212เซลใหญ่ส่งท้ายปี #Lazada1212TH